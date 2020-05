అద్భుతం : వ్యోమగాములను అంతరిక్షానికి చేర్చిన ప్రైవేట్ సంస్థ!

అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో ఉన్న హౌథ్రోన్‌లోని స్పేస్ ఎక్స్ మిషన్ కంట్రోల్ సెంటర్ నేతృత్వంలో అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ నాసాకు చెందిన ఇద్దరు సీనియర్ వ్యోమగాములు రోబర్ట్ బెన్ కెన్, డగ్లస్ హర్లీలు, రెండు దశల ఫాల్సన్ 9 రాకెట్‌లో అంతరిక్షంలోకి వెళ్లారు. డెమో-2 పేరుతో స్పేస్ ఎక్స్ సంస్థ నాసా తరపున ఈ ప్రైవేటు రాకెట్‌ను ప్రయోగించిది.



ఇది నిజానికి మూడు రోజుల క్రితం వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోవడంతో ఇదే ప్రయోగం వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. అన్నీ అనుకూలించడంతో శనివారం రాత్రి దీన్ని మళ్లీ ప్రయోగించారు. ఈ వ్యోమగాములు మొత్తం 19 గంటల పాటు ప్రయాణంచి స్పేస్ సెంటర్‌లో అడుగుపెడతారు.



ఈ రాకెట్ ద్వారా అంతరిక్షానికి చేరుకున్న వ్యోమగాములు, నేటి రాత్రి 8 గంటల సమయంలో స్పేస్ స్టేషన్‌కు చేరనున్నారు. అక్కడ వీరికి స్వాగతం పలికేందుకు యూఎస్ ఆస్ట్రోనాట్ క్రిస్ కాసిడీ, రష్యాకు చెందిన కాస్మోనాట్స్ అనతులీ ఇవానిషిన్, ఐవాన్ వాంగర్‌లు సిద్ధంగా ఉన్నారు

ఇక, 'డెమో-2' అనే పేరుతో ఈ రాకెట్ ప్రయోగం జరిగింది. స్పేస్ ఎక్స్ తయారుచేసిన డ్రాగన్ క్యాప్స్యూల్‌కు నాసా సర్టిఫికెట్ లభించిన తర్వాత, ప్రయోగానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది. ఈ ప్రయోగంతో అంతరిక్షానికి వాణిజ్య సేవలను ప్రారంభించినట్లయిందని స్పేస్ ఎక్స్ వ్యవస్థాపకుడు ఎలాన్ మస్క్ వ్యాఖ్యానించారు. తన కల నిజమైందని ఆయన అన్నారు.









Live webcast of Crew Dragon’s test flight with @NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/qalF7oCJO6