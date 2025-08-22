వీధి కుక్కల తరలింపుపై సుప్రీంకోర్టు స్టే: కారు ఎక్కి దర్జాగా వెళ్తున్న వీధి కుక్క (video)
ఢిల్లీ-నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ (ఎన్సిఆర్)లోని వీధుల నుండి వీధి కుక్కలను శాశ్వతంగా డాగ్ షెల్టర్లకు తరలించాలన్న మునుపటి ఉత్తర్వుపై సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం స్టే విధించింది. ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్లోని అధికారులు అన్ని ప్రాంతాల నుండి వీధి కుక్కలను సత్వరమే తీసుకొని కుక్కలను డాగ్ షెల్టర్లకు తరలించాలని ఆదేశించిన ఇద్దరు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం ఆదేశాన్ని జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతా, జస్టిస్ ఎన్వి అంజరియాలతో కూడిన ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల ప్రత్యేక ధర్మాసనం నిలిపివేసింది.
బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వీధి కుక్కలకు ఆహారం ఇవ్వడం కూడా ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం నిషేధించింది. ఉల్లంఘనలు జరిగితే తగిన చర్యలు తీసుకోబడతాయని హెచ్చరించింది.
కాగా వీధికుక్కలకు షెల్టర్లు సరిపోవు, తగినంత పరికరాలు లేవని వాదించిన జంతు సంక్షేమ సంఘాల నుండి ఇద్దరు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం ఆదేశం విమర్శలను ఎదుర్కొంది. కుక్కలను వాటి అసలు స్థానాలకు తిరిగి విడుదల చేసే ముందు స్టెరిలైజేషన్, టీకాలు వేయడం తప్పనిసరి చేసే యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ (ఎబిసి) కార్యక్రమం మాత్రమే చట్టబద్ధమైన, మానవీయ పరిష్కారం అని నొక్కి చెప్పింది. ఈ నేపధ్యంలో సుప్రీం కోర్టు వీధి కుక్కల కేసుపై స్టే విధించింది.
దీనితో మరోసారి Dogesh ట్యాగ్ ఎక్స్ వేదికలో ట్రెండ్ అవుతోంది. పలువురు తమ వీధుల్లో తిరిగే కుక్కలను తమ వాహనాలపై ఎక్కించుకుని ఊరేగిస్తున్నారు. చూడండి ఆ వీడియోను...