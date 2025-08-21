కోవూరు ఎమ్మెల్యే ప్రశాంతి రెడ్డికి షాక్.. ముసుగు ధరించిన వ్యక్తి నుంచి లెటర్.. రూ.2కోట్లు డిమాండ్
కోవూరు ఎమ్మెల్యే ప్రశాంతి రెడ్డి మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఇటీవల వైకాపా నేత నల్లపురెడ్డి ప్రసన్నకుమార్ రెడ్డిపై అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలకు ఫిర్యాదు చేసిన ఆమెకు ఇప్పుడు దిగ్భ్రాంతికరమైన బెదిరింపు వచ్చింది. రూ.2 కోట్లు డిమాండ్ చేస్తూ ఆమె నివాసానికి చేతితో రాసిన లేఖ వచ్చింది.
ఆ మొత్తం చెల్లించకపోతే ఆమె ప్రాణాలకు తీవ్ర హాని జరుగుతుందని లేఖలో హెచ్చరించారు. ఆమె భద్రతా సిబ్బంది ఆ లేఖను కనుగొని వెంటనే ఆమెను అప్రమత్తం చేశారు. దీని తర్వాత పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసు అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని భద్రతా సిబ్బందిని విచారించడం ప్రారంభించారు.
ఆగస్టు 17న లేఖను అందజేసిన ముసుగు ధరించిన వ్యక్తి పారిపోయాడు. అతనిని గుర్తించడానికి ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్లను తనిఖీ చేస్తున్నారు. రహస్య దర్యాప్తు జరుగుతోందని నెల్లూరు ఎస్పీ నిర్ధారించారు.
అల్లూరి జిల్లాలోని ఇసుకపాలెంకు చెందిన వ్యక్తిపై తొలి అనుమానం ఉంది. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున త్వరలో మరిన్ని వివరాలు వెల్లడవుతాయని అధికారులు తెలిపారు.