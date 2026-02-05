హైవేలపై స్టంట్స్ చేస్తారా? తాట తీస్తాం.. ముగ్గురు ఆటో డ్రైవర్ల అరెస్ట్
కర్నూలు జిల్లాలో జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదకరమైన విన్యాసాలు చేసినందుకు ముగ్గురు ఆటో డ్రైవర్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రెండు రోజుల క్రితం ఈ సంఘటన జరిగింది.
ఆ డ్రైవర్లు తాము విన్యాసాలు చేస్తున్న దృశ్యాలను చిత్రీకరించుకున్నారు, ఇది ఇతర రహదారి వినియోగదారులకు అసౌకర్యం కలిగించడమే కాకుండా తీవ్రమైన ప్రమాదాన్ని కూడా సృష్టించింది.
ఈ వీడియోలు తర్వాత వైరల్ అయ్యి, పోలీసుల దృష్టికి వచ్చాయి. కర్నూలు ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు నిఘా పెట్టి, నిందితులను గుర్తించి అరెస్టు చేశారు.
ఇలాంటి నిర్లక్ష్యపు, ప్రమాదకరమైన డ్రైవింగ్కు పాల్పడి, ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించే ఆటో డ్రైవర్లు లేదా ద్విచక్ర వాహనదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్పీ హెచ్చరించారు.