అసోంకు అతిథిగా వచ్చిన అరుదైన బాతు.. వీడియో వైరల్

వివరాల్లోకి వెళితే.. అస్సాంలోని టిన్సుకియా జిల్లాలోని మాగురి బిల్ అనే సరస్సు వన్యప్రాణులకు సహజ నివాసం. డిబ్రూ నదికి దక్షిణ ఒడ్డున అనేక రకాల పక్షులకు ఆలవాలం.. ఇక్కడ దాదాపు 304లకు పైగా వలస పక్షి జాతులు నివసిస్తుంటాయి. అయితే గత కొన్ని రోజుల క్రితం మాండరిన్ బాతు కనిపించడం విశేషం. ప్రపంచంలోని 10 అందమైన పక్షులలో ఒకటి'మాండరిన్ బాతు'.



ఎరుపు రంగు ముక్కు, నలుపు రంగు తోక.. సప్తవర్ణాల మేళవింపుతో నెమలికి పోటీ వస్తూ కనువిందు చేస్తోందీ బాతు. ఇది చైనీస్ సంస్కృతికి చిహ్నం. మాండరిన్ బాతు యొక్క ఫోటో చైనాలో ప్రతిచోటా చూడవచ్చు ఆడ మాండరిన్ బాతుతో పోల్చితే, మగ బాతులు మరింత ఆకట్టుకునే రంగుల్లో ఉంటాయి. రష్యా, కొరియా, జపాన్‌తో పాటు చైనాలోని ఈశాన్య భాగాల్లో ఈ బాతులు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.

