Jagan: విమానంలో సీరియస్గా కూర్చుని వర్క్ చేస్తోన్న జగన్ - ఫోటో వైరల్
ఇటీవలి కాలంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఎమ్మెల్యేగా తన ప్రాథమిక విధులను నిర్వర్తించడంలో విఫలమవుతున్నారని, అసెంబ్లీ సమావేశాలకు గైర్హాజరవుతున్నారని ఫిర్యాదులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే, జగన్ అసెంబ్లీ ప్రాంగణం వెలుపల తనను తాను బిజీగా ఉంచుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
విమానంలో ఉన్న ఆయన తాజా చిత్రం ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఈ చిత్రంలో, జగన్ విమానంలో కూర్చుని తీవ్రంగా పనిచేస్తూ, కొన్ని పత్రాలను పరిశీలిస్తూ, విషయాలను సమీక్షిస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రంలో లైటింగ్ విధానం ఆకర్షణీయంగా ఉండటం, జగన్ సినిమా కూడా సినిమాటిక్గా ఉండటంతో ఇది ఒక సినిమా పోస్టర్లాగా ఉంది. ఇక్కడ మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, జగన్ చాలా సీరియస్గా కనిపించింది. ఆయన ఏదో చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నారు. ఆయన ముఖంలో ఉండే సాధారణ చిరునవ్వు, ఆకర్షణ కనిపించడం లేదు, తీవ్రత ఆ స్థానాన్ని ఆక్రమించింది.
కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఇటీవల కూల్చివేతలో తమ ఇళ్లను కోల్పోయిన విజయవాడలోని భవానిపురంలో బాధితులను జగన్ కలిశారు. ఈ విషయానికి సంబంధించి చంద్రబాబు, లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ లేదా మరెవరైనా సరే, నాయకత్వాన్ని జవాబుదారీగా చేయాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు.