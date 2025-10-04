Trump Effect: ట్రంప్ ఎఫెక్ట్.. అమెరికాలోనే అంబటి రాంబాబు కుమార్తె శ్రీజ పెళ్లి
మాజీ మంత్రి, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడు అంబటి రాంబాబు కుమార్తె శ్రీజ ఇటీవల అమెరికాలో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వేడుక చాలా సన్నిహితంగా జరిగింది. దీనికి దగ్గరి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. ఈ శుభవార్తను పంచుకుంటూ, అంబటి రాంబాబు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఒక వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు.
అమెరికాలో ఎండోక్రినాలజీ చదువుతున్న శ్రీజ, తన జీవిత భాగస్వామిగా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ జాస్తి హర్షను ఎంచుకున్నారని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ వివాహం ఆ జంట కోరిక మేరకు జరిగింది. భారతదేశంలో తాము మొదట గ్రాండ్గా వివాహం చేసుకోవాలని అనుకున్నామని, కానీ వీసా సమస్యలు, ప్రయాణ పరిమితుల కారణంగా, అది అనుకున్న విధంగా జరగలేదని అంబటి పేర్కొన్నారు.
హర్ష తల్లిదండ్రులు వారి వీసా దరఖాస్తులు చాలాసార్లు తిరస్కరించబడినందున వివాహానికి హాజరు కాలేకపోయారని ఆయన వివరించారు. ఎదురుదెబ్బ తగిలినప్పటికీ, శ్రీజ, హర్ష వీలైనంత త్వరగా భారతదేశాన్ని సందర్శించాలని యోచిస్తున్నారని, అక్కడ కుటుంబం, స్నేహితులతో కలిసి యూనియన్ను జరుపుకోవడానికి గ్రాండ్ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.