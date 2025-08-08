Nara Lokesh: మంగళగిరిలో ట్రిపుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం నడుస్తోంది.. నారా లోకేష్
మంగళగిరిలో "ట్రిపుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం" నడుస్తోందని ఐటీ, మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఒక ముఖ్యమైన వ్యాఖ్య చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం నడుపుతుండగా, మంగళగిరి మూడు ఇంజిన్లతో నడుస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కేంద్రంలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, నియోజకవర్గంలో తాను. జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో జనం, ముఖ్యంగా స్థానిక నేత కార్మికులు బిగ్గరగా హర్షధ్వానాలతో స్పందించారు.
గతంలో తన స్వల్ప ఓటమిని గుర్తు చేస్తూ, 2024 ఎన్నికల్లో తమ అఖండ మద్దతుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. గతంలో 5,337 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయానని, 53,337 ఓట్లతో గెలవడానికి సహాయం చేయాలని ఓటర్లను అభ్యర్థించారని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.
కానీ, బదులుగా, తాను 90,000 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచానని ఆయన అన్నారు. మంగళగిరి సంస్కృతి, ప్రజలతో తనకున్న బంధాన్ని హైలైట్ చేస్తూ, లోకేష్ ఒక వ్యక్తిగత కథను పంచుకున్నారు. తాను ఒకప్పుడు తన భార్య బ్రాహ్మణికి మంగళగిరి చీరను బహుమతిగా ఇచ్చానని, ఆమె దానిని ధరించినప్పుడు, ఆ వీడియో వైరల్ అయిందని ఆయన అన్నారు. ఆ వెంటనే, మరో 98 మంది అదే దుకాణం నుండి అదే రంగు చీరలను కొనుగోలు చేశారు.
నేత కార్మికులకు గౌరవ సూచకంగా తాను, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మంగళగిరి శాలువాలను ప్రముఖులకు బహుమతిగా ఇస్తున్నట్లు లోకేష్ పేర్కొన్నారు. నియోజకవర్గంలో చేపట్టిన వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఆయన వివరించారు. చేనేత కార్మికులకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్, పవర్లూమ్లను ఉపయోగించే వారికి 500 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నట్లు లోకేష్ తెలిపారు.
జీఎస్టీ రాయితీలు, నేత కార్మికులకు పొదుపు నిధి, వారి ఖాతాల్లో సంవత్సరానికి రూ.25,000 జమ చేస్తామని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. శాశ్వత గృహాలు లేని వారికి మొదటి దశలో రూ.1,000 కోట్ల విలువైన 3,000 భూమి పట్టాలను పంపిణీ చేశామని ఆయన అన్నారు.