CPI Narayana: చిరంజీవితో భేటీ అవ్వడం అంటే పులికి మేకని అప్పగించినట్లే.. నారాయణ
సీపీఐ నాయకుడు కె. నారాయణ మరోసారి మెగాస్టార్ చిరంజీవిపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈసారి, సినీ కార్మికుల వేతనాల పెంపు డిమాండ్పై చర్చించడానికి సినీ నిర్మాతలు చిరంజీవిని కలిసిన తర్వాత ఆయన విమర్శలు వచ్చాయి. చిరంజీవి పరిణతితో స్పందించి, నిర్మాతలు, కార్మికుల ఆందోళనలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సామరస్యపూర్వక పరిష్కారాన్ని కనుగొనాలని రెండు పార్టీలను కోరారు.
నిర్మాతలకు ఏదైనా మద్దతు ఇచ్చే ముందు కార్మికుల వెర్షన్ వినాలనుకుంటున్నానని చిరంజీవి స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. ఈ వైఖరిపై నారాయణ ప్రతికూలంగా స్పందించారు. కార్మికుల సమస్యపై నిర్మాతలు చిరంజీవితో భేటీ అవ్వడం అంటే పులికి మేకని అప్పగించినట్లే.. అని మండిపడ్డారు.
కార్మికులతో సన్నిహితంగా పనిచేసే నిర్మాతలు చిరంజీవిని ఎందుకు కలుస్తారని నారాయణ ప్రశ్నించారు. నారాయణ స్పందన అనాలోచితంగా ఉంది. సినీ పరిశ్రమలో సీనియర్గా ఉన్న చిరంజీవి, దాని అంతర్గత సమస్యలను నారాయణ కంటే చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. కమ్యూనిస్టుగా నారాయణ కార్మికుల ఉద్యమానికి మద్దతు ఇవ్వగలడు, కానీ చిరంజీవి వారికి వ్యతిరేకంగా ఏ విధంగానూ మాట్లాడలేదు.
నారాయణ చిరంజీవిపై విమర్శలు చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఆయన వ్యాఖ్యలలో ఒక నమూనా కనిపిస్తోంది, అయితే ఖచ్చితమైన కారణం అస్పష్టంగానే ఉంది. చిరంజీవి పెద్దగా రాజకీయ విజయం సాధించకపోయినా, ఆయన ఎల్లప్పుడూ ప్రజా జీవితంలో గౌరవాన్ని కాపాడుకున్నారు. చిరంజీవి రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటూ తన సొంత పనిని చూసుకుంటూనే ఉన్నారు.