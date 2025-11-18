Bengaluru Scam: రూ.32కోట్ల స్కామ్.. ఆమెకు అంత సంపాదన ఎలా వచ్చింది? నెటిజన్ల ప్రశ్న
బెంగళూరులో జరిగిన భారీ ఆన్లైన్ స్కామ్లో ఒక మహిళ రూ.32 కోట్లు కోల్పోయిన వార్త ప్రజల్లో దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ సైబర్ మోసం కేసు చర్చనీయాంశమైంది. ఈ సంఘటన సైబర్ సెక్యూరిటీ అధికారులలో ఆందోళన కలిగించినప్పటికీ, ప్రజల దృష్టి ఒక అసాధారణమైన విషయం వైపు మళ్లింది. బాధితురాలికి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఎలా అందుబాటులోకి వచ్చిందని ప్రజలతో పాటు నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
నివేదికల ప్రకారం సైబర్ మోసగాళ్లు ఆ మహిళను చాలా నెలలుగా అధునాతన ఆపరేషన్ ద్వారా డబ్బును బదిలీ చేసేలా ముప్పు తిప్పలు పెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు మోసం వెనుక ఉన్న నెట్వర్క్ను పరిశీలిస్తున్నారు. అటువంటి స్కామ్లు మరింత విస్తృతంగా పెరుగుతున్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని పౌరులను కోరుతున్నారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రూ.32కోట్లు కాజేసిన ఇలాంటి సైబర్ మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా వుండాలని కోరుతున్నారు. అంతేగాకుండా మీమ్స్ పేలుతున్నాయి.
సైబర్ సెక్యూరిటీ అధికారులు దీనిని కర్ణాటకలో ఇప్పటివరకు జరిగిన అతిపెద్ద సైబర్ నేరాలలో ఒకటిగా అభివర్ణించినప్పటికీ, ఇంటర్నెట్ పూర్తిగా వేరే దానిపై దృష్టి పెట్టింది. బాధితుడి వద్ద ఉన్న అపారమైన సంపద గురించి విని నెటిజన్లు షాకవుతున్నారు. ఒక టెక్నీషియన్ దగ్గర రూ.32 కోట్లు ఎలా వచ్చాయి? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
తామంతా సరైన వృత్తిని ఎంచుకోలేదని.. బాధితురాలి ఉద్యోగం అందరికీ అవసరమని సెటైర్లు విసురుతున్నారు. ఇలాంటి వ్యక్తులు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు.. అంత మొత్తం ఎలా సంపాదిస్తున్నారో తెలిస్తే.. అందరూ బాగా సంపాదించుకోవచ్చునని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.