ఒప్పందాలు, వాగ్దానాల పేరుతో ప్రజలను పదే పదే మోసం చేయొద్దు.. షర్మిల
ఇటీవల జరిగిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు 2025 నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు పొందే నిజమైన ప్రయోజనాలను వివరించే చట్టబద్ధమైన అఫిడవిట్ను సమర్పించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (ఏపీసీసీ) అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల రెడ్డి బుధవారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును అభ్యర్థించారు.
విజయవాడలోని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో షర్మిల మాట్లాడుతూ, ఈ సమావేశంలో రూ.13.25 లక్షల కోట్ల విలువైన 613 అవగాహన ఒప్పందాలు కుదిరాయని, ఫలితంగా 16.31 లక్షల ఉద్యోగాలు వచ్చాయని ప్రభుత్వం చెప్పడాన్ని షర్మిల ఎత్తి చూపారు. వాస్తవ ఫలితాలపై పౌరులకు లిఖితపూర్వక హామీ ఇవ్వాలని ఆమె ఏపీ సీఎంకు సవాలు చేశారు.
గత 11 సంవత్సరాలలో చంద్రబాబు నాయుడు, జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాలు పదే పదే గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాయని, కానీ అవి క్షేత్రస్థాయిలో తక్కువ కాంక్రీటుగా ఉన్నాయని షర్మిల విమర్శించారు.
రూ.19 లక్షల కోట్ల విలువైన 1,761 అవగాహన ఒప్పందాలపై గతంలో జరిగిన భాగస్వామ్య సదస్సులను ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు, 30 లక్షల ఉద్యోగాలు హామీ ఇవ్వబడ్డాయి. రూ.13 లక్షల కోట్లు, 20 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయని 2023 గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రచారం చేసింది. ఈ హామీలలో 10 శాతం కూడా నెరవేరలేదని షర్మిల తెలిపారు.
ఇటువంటి నెరవేరని వాగ్దానాల కారణంగా యువత వలసలు, తక్కువ జీతం ఉన్న గిగ్ ఉద్యోగాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నుండి వాస్తవిక అంచనాను డిమాండ్ చేస్తోందని షర్మిల అన్నారు.
ఒప్పందాలు, వాగ్దానాల పేరుతో ప్రజలను పదే పదే మోసం చేయడాన్ని తాము అనుమతించలేమని ఆమె పేర్కొన్నారు. సీఐఐ సమ్మిట్ 2025 నుండి స్పష్టమైన ప్రయోజనాలను వివరించే స్పష్టమైన, స్టాంప్డ్ అఫిడవిట్ను చంద్రబాబు నాయుడు నుండి షర్మిల డిమాండ్ చేశారు.