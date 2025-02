ద్యావుడా... పొలంలోకి వచ్చిన చిరుతపులితో సెల్ఫీ దిగిన రైతు (video)

ఐతే సెల్ఫీ తీసుకున్న తర్వాత రైతు పరిస్థితి ఏమిటి? ఆ చిరుతపులి అతడిని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోయిందా అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు కొందరు నెటిజన్లు. మరికొందరైతే... వచ్చిన చిరుతపులి అతడికి పెంపుడు జంతువు అయి వుండవచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ ఇలాంటి ప్రమాదకర ఫీట్స్ ఎంతమాత్రం మంచివి కావని పలు సంఘటనలు ఇదివరకు తేటతెల్లం చేసాయి.

Farmer in India took a selfie with a leopard that entered his field.. pic.twitter.com/qAymfPtRJ4