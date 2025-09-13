ఆదివారం, 14 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 13 సెప్టెంబరు 2025 (16:58 IST)

అనలిటికా ల్యాబ్ ఇండియా, ఫార్మా ప్రో-ప్యాక్ ఎక్స్‌పో 2025 కోసం హైదరాబాద్ సన్నద్ధం

analytica Lab India
హైదరాబాద్: భారతదేశ జీవ శాస్త్రాలు, ఫార్మాస్యూటికల్ తయారీ రంగాలు సాంకేతికత, ప్రపంచ భాగస్వామ్యాలు, పరిశోధన, ఆవిష్కరణల యొక్క ఒక బలమైన పర్యావరణ వ్యవస్థ ద్వారా నడిపించబడుతూ, వేగవంతమైన పరివర్తన మార్గంలో ఉన్నాయి. ఈ ఊపు హైదరాబాద్‌లోని హైటెక్స్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్‌లో సెప్టెంబర్ 18-20, 2025 వరకు జరిగే సహ-స్థానంలో ఉన్న వాణిజ్య ప్రదర్శనలైన అనలిటికా ల్యాబ్ ఇండియా, ఫార్మా ప్రో-ప్యాక్ 2025 వద్ద కలుస్తుంది.
 
ప్రగతి కేంద్రంగా నిలబడిన ఈ సంవత్సరం ఎడిషన్, ఇప్పటివరకు అత్యంత పెద్ద- వ్యాపార-ఆధారిత వేదికగా ఉంటుందని వాగ్దానం చేస్తుంది, ప్రయోగశాల సాంకేతికత ఫార్మా ఆవిష్కరణలతో కలిసే ఒక కూడలిని సృష్టిస్తుంది, పరిశోధన భాగస్వామ్యాలు భవిష్యత్తుకు-సిద్ధంగా ఉన్న పరిష్కారాలకు నాంది పలుకుతాయి.
 
50,000 చదరపు మీటర్ల కంటే ఎక్కువ ప్రదర్శన స్థలంలో విస్తరించి ఉన్న ఈ ఈవెంట్, 650కి పైగా ఎగ్జిబిటర్లను ఒకచోట చేర్చుతుంది. అగ్రశ్రేణి శాస్త్రవేత్తలు, గ్లోబల్ టెక్నాలజీ నాయకులు, భారతదేశ ప్రముఖ ఫార్మా తయారీదారులను ఆకర్షిస్తుందని అంచనా. విజ్ఞానం, క్రీడల యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన మిశ్రమంలో, తన బహుముఖ ప్రజ్ఞ- కచ్చితత్వానికి ప్రసిద్ధి చెందిన భారత క్రికెట్ ఆల్-రౌండర్ రవీంద్ర జడేజాను అనలిటికా ల్యాబ్ ఇండియా 2025 ముఖచిత్రంగా ప్రకటించారు. ఆయన వ్యక్తిత్వం పరిశ్రమ యొక్క కచ్చితత్వం, విశ్వసనీయత, పనితీరుపై పెరుగుతున్న దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
ప్రదర్శనలో ఏముంది? 
సందర్శకులు విభిన్న జోన్లలో విస్తరించి ఉన్న సాంకేతికతలు, పరిష్కారాలు, ఆవిష్కరణల యొక్క ఒక సమగ్ర ప్రదర్శనను కనుగొంటారు:
 
సాఫ్ట్‌వేర్ పెవిలియన్: AI, డేటా సైన్స్, ప్రయోగశాల ఆటోమేషన్‌ను ప్రదర్శిస్తుంది.
ఇన్నోవేషన్ లాంచ్‌ప్యాడ్: స్టార్టప్‌లు, విప్లవాత్మక పరిష్కారాల కోసం ఒక ప్రత్యేక వేదిక.
అంతర్జాతీయ-జర్మన్ పెవిలియన్లు: భారతదేశ ఫార్మా హబ్‌కు అత్యాధునిక ప్రపంచ సాంకేతికతలను తీసుకువస్తాయి.
సదస్సులు: కీలక పరిశ్రమ సవాళ్లు, భవిష్యత్ అవకాశాలను పరిష్కరించే ఒక సమగ్ర మూడు-రోజుల సదస్సు కార్యక్రమం:
 
1వ రోజు: ది ఇంటెలిజెంట్ ల్యాబ్: ఆటోమేషన్, కంప్లైయన్స్‌తో ఉత్పాదకతను నడపడం - ఇండియన్ అనలిటికల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ అసోసియేషన్ (IAIA), మెస్సె ముయెన్‌షెన్ ఇండియా సహకారంతో, ప్రయోగశాల ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీలు, నియంత్రణ కంప్లైయన్స్ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లపై దృష్టి సారిస్తుంది.
 
2వ రోజు: ఇన్నోవేటింగ్ సైన్స్: ఒక సుస్థిరమైన భవిష్యత్తు కోసం అనలిటిక్స్‌ను ముందుకు తీసుకువెళ్లడం, షేపింగ్ ఫార్మా 2030: రెసిలియెన్స్, రోబోటిక్స్, రివల్యూషన్ అనే డ్యూయల్-ట్రాక్ సెషన్‌లు - ఇండియన్ ఫార్మాస్యూటికల్ అలయన్స్ (IPA) భాగస్వామ్యంతో, సుస్థిరమైన అనలిటికల్ పద్ధతులు, ఫార్మాస్యూటికల్ తయారీలో రోబోటిక్స్ యొక్క పరివర్తనాత్మక పాత్రను అన్వేషిస్తాయి.
 
3వ రోజు: ది అనలిటిక్స్ అడ్వాంటేజ్: ఆధునిక యుగంలో నాణ్యత, భద్రత, మరియు నియంత్రణ శ్రేష్ఠతను నిర్ధారించడం - ది సొసైటీ ఆఫ్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ అండ్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ (SCRMP), మెస్సె ముయెన్‌షెన్ ఇండియా సహకారంతో, అనలిటికల్ సైన్సెస్‌లో నాణ్యత హామీ, భద్రతా ప్రోటోకాల్స్, అభివృద్ధి చెందుతున్న నియంత్రణ దృశ్యాలను పరిష్కరిస్తుంది.
 
శాస్త్రీయ సమాజానికి అనలిటికా ల్యాబ్ ఇండియాను ఒక మూలస్తంభంగా నిలుపుతూ, ఇండియన్ అనలిటికల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ అసోసియేషన్ (IAIA) ప్రెసిడెంట్, శ్రీ చెరుకూరి రవీంద్రనాథ్, ఇలా అన్నారు: జాయింట్ ఆర్గనైజర్‌గా, అనలిటికా ల్యాబ్ ఇండియా ప్రయోగశాల సాంకేతికత, పరిశోధన-ఆధారిత ఆవిష్కరణల కోసం దేశంలోనే అత్యంత నిశ్చితమైన వేదికగా అభివృద్ధి చెందడం IAIAకు గర్వకారణం. ఇక్కడే మా సభ్యులు ప్రపంచ నాయకులతో నిమగ్నమవుతూ భారతదేశ దేశీయ సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించే అవకాశం పొందుతారు. ఇది నిజంగా సహకారం, సోర్సింగ్, శాస్త్రీయ శ్రేష్ఠతను బలోపేతం చేయడానికి ఒక ప్రవేశ ద్వారం.
 
తయారీ రంగంపై, ఇండియన్ ఫార్మా మెషినరీ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ అసోసియేషన్ (IPMMA) ప్రెసిడెంట్, శ్రీ హర్షిత్ షా, ఫార్మా ప్రో&ప్యాక్ ఎక్స్‌పో 2025 యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెప్పారు, జాయింట్ ఆర్గనైజర్‌గా, IPMMA ఈ ఎడిషన్‌ను ఒక వాణిజ్య ప్రదర్శన కంటే చాలా ఎక్కువగా చూస్తుంది. ఇది ఫార్మాస్యూటికల్ ఆవిష్కరణ మరియు ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్ ఒకేచోట కలిసే ఏకైక వేదిక. భారతదేశ ఫార్మా రాజధాని అయిన హైదరాబాద్‌లో, మేము కార్యాచరణ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేసే మరియు గ్లోబల్ ఫార్మా లీడర్‌గా భారతదేశ పాత్రను బలపరిచే ఆలోచనలు మరియు భాగస్వామ్యాల యొక్క ఒక మార్కెట్‌ప్లేస్‌ను సృష్టిస్తున్నాము.

