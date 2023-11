పువ్వులు లేని బొకే చూసి నవ్వుకున్న ప్రియాంక గాంధీ

వేదికపైకి వచ్చిన ప్రియాంక గాంధీని స్వాగతించే క్రమంలో పార్టీ స్థానిక లీడర్ దేవేంద్ర యాదవ్ ఆమెకు బొకే అందజేశారు. ఆ బొకేను చూసిన ప్రియాంక.. బొకేలో పువ్వులు లేకపోవడం చూసి ఇదేంటని అడుగుతూ నవ్వేశారు.

ఖాళీ బొకేను చూసిన మిగతా లీడర్లు కూడా నవ్వు ఆపుకోలేకపోతున్నారు. ఇండోర్ సభలో జరిగిన ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను కాంగ్రెస్ పార్టీ ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేయడంతో అది కాస్తా వైరల్‌గా మారింది.

Congress leader welcomed Priyanka Gandhi on Stage with Bouquet but forgot flowerspic.twitter.com/1lhIC5rmVL