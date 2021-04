సోషల్ మీడియా ట్విట్టర్లో #EndOfTDP అంటూ ఈ ట్యాగ్ ట్రెండ్ అవుతోంది. ఇందులో తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితిపై ఘోరమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. ఈ ట్రెండ్ ఎవరు చేస్తున్నారన్నది తెలియాల్సి వుంది.

కాగా తెదేపా చీఫ్ రాబోయే జడ్పిటిసి, ఎంపిటిసి ఎన్నికలను బహిష్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆ ప్రకటన తర్వాత జ్యోతుల నెహ్రూ పార్టీ ఉపాధ్యక్ష పదవి నుంచి వైదొలిగారు. మరికొంతమంది నాయకులు సైతం చంద్రబాబు నాయుడు నిర్ణయంపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ట్విట్టర్ వేదికగా ఈ ట్రోల్ ట్రెండ్ అవుతోంది.

Sir, is in alliance with you in Telengana State and destroys your victory in last general elections.

Now he is going to merge TDP into BJP.

Take care of this fellow sir.

Hope you understand his colours..#EndOfTDP#Saynotobabu#ByeByeBabu pic.twitter.com/dwuGpFzQUl