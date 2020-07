గత వారం అమెరికాలోని మర్టల్ బీచ్‌లో చిత్రీకరించిన ఫుటేజ్ చూసినప్పుడు ఓ పక్షి తన కాళ్లతో షార్క్ చేపను పట్టుకుంది. ఈ అసాధారణ దృశ్యాన్ని దక్షిణ కరోలినాలో ఫేస్‌బుక్ యూజర్ కెల్లీ బర్బేజ్ బంధించారు. బర్బేజ్ ఈ వీడియోను ఒక పబ్లిక్ ఫేస్‌బుక్ సమూహంలో పంచుకున్నారు.

"గద్దా? కాండోర్? అనే పెద్ద పక్షా.. మర్టల్ బీచ్‌లో ఒక షార్క్ ను పట్టుకుని ఇలా వెళ్తోంది!" అంటూ ఈ క్లిప్‌ను ట్విట్టర్‌లో తిరిగి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో ఇప్పటివరకూ 14.8 మిలియన్ల వీక్షణలు మరియు వేలాది వ్యాఖ్యలతో నిండిపోయింది. చూడండి ఆ వీడియోను..







Anyone know what type of this is and is it a shark? #myrtlebeach