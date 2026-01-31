ఆదివారం, 1 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. మాసఫలం
Written By రామన్
Last Updated : శనివారం, 31 జనవరి 2026 (23:06 IST)

01-02-2026 నుంచి 28-02- 2026 వరకు మాస ఫలితాలు- డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు

Monthly Astrology
Monthly Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
అన్ని రంగాల వారికీ అనుకూలదాయకమే. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటారు. గౌరవప్రతిష్ఠలు ఇనుమడిస్తాయి. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త, దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. పత్రాల రెన్యువల్లో నిర్లక్ష్యం తగదు. మీ అలక్ష్యం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం ఆసక్తి కలుగచేస్తుంది. మీ ఇష్టాయిష్టాలను ఆత్మీయుల ద్వారా తెలియజేయండి. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. బంధువుల ఆతిథ్యం ఆకట్టుకుంటుంది. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. విశ్రాంతిలోపం, అకాల భోజనం. మీ కష్టం నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఆప్తులతో తరచుగా సంభాషిస్తుంటారు. కొత్త ప్రయత్నాలకు శ్రీకారం చుడతాడు. అవకాశాలను తక్షణం అందుకోండి. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభిస్తాయి. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. సిరాస్థి ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. పెద్దమొత్తం ధనాదాయం, ప్రైవేట్ ఫైనాన్సులలో మదుపు తగదు. సన్నిహితులను సంప్రదించండి. ఒక ఆహ్వానం ఆలోచింపచేస్తుంది. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ఔషధ సేవనం, ఆహార నియమాలు క్రమం తప్పకుండా పాటించండి. ఆత్మీయులకు శుభ సమాచారం అందిస్తారు. ప్రయాణం ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. యత్నాలను విరమించుకోవద్దు. ఓర్పు, పట్టుదలే మీ విజయానికి దోహదపడతాయి. ఆదాయం, బాగున్నా సంతృప్తి ఉండదు. ఏదో సాధించలేకపోయానున్న వెలితి వెంటాడుతుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. సోదర వర్గం వారితో విభేదాలు తలెత్తుతాయి. అందరితోను సౌమ్యంగా మెలగండి. ఈ చికాకులు తాత్కాలికమే. పరిస్థితులు నిదానంగా మెరుగుపడతాయి. ఈ మాసం ద్వితీయార్ధం కొంతమేరకు అనుకూలం. ప్రతికూలతలను అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. మీ శ్రీమతి సాయంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. సంతానానికి శుభఫలితాలు. మార్పుచేర్పులు అనుకూలిస్తాయి. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
వ్యవహారజయం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవారు. చిట్స్, ఫైనాన్స్ సంస్థల జోలికి పోవద్దు. ఏజెంట్లు ప్రలోభాలకు గురిచేస్తారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. కొత్తపనులు చేపడతారు. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. కొంతమంది మిమ్ములను తప్పుదారి పట్టించేందుకు యత్నిస్తారు. నిత్యం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తుంటారు. సంతానం కదలికలపై దృష్టిపెట్టండి. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు. ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఈ మాసం మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నారు. వ్యవహారానుకూలత ఉంది. అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. ఆదాయానికి తగినట్లు ఖర్చులుంటాయి. పొదుపునకు అవకాశం లేదు. పెద్దఖర్చు తగిలే సూచనలున్నాయి. ధనం మితంగా వ్యయం చేయండి. వాయిదా పడుతూ వస్తున్న పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. ఆత్మీయులతో తరచుగా సంభాషిస్తుంటారు. దంపతుల మధ్య కలహాలు, ప్రశాంతత భంగం. సంతానానికి మంచి జరుగుతుంది. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. వైద్యసేవలు అవసరమవుతాయి. దూరపు బంధువుల నుంచి ఆహ్వానం అందుకుంటారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. అనవసర జోక్యం తగదు. మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. మీ సాయంతో ఒకరికి పనులు సానుకూలం అవుతాయి.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. వాహనం విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. రశీదులు, పత్రాలు జాగ్రత్త. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. దూరపు బంధువులు సన్నిహితులు అవుతారు. గృహంలో ప్రశాంతత, సంతాన సౌఖ్యం పొందుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. అంతరంగిక విషయాలు గోప్యంగా ఉంచండి. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. మీ మాటలు జారవేసే వారున్నారని గమనించండి. వివాహయత్నం ఫలిస్తుంది. కళ్యాణ వేదికలు అన్వేషిస్తారు. పెద్దల ఆరోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు వాయిదా చేసుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో విభేదాలు తలెత్తుతాయి. ధార్మికత పట్ల ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఆలయాలకు విరాళాలు అందిస్తారు.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
అన్ని విధాలా శుభదాయకమే కీలక విషయాలపై పట్టుసాధిస్తారు. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. గతంలో నిలిచిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తిచేస్తారు. ఆదాయానికి సరిగ్గట్టుగా బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. శుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. బంధుమిత్రుల రాకపోకలు అధికమవుతాయి. తరచు సన్నిహితులతో సంభాషిస్తుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. అజ్ఞాత వ్యక్తులు మోసగించే ఆస్కారం ఉంది. ఇతరులను విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. సంతానసౌఖ్యం, ప్రశాంతత పొందుతారు. లైసెన్సులు, పర్మిట్ల రెన్యూవల్లో జాప్యం తగదు. మీ అలక్ష్యం ఇబ్బందికి గురిచేస్తుంది. పెట్టుబడులకు అనుకూల సమయం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విదేశీ సందర్శనలకు యత్నాలు సాగిస్తారు.
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతికూలతలు అధికం, వ్యవహారాల్లో తప్పటడుగు వేస్తారు. పెద్దల సలహా పాటించండి. భేషజాలకు పోవద్దు. ఆదాయం ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. దూరపు బంధువుల రాక సంతోషం కలిగిస్తుంది. దంపతుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. వివాహయత్నం తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కుదిరే సూచనలున్నాయి. అవతలి వారి ఆలోచనను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. సంతానానికి శుభయోగం. గృహనిర్మాణం పూర్తి కావస్తుంది. శుభకార్యానికి శ్రీకారం చుడతారు. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభిస్తాయి. చిన్ననాటి గురువులు తారసపడతారు. గత అనుభవాలు జ్ఞప్తికి వస్తాయి. స్వల్ప అస్వస్థతకు గురవుతారు. వైద్యసేవలు అవసరమవుతాయి. వేడుకకు హాజరవుతారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఈ మాసం కొంతమేరకు అనుకూలం. లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. రుణవిముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. వాహనం, గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. వాయిదా పడుతూ వస్తున్న పసులు ఎట్టకేలకు పూర్తికాగలవు. ఆత్మీయులతో తరచూ సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పరిచయస్తుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. మొహమ్మాటాలు, భేషజాలకు పోవద్దు. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. కొత్త సమస్య ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. అనవసర విషయాలు జోలికి పోవద్దు. ప్రముఖులను కలుసుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శుభకార్యంలో పాల్గొంటారు. కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉంది. అన్ని విధాలా లాభదాయకమే. కార్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలకు పరిష్కారం గోచరిస్తుంది. ఆలయానికి తగ్గట్లుగా బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం, ముఖ్యమైన పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. దాంపత్యసౌఖ్యం, మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు. దూరపు బంధువులతో సంభాషణ ఉత్తేజపరుస్తుంది. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. మీ విషయాల్లో ఇతరుల జోక్యానికి తావివ్వవద్దు, పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త, వ్యవహారాలే ఆచితూచి అడుగేయండి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. సంస్థల స్థాపనకు అనుకూలతలు మంజూరవుతాయి. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది. వాయిదా పడిన మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఈ మాసం ప్రథమార్ధం యోగదాయకం. లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. శుభకార్యాన్ని ఆడంబరంగా చేస్తారు. ప్రముఖుల రాక సంతోషం కలిగిస్తుంది. పరస్పరం కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఇతరుల కోసం విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. ద్వితీయార్ధంలో ఆచితూచి అడుగేయాలి. సాధ్యం కాని హామీలివ్వవద్దు. మీ శ్రీమతి విషయంలో దాపరికం తగరు. ముఖ్యమైన పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. తరచు ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తుంటారు. ఒక వార్త సంతోషం కలిగిస్తుంది. గృహమార్పు కలిసివస్తుంది. సంతానానికి శుభయోగం. పెట్టుబడుల ఆలోచన వాయిదా వేయండి. పందాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
మీదైనా రంగంలో అనుభవం గడిస్తారు. గౌరవప్రతిష్టలు పెంపొందుతాయి. మాటతీరుతో ఎదుటివారిని ఆకట్టుకుంటారు. రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆహ్వానం, కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. స్నేహ సంబంధాలు బలపడతాయి. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. బాధ్యతగా మెలగండి. ప్రత్యర్థుల తీరు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అనుక్షణం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు, అవివాహితులు శుభవార్త వింటారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. వాహనం, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త, పెద్దల ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. మానసికంగా స్థిమితపడతారు. ద్విచక్రవాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు.

Watch More Videos

హరిప్రసాద్ రెడ్డి అందుకే వచ్చారు, 5 ఏళ్ల క్రితమే విడాకులకు అప్లై చేసా: సర్పంచ్ గణపతి భార్య వీడియో

హరిప్రసాద్ రెడ్డి అందుకే వచ్చారు, 5 ఏళ్ల క్రితమే విడాకులకు అప్లై చేసా: సర్పంచ్ గణపతి భార్య వీడియోసోషల్ మీడియాలో తనపైనా, వైసిపి నాయకుడు హరిప్రసాద్ రెడ్డిపైనా వస్తున్న వార్తల్లో ఎంతమాత్రం వాస్తవం లేదంటూ నడవలూరు సర్పంచ్ గణపతి రెడ్డి భార్య ఓ వీడియోను విడుదల చేసారు. నిజాలు ఏమిటో తెలుసుకోకుండా తనపై దారుణంగా రాశారనీ, తన జీవితాన్ని, తన పిల్లల జీవితాన్ని బజారుపాలు చేసారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. హరిప్రసాద్ రెడ్డిని తమ కుటుంబ సభ్యులు సాయం కోరితేనే వచ్చారంటూ చెప్పుకొచ్చారు. వీడియోలో ఆమె తెలిపిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. గత రెండ్రోజుల నుంచి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోల గురించి మాట్లాడటానికి వచ్చాను. గణపతి రెడ్డికి, నాకు వివాహం జరిగి 20 ఏళ్లు దాటింది.

కేఏడీఏ భాగస్వామ్యంతో కుప్పంలో యువతకు శిక్షణా కేంద్రంను ఏర్పాటుచేసిన హిందాల్కో

కేఏడీఏ భాగస్వామ్యంతో కుప్పంలో యువతకు శిక్షణా కేంద్రంను ఏర్పాటుచేసిన హిందాల్కోకుప్పం ఏరియా డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ(కాడా) సహకారంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తమ కుప్పం ప్లాంట్‌లో అత్యాధునిక బహుళ నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించినట్లు హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ నేడు వెల్లడించింది. యువతకు సాధికారత, సమ్మిళిత వృద్ధి, శ్రామిక శక్తి అభివృద్ధి పట్ల సంస్థ నిబద్ధతను ఇది పునరుద్ఘాటిస్తుంది.

Ambati Rambabu: అంబటి రెండు చేతులు జోడించి క్షమాపణలు చెప్పాలి

Ambati Rambabu: అంబటి రెండు చేతులు జోడించి క్షమాపణలు చెప్పాలివైసీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు భగ్గుమన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడిపై తీవ్ర అసభ్య పదజాలంతో వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ మండిపడ్డారు. అంబటి బహిరంగంగా, రెండు చేతులు జోడించి క్షమాపణ చెప్పాలని గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి డిమాండ్ చేశారు. ఆమె నేతృత్వంలో వందలాది మంది టీడీపీ కార్యకర్తలు, మహిళలు గుంటూరు నవభారత్ నగర్‌లోని అంబటి నివాసాన్ని ముట్టడించారు. దీంతో అక్కడ తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది.

చిన్నారుల మెదళ్లను తొలిచేస్తున్న సోషల్ మీడియా : మాజీ సీఈవో అమితాబ్

చిన్నారుల మెదళ్లను తొలిచేస్తున్న సోషల్ మీడియా : మాజీ సీఈవో అమితాబ్సోషల్ మీడియా చిన్నారుల మెదళ్లను తొలుస్తోందని నీతి ఆయోగ్ మాజీ సీఈవో అమితాబ్ కాంత్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దేశ యువత సోషల్‌ మీడియా విపరీత వాడకంపై ఇటీవలి ఆర్థిక సర్వే తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ డిజిటల్‌ వ్యసనం ఆర్థిక దుష్పరిణామాలకు దారితీస్తుందని, వయసుపరంగా నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉందన్న సూచనలపై నీతిఆయోగ్‌ మాజీ సీఈఓ అమితాబ్‌ కాంత్‌ ఏకీభవించారు. చిన్నారుల మెదళ్లను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుందన్న ఆయన.. స్కూళ్లు, కాలేజీల్లో వీటి వాడకాన్ని నిషేధించాలన్నారు.

అజిత్ పవార్‌ సతీమణికి పదవి - మహారాష్ట్రకు తొలి డిప్యూటీ సీఎం

అజిత్ పవార్‌ సతీమణికి పదవి - మహారాష్ట్రకు తొలి డిప్యూటీ సీఎంఇటీవల జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో మృత్యువాతపడిన మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఎన్సీపీ నేత అజిత్ పవార్ సతీమణి సునేత్ర పవార్‌ను ఉప ముఖ్యమంత్రిగా నియమితులయ్యారు. ఆమె శనివారం డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మహారాష్ట్ర భవన్‌లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో సునేత్ర పవార్ రాష్ట్ర తొలి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

29-01-2026 రాశి ఫలితాలు, ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దు

29-01-2026 రాశి ఫలితాలు, ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నేడు అనుకూలదాయకమే. వ్యవహార జయం, కార్యసిద్ధి వున్నాయి. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. వైద్యసేవలు అవసరమవుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మొండిధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు శ్రమించండి. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. ఆదాయానికి తగ్గట్లు లెక్కలు వేసుకుంటారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.

28-01-2026 బుధవారం ఫలితాలు - మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు...

28-01-2026 బుధవారం ఫలితాలు - మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆత్మస్థైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. అవకాశం కలిసివస్తుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. పెద్దమొత్తం, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. కావలసిన వ్యక్తుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి.

జనవరి 28 నుండి 31 వరకు మేడారం జాతర.. భారీ స్థాయిలో భక్తులు

జనవరి 28 నుండి 31 వరకు మేడారం జాతర.. భారీ స్థాయిలో భక్తులుతెలంగాణ ప్రభుత్వం జనవరి 28 నుండి 31 వరకు ములుగు జిల్లాలోని తాడ్వాయి మండలంలోని మేడారంలో జరగనున్న సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతర కోసం తన పూర్తి పరిపాలనా యంత్రాంగాన్ని మోహరించింది. లక్షలాది మంది యాత్రికులు ఇప్పటికే తరలిరావడం ప్రారంభించడంతో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన సమ్మేళనంగా భావిస్తున్న ఈ జాతర కోసం ప్రభుత్వం సర్వసన్నద్ధమవుతోంది. రెండేళ్లకోసారి జరిగే ఈ పండుగ చివరి సన్నాహక దశలోకి ప్రవేశించడంతో, ఆ మారుమూల అటవీ ప్రాంతం ఒక భారీ, నిరంతర పరిపాలనా కేంద్రంగా రూపాంతరం చెందింది.

ఇంటి గుమ్మం ముందు నిమ్మకాయలు, మిరపకాయలు కడితే దిష్టి పోతుందా?

ఇంటి గుమ్మం ముందు నిమ్మకాయలు, మిరపకాయలు కడితే దిష్టి పోతుందా?భారతీయ సంస్కృతి అనేక విశ్వాసాలతో కూడి వుంది. వీటిలో ఇంటి గుమ్మం ముందు నిమ్మకాయ, మిరపకాయలను కట్టడం వెనుక అలక్ష్మి అనే పురాణ గాథ ఉంది. లక్ష్మీదేవికి సోదరి అయిన అలక్ష్మికి పులుపు, కారం అంటే చాలా ఇష్టమని, ఆమె ఇంటి లోపలికి రాకుండా గుమ్మం దగ్గరే ఆ పదార్థాలను తిని తృప్తి చెంది వెనుతిరుగుతుందని ఒక నమ్మకం. దీనివల్ల ఇంట్లోకి ప్రతికూల శక్తి రాదని భావిస్తారు. ఐతే దీని వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన సైన్స్ కూడా ఉంది. అదేమిటంటే... నిమ్మకాయలో ఉండే సిట్రిక్ యాసిడ్, మిరపకాయలోని ఘాటు గాలిని శుద్ధి చేస్తాయి.

27-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు...

27-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురి కాకుండా చూసుకోండి. జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com