అభిజిత్ డిప్కే ట్విట్టర్‌లో పంచుకున్న ఈ వీడియోలో, అతని బంధువులలో ఒకరు ఔరంగాబాద్ నుండి ముంబైకి ప్రయాణిస్తున్నారు. తెల్లవారుజామున 2 గంటలకు టాయిలెట్‌కు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా రైలు కంపార్ట్‌మెంట్‌లో కిక్కిరిసిపోయింది.

కంపార్ట్‌మెంట్‌లో ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులు కూర్చోవడంతో బెర్త్‌లపైకి ఎక్కి టాయిలెట్‌కు వెళ్లేందుకు ఇబ్బంది పడుతున్న దృశ్యాలు ఉన్నాయి.

ఈ వీడియోకు 10 లక్షలకు పైగా వీక్షణలు వచ్చాయి. దీన్ని చూసిన యూజర్లు రకరకాల కామెంట్లు పెడుతున్నారు. రైలు ప్రయాణాన్ని అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్‌గా మార్చినందుకు రైల్వేకి కృతజ్ఞతలు అని ఒక వినియోగదారు చమత్కరించారు.

Got this video from my cousin who was travelling in Railway.



Here is his friend trying to make his way to the toilet. @RailMinIndia, thank you for transforming train journey into an adventure sport. pic.twitter.com/3fuHdXWS2A