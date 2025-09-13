Three Capitals: 2029 తర్వాత తాడేపల్లి నుంచే జగన్ కార్యకలపాలు- సజ్జల మాటల అర్థం ఏంటి?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అంశంపై వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి తన వైఖరిని మార్చుకుంది. 2024 ఎన్నికలలో పార్టీ ఓటమి తర్వాత సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి ఇటీవల ఈ అంశంపై ప్రసంగించారు. పార్టీ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చినా లేదా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా జగన్ మోహన్ రెడ్డి 2029 తర్వాత కూడా తాడేపల్లి నుండి కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు. విశాఖపట్నంకు తరలింపు ఉండదన్నారు.
ప్రతిపక్షాలు తప్పుడు ప్రచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నాయని చెబుతూ సజ్జల మూడు రాజధానుల ప్రణాళికను తిరస్కరించారు. పార్టీది బహుళ రాజధానుల విధానం కాదు, వికేంద్రీకృత అభివృద్ధిని మాత్రమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 2029లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ గెలిచినా, విజయవాడ, గుంటూరు మధ్య రాజధాని స్థానాన్ని కొనసాగిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ ఆకస్మిక మార్పు అనేక వర్గాల నుండి సందేహాలను రేకెత్తించింది.
2019- 2024 మధ్య, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ మూడు రాజధానుల కోసం బహిరంగంగా ఒత్తిడి చేసింది. ఈ చర్యను మొత్తం దేశం చూసింది. ఇప్పుడు ఆ ప్రయత్నాన్ని తిరస్కరించడం చాలా మందికి కపటంగా కనిపిస్తోంది. 2019 ఎన్నికలలో కూడా పార్టీ అమరావతి గురించి ఇలాంటి వాగ్దానాలు చేసింది.
కానీ దాని చర్యలు తరువాత వాటికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ ద్వంద్వ ఒప్పందం ఆంధ్రప్రదేశ్కు సరైన రాజధాని లేకుండా చేసిందని చాలామంది నమ్ముతారు. అమరావతిని కొనసాగించి ఉంటే, రాష్ట్రం ఇప్పటికే క్రియాత్మకంగా, అభివృద్ధి చెందుతున్న రాజధానిగా ఉండేది. బదులుగా, రాజకీయ డ్రామాలు సంవత్సరాల తరబడి అనిశ్చితికి కారణమయ్యాయి.
ముఖ్యంగా అమరావతి 2.0 కార్యక్రమాన్ని వైకాపా దాటవేయడంతో ప్రజల అపనమ్మకం ఎక్కువగానే ఉంది. తరచుగా వర్షాల సమయంలో, అమరావతి మునిగిపోయిందని పేర్కొంటూ పాత, తప్పుదారి పట్టించే వీడియోలు ప్రసారం చేయడంతో వైకాపాపై నమ్మకం సన్నగిల్లాయి.
ఈ ప్రాంతాన్ని అప్రతిష్టపాలు చేయడానికి వైకాపా పదేపదే ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. 2024 ఓటమి నుండి 18 నెలలు గడిచిన తరువాత కూడా, జగన్ మోహన్ రెడ్డి అమరావతి గురించి స్పష్టమైన ప్రకటన చేయలేదు.