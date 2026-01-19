AP: మార్చి 2026లో ప్రారంభం కానున్న గూగుల్ డేటా సెంటర్ పనులు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతో ప్రచారం పొందిన గూగుల్ డేటా సెంటర్ పనులు మార్చి 2026లో ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టుకు అదే నెలలో శంకుస్థాపన కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. విశాఖపట్నంలోని తర్లువాడలో భూసేకరణ వేగవంతమైంది. ఈ ప్రాంతంలోని చాలా మంది రైతులు తమ భూములను అప్పగించడానికి అంగీకరించినట్లు సమాచారం, వారికి ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ కంటే అధిక ధరలకు పరిహారం అందిస్తున్నారు.
ద్రవ్య పరిహారంతో పాటు, ఈ ప్యాకేజీలో ఉద్యోగావకాశాలు, దుకాణాల స్థలాలు, గృహనిర్మాణ ప్లాట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ చర్యలు ప్రభావిత కుటుంబాలకు దీర్ఘకాలిక భద్రత, జీవనోపాధి అవకాశాలను అందించే లక్ష్యంతో చేపట్టారు. విశాఖపట్నానికి గూగుల్ డేటా సెంటర్ను తీసుకురావడాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఆయన ప్రభుత్వానికి ఒక పెద్ద విజయంగా పరిగణిస్తున్నారు.
ఇది బ్రాండ్ చంద్రబాబు, బ్రాండ్ ఏపీ, వ్యాపార నిర్వహణ వేగంపై దృష్టి సారించిన సీబీఎన్ విధానంపై ప్రపంచవ్యాప్త విశ్వాసాన్ని మరింత బలపరిచింది. గూగుల్, అదానీ గ్రూప్తో కలిసి 2025 చివరిలో భూసేకరణ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.
ఈ ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన భూమి విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాలలో విస్తరించి ఉంది. డేటా సెంటర్ హబ్ కోసం తర్లువాడలో సుమారు 308 ఎకరాలు, అడవివరం, ముడసర్లోవలో 120 ఎకరాలు, రాంబిల్లిలో 160 ఎకరాల భూమిని సేకరిస్తున్నారు.