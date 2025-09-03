2.0 రప్ప రప్ప డైలాగ్- ఎరుపు రంగులో, గొడ్డలి గుర్తుతో రాశారు - వీడియో వైరల్
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఒక గణేష్ విగ్రహం వెనుక "2.0 రప్ప రప్ప వైఎస్సార్" అని వ్రాయబడి కనిపించడంతో కొత్త వివాదం చెలరేగింది. కడప జిల్లా ఎర్రగండ్ల మండలం పరిధిలోని పెద్దనపాడు గ్రామంలో ఈ సంఘటన జరిగింది.
ఈ పదాలు ఎరుపు రంగులో, గొడ్డలి గుర్తుతో వ్రాయబడి ఉండటంతో స్థానికులు, మత భక్తులలో ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. గతంలో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు ఉపయోగించిన "రప్ప రప్ప" అనే ఈ పదబంధం బెదిరింపు, అనుచితంగా ఉందని విస్తృత విమర్శలు వచ్చాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా చాలా మంది పౌరులు, నాయకులు ఈ భాష మొదట వెలువడినప్పుడు ఖండించారు. పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చుతూ, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైకాపా జగన్ మోహన్ రెడ్డి దీనిని "కేవలం సినిమా డైలాగ్" అని పిలిచారు. ముఖ్యంగా ఈ పదాలు రాజకీయ రౌడీయిజాన్ని ప్రోత్సహించేవిగా భావించినందున, అతని వైఖరి చాలా మందికి కోపం తెప్పించింది.
ఈ సంఘటన మూడు రోజుల క్రితం జరిగినప్పటికీ, ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, రాజకీయ ముసుగులో రౌడీ ప్రవర్తనను ఆంధ్రప్రదేశ్లో సహించబోమని అన్నారు. ప్రజా శాంతి-మత సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసేందుకు ప్రయత్నించే ఎవరిపైనైనా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.