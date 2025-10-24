నవంబర్ 1 నుండి గ్రామ స్థాయిలో కొత్త డ్రైవ్.. 13,351 పంచాయతీలు?
ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక పాలనను మెరుగుపరచడానికి పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులతో జరిగిన సమావేశంలో కీలక అడుగు వేశారు. పంచాయతీలకు అధికారం కల్పించే, స్థానిక పంచాయతీలలోని ప్రజలకు సేవలను మెరుగుపరిచే పెద్ద సంస్కరణలను తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయన్నారు.
ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఒకేసారి 13000 గ్రామసభలను నిర్వహించడంలో, రాష్ట్రంలోని గిరిజన ప్రాంతాలకు 4000 కిలోమీటర్ల రోడ్లను అభివృద్ధి చేయడంలో ఇప్పటికే విజయం సాధించారనేది తెలిసిన వాస్తవం.
పంచాయతీరాజ్ శాఖ సీనియర్ అధికారులతో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో పవన్, నవంబర్ 1 నుండి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్త గ్రామ స్థాయి అభివృద్ధి కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుందని వెల్లడించారు. కొత్త విధానం ద్వారా అన్ని పంచాయతీలలో తాగునీరు, విద్యుత్, పారదర్శకత, సామర్థ్యం వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలను పెంచడంపై దృష్టి సారిస్తుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 13,351 పంచాయతీలు ఈ కొత్త ప్రణాళిక పరిధిలోకి వస్తాయని పవన్ పేర్కొన్నారు. కొత్త క్లస్టర్ ఆధారిత పర్యవేక్షణను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఇక్కడ అనేక పంచాయతీలు ప్రభుత్వాల స్థాయిలకు అతీతంగా నేరుగా ఉప ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం పరిధిలో పనిచేసే వివిధ క్లస్టర్ గ్రూపులుగా కలిసి ఉంటాయి. రాబోయే గ్రామ పంచాయతీ దివస్ గ్రామీణాభివృద్ధిలో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతుందని పవన్ అన్నారు.