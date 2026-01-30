Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్కు అమరావతి ఏకైక రాజధాని.. చంద్రబాబు క్లారిటీ
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతిలో విజయవాడ, మంగళగిరి, గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ఉంటాయని ప్రకటించారు. ఈ నగరానికి మొత్తం 182 కిలోమీటర్ల పొడవుతో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ఓఆర్ఆర్) కూడా ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు.
హైదరాబాద్లో 162 కిలోమీటర్ల ఓఆర్ఆర్ ఉందని, అయితే అమరావతి ఓఆర్ఆర్ గుంటూరును దాటి విస్తరిస్తుందని చంద్రబాబు అన్నారు. మొత్తం రాజధాని ప్రాంతాన్ని మూడు సంవత్సరాలలో అభివృద్ధి చేస్తామని ఆయన తెలిపారు.
విజన్ 2047 కింద అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిగా మార్చడమే ఈ ప్రణాళిక. వేగవంతమైన వృద్ధికి, దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధికి తోడ్పడే ఏకీకృత, సమర్థవంతమైన పరిపాలనా వ్యవస్థను సృష్టించడం దీని లక్ష్యం. అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఏకైక రాజధానిగా ఉంటుందని చంద్రబాబు పునరుద్ఘాటించారు.
గత ప్రభుత్వం మూడు రాజధానుల సిద్ధాంతం చుట్టూ ఉన్న భయాలకు ముగింపు పలకడానికే చంద్రబాబు ఈ ప్రకటన చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ సమావేశాల్లో అమరావతిని చట్టబద్ధం చేయడానికి ఒక బిల్లును ఆమోదించనుంది. చట్టపరమైన హోదా లభించిన తర్వాత, రాష్ట్రం ప్రధాన రుణాలు, నిధుల సహాయానికి అర్హత పొందుతుంది.