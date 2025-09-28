పవన్ను కలిసిన చంద్రబాబు.. బాలయ్య కామెంట్స్పై చర్చ జరిగిందా?
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్లోని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికి వెళ్లారు. గత ఐదు రోజులుగా వైరల్ జ్వరంతో బాధపడుతున్న పవన్ను ఆయన పరామర్శించారు. పవన్ కళ్యాణ్ తన ఓజీ విడుదల తర్వాత ప్రమోషన్లను కూడా నిలిపివేశారు.
ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి ఆరా తీశారు. పవన్ కళ్యాణ్ వైరల్ జ్వరంతో బాధపడుతున్నారని ఐదు రోజుల క్రితం ఆయన కార్యాలయం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. వైద్యులు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించినప్పటికీ మంగళవారం శాఖాపరమైన విషయాలపై అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్లు నిర్వహించినట్లు తెలిపింది.
ఓజీ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో వర్షంలో తడిసినప్పటి నుండి పవన్ కళ్యాణ్ అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు. కూటమి భాగస్వాముల మధ్య కొంత ఘర్షణ జరిగిన సమయంలో ఇది జరగడంతో ఈ సందర్శన కూడా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది.
గతంలో బోండా ఉమా పవన్ కళ్యాణ్ అందుబాటులో లేకపోవడం గురించి, తన శాఖ అధికారులు పనిచేయకపోవడం గురించి మాట్లాడటం ఇబ్బందికరంగా ఉందని వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరో రోజు, చంద్రబాబు నాయుడు పరోక్షంగా బోండా ఉమాను మందలించారు.
సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఒక జట్టు. బృందంలోని ఎవరైనా తప్పు చేస్తే చాలా నష్టం జరుగుతుంది. ఎమ్మెల్యేలు వ్యక్తిగత అజెండాలతో మాట్లాడితే, అది మన లక్ష్యాలకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. అందరూ ఎన్డీయే ఉమ్మడి అజెండాకు అనుగుణంగా పనిచేయాలి.. అని చంద్రబాబు అన్నారు.
టాలీవుడ్ ప్రముఖులు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిని సందర్శించడం గురించి బాలకృష్ణ చేసిన వ్యాఖ్యల తర్వాత కూడా ఈ పర్యటన జరిగింది. బాలకృష్ణ ఖచ్చితంగా కొంత అసహ్యకరమైన భాషను ఉపయోగించారు కానీ ఆయన చిరంజీవిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారా లేదా అనేది అస్పష్టంగా ఉంది.
కానీ చిరంజీవి బాధపడ్డారు. ఒక ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఈ ఎపిసోడ్ గురించి ఇంకా స్పందించలేదు. ఈ అంశాన్ని ఉపయోగించి కూటమి భాగస్వాముల మధ్య చీలికను సృష్టించాలని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఉప ముఖ్యమంత్రిని కలవడం ప్రత్యేకతవు సందర్శించారు.