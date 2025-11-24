మధ్యప్రదేశ్-హైదరాబాద్ బిజినెస్ మీట్లో యాక్సిస్ ఎనర్జీ రూ. 29,500 కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదన
హైదరాబాద్లో జరిగిన మధ్యప్రదేశ్లో పెట్టుబడి అవకాశాలు వ్యాపార సదస్సు సందర్భంగా యాక్సిస్ ఎనర్జీ వెంచర్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ. 29,500 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడి ప్రతిపాదనను సమర్పించింది. ఈ సదస్సులో మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అందుకున్న రూ. 36,600 కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలో ఇది అత్యధికం.
ఎంపీ పెట్టుబడి ప్రవాహానికి అత్యధిక సహకారం
యాక్సిస్ ఎనర్జీ ప్రతిపాదన, ఈ సదస్సులో సమర్పించబడిన అతిపెద్ద పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలలో ఒకటి, భారతదేశంలో క్లీన్ ఎనర్జీ మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరించాలనే కంపెనీ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యంను ఇది పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
ఆర్థిక వృద్ధి, ఉపాధిని మెరుగుపరచడం
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రకటించిన పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు వివిధ రంగాలలో సుమారు 27,800 మందికి ఉపాధిని కల్పిస్తాయని మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది. రైలు, పారిశ్రామిక అభివృద్ధితో సహా మౌలిక సదుపాయాల రంగాలలో పురోగతిని కూడా రాష్ట్రం హైలైట్ చేసింది.
పరిశ్రమ-ప్రభుత్వ అనుసంధానతను బలోపేతం చేయడం
ఈ సమావేశంలో మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి సీనియర్ పరిశ్రమ ప్రతినిధులతో పూర్తి స్థాయి చర్చలు జరిపారు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని పెంపొందించడానికి రాష్ట్రం యొక్క నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించారు. రాష్ట్రం యొక్క చురుకైన విధానాన్ని యాక్సిస్ ఎనర్జీ అభినందిస్తుంది. స్వచ్ఛ ఇంధన వృద్ధిని నడిపించడంలో సహకార భాగస్వామ్యం కోసం ఎదురుచూస్తోంది.