డిప్యూటీ సీఎం అయినా.. నిరాడంబరత పేద ప్రజలతో ఆయనకున్న ఆదరణతో ప్రజలు ఆయన లీడర్ షిప్ చూసి ఫిదా అవుతున్నారు. ఇందులో ముఖ్యంగా మహిళలే పవన్‌ను ఆదరించే ప్రజల్లో ముందున్నారు. ఇక చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా ఆయనపై అభిమానం పెంచుకున్న వారు లేకపోలేదు. సరే ఈ విషయాన్ని పక్కనబెడితే పవన్‌కు సంబంధించిన బోలెడు వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఈ క్రమంలో పవన్‌కు ఓ మహిళ పూజ చేసే వీడియో ఎక్స్‌లో వైరల్ అవుతోంది. అదేంటంటే అచ్చం దేవతా పూజలా.. అసెంబ్లీలో పవన్ ప్రసంగిస్తున్న వీడియో టీవీలో రన్ అవుతుండగా.. ఓ మహిళ పవన్‌కు బొట్టు పెట్టి, పువ్వులు చల్లి కర్పూర హారతులు ఇస్తుంది. ఇంకా టీవీకి కింద పవన్ ఫోటోను సైతం వుంచి ఆమె పూజించడం చూసి పవన్ ఫ్యాన్స్, మద్దతుదారులు ఈ వీడియోను వైరల్ చేస్తున్నారు.

This is the sentiment of the common people, for Pawan Kalyan garu who is leading Andhra Pradesh towards a brighter and better future.#PawanKalyan pic.twitter.com/7c1MMFlU2I