Bengaluru-Hyderabad: హైదరాబాద్-బెంగళూరు మధ్య ప్రయాణం ఇక రెండు గంటలే
హైదరాబాద్-బెంగళూరు మధ్య ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గనుంది. ప్రస్తుతం 19 గంటలు పట్టే ఈ ప్రయాణం త్వరలో కేవలం 2 గంటల్లో పూర్తవుతుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం త్వరలో బెంగళూరు-హైదరాబాద్ హై-స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ను నిర్మించనుంది.
ముంబై-అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ రైలు తరహాలో, ఈ కారిడార్ కోసం వివరణాత్మక ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్) మార్చి 2026 నాటికి పూర్తవుతుంది. తరువాత రైల్వే బోర్డుకు, తరువాత కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించబడుతుంది.
బెంగళూరు-హైదరాబాద్ హై-స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయిన తర్వాత, ప్రయాణం వేగవంతం కావడమే కాకుండా ప్రజల జీవితాలను సులభతరం చేస్తుంది. 626 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ కోసం, ఆర్ఐటీసీఎస్ లిమిటెడ్ తుది సర్వే- అలైన్మెంట్ పనులను నిర్వహిస్తోంది. డీపీఆర్ సిద్ధమైన తర్వాత, దానిని ఆమోదం కోసం ఆర్థిక వ్యవహారాల క్యాబినెట్ కమిటీకి పంపాలనేది ప్రణాళిక.
బెంగళూరు-హైదరాబాద్ హై-స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ రెండు నగరాల మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని 19 గంటల నుండి 2 గంటలకు తగ్గిస్తుంది. ఈ 626 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఎలివేటెడ్ కారిడార్ కోసం, తుది సర్వే, అలైన్మెంట్ పనులను RITES లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తోంది.
డీపీఆర్ సిద్ధమైన తర్వాత, దానిని ఆర్థిక వ్యవహారాల క్యాబినెట్ కమిటీ ఆమోదం కోసం పంపాలనేది ప్రణాళిక. బెంగళూరు-హైదరాబాద్ హై-స్పీడ్ రైల్ కారిడార్లో, రైలు 350 కి.మీ. డిజైన్ వేగంతో, 320 కి.మీ నడుస్తుంది. ప్రస్తుతం పగలు, రాత్రి మొత్తం పట్టే ప్రయాణం కేవలం రెండు గంటల్లో పూర్తవుతుంది.
ఇది వ్యాపారవేత్తలు, విద్యార్థులు, పని నిపుణులు, సాధారణ ప్రయాణీకులకు సమయం, డబ్బు రెండింటినీ ఆదా చేస్తుంది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR) ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ బాధ్యతను నిర్వహిస్తోంది. ఎస్సీఆర్ చీఫ్ పీఆర్వో, ఏ శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ, భూసేకరణ ఒక పెద్ద సవాలుగా ఉంటుంది. దీనికి మాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మద్దతు అవసరం. సర్వేయర్లు సంబంధిత రాష్ట్రాల ప్రధాన కార్యదర్శులతో సంప్రదిస్తున్నారు.
కర్ణాటక విషయంలో కూడా కొన్ని సమావేశాలు జరిగాయి. ఒక నిర్దిష్ట అలైన్మెంట్ కోసం భూసేకరణ సాధ్యం కాకపోతే, ప్రణాళికను మార్చాల్సి ఉంటుంది. అందువల్ల, అలైన్మెంట్ను ఖరారు చేసేటప్పుడు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.