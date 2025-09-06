Bengaluru: టీటీడీ ఆరోగ్య పథకానికి బెంగళూరు భక్తుడు కోటి రూపాయల విరాళం
బెంగళూరుకు చెందిన ఒక భక్తుడు టిటిడి ఆరోగ్య పథకానికి కోటి రూపాయలకు పైగా విరాళం ఇచ్చాడు.
పేదలు, వికలాంగులకు అధునాతన ఆరోగ్య సంరక్షణ అందించే లక్ష్యంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకానికి బెంగళూరుకు చెందిన ఒక భక్తుడు రూ.1.00 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ విరాళాన్ని తిరుమలలో టిటిడి చైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడుకు అందజేశారు.
బెంగళూరుకు చెందిన ఒక అనామక భక్తుడు శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకానికి రూ. 1,00,50,000 (రూ. కోటి యాభై వేలు) విరాళంగా ఇచ్చాడని ఆలయ సంస్థ శుక్రవారం ఆలస్యంగా అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది.
శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (ఎస్వీఐఎంఎస్)తో అనుసంధానించబడిన శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం (ఎస్బీఏవీపీఎస్) పేదలు, వికలాంగులకు అత్యాధునిక ఆరోగ్య సేవలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనిక హిందూ దేవాలయమైన తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర ఆలయానికి టీటీడీ అధికారిక సంరక్షకుడిగా ఉంది.