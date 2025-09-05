lunar eclipse, బెంగళూరు నెత్తిపైన 327 నిమిషాల పాటు సుదీర్ఘ చంద్రగ్రహణం
సెప్టెంబరు 7,8 తేదీలలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ చంద్రగ్రహణం భారతదేశ వ్యాప్తంగా గోచరిస్తుందని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ప్లానెటోరియం తెలియజేసింది. ఐతే భారతదేశంలోని అన్ని నగరాలకంటే బెంగళూరులో అత్యధికంగా ఈ చంద్రగ్రహణ సమయం వుంటుందని తెలిపింది. చంద్రగ్రహణం 7వ తేదీ రాత్రి 8:58 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. రాత్రి 11 గంటలకు సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది.
అర్థరాత్రి అంటే... 8వ తేదీన 12:22 నిమిషాలకు క్రమంగా గ్రహణం తగ్గుతుంది. మొత్తంగా వేకువ జామున గం 2:25కి చంద్ర గ్రహణం విడుస్తుంది. ఐతే భారతదేశం లోని బెంగళూరు నగరంలో చంద్రగ్రహణాన్ని మొత్తం 327 నిమిషాల పాటు సుదీర్ఘ చంద్రగ్రహణం చూడవచ్చని చెబుతున్నారు. మన దేశంతో పాటు పొరుగు దేశాల్లో కూడా చంద్రగ్రహణం కనబడుతుంది.