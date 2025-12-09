ఏపీలో ఎనిమిది ఓడరేవు ఆధారిత పారిశ్రామిక నగరాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎనిమిది ప్రదేశాలలో ఓడరేవు ఆధారిత పారిశ్రామిక నగరాలను ప్లాన్ చేస్తోంది. ఓడరేవులకు 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు వస్తాయి. దీని అర్థం వేగవంతమైన అభివృద్ధి, మరిన్ని ఉద్యోగాలు, సముద్ర వాణిజ్యానికి నేరుగా అనుసంధానించబడిన బలమైన ప్రాంతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఏర్పాటు కానున్నాయి.
దీని ఫలితంగా విశాఖపట్నం మెరైన్, ఫార్మా క్లస్టర్లను పొందుతుంది. మూలాపేట CETPలతో ఫార్మా, బయోటెక్నాలజీ, కెమికల్ హబ్లను నిర్వహిస్తుంది. రాంబిల్లిలో రక్షణ తయారీ జోన్ ఉంటుంది. మచిలీపట్నంలో ఈవీలు, ఆభరణాలు, ఆటో విడిభాగాల కోసం ప్లాన్ చేయబడుతుంది.
రామాయపట్నం చమురు నిల్వ, పంపిణీపై దృష్టి పెడుతుంది. కృష్ణపట్నంలో ఎలక్ట్రానిక్స్, క్లీన్ ఎనర్జీ క్లస్టర్లు అభివృద్ధి చేయబడతాయి. కాకినాడలో పెట్రోలియం, వ్యవసాయ-ఎగుమతి కేంద్రం ఉంటుంది. దుగరాజపట్నంలో రోబోటిక్ షిప్యార్డ్తో కూడిన మెరైన్ సెజ్ ఉంటుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ జాతీయ లాజిస్టిక్స్ హబ్గా ఎదగాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటుంది. ఏపీఎంబీ ఓడరేవులు, పరిశ్రమ, గృహనిర్మాణం, వాణిజ్యాన్ని కలిపే మాస్టర్ ప్లాన్లను సిద్ధం చేస్తుంది. కేంద్రం యొక్క సాగర్మాల ప్రాజెక్ట్, ఏపీఎం టెర్మినల్స్ వంటి ప్రపంచ సంస్థలతో సమన్వయం సజావుగా కార్గో తరలింపుకు మద్దతు ఇస్తుంది.