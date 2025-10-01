బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం: ఏపీలో భారీ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం
తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతం, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో ఏర్పడిన తుఫాను ప్రభావం కారణంగా మంగళవారం పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఈ అల్పపీడనం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతానికి దారితీస్తుందని ఐఎండీ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఈ అల్పపీడనం వాయువ్య దిశగా కదులుతూ గురువారం ఉదయం నాటికి పశ్చిమ మధ్య, దానికి ఆనుకుని ఉన్న వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారి శుక్రవారం నాటికి దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలను దాటే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
దీని ఫలితంగా బుధవారం, గురువారం ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతంలో కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. ఇంకా మెరుపులతో కూడిన ఉరుములు, మెరుపులు వీచే అవకాశం ఉంది.