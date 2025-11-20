ప్లాస్టిక్ రహిత భవిష్యత్తు వైపు అడుగులు: భారత సుస్థిర ప్యాకేజింగ్ మార్పు దిశగా బయో రీఫార్మ్
హైదరాబాద్: బయో రీఫార్మ్, స్థిరమైన ప్యాకేజింగ్ రంగంలో వినూత్న భారతీయ స్టార్టప్, 100% బయోడిగ్రేడబుల్, కంపోస్ట్ చేయగల ప్యాకేజింగ్ పరిష్కారాల ద్వారా పర్యావరణానుకూల పదార్థాల భవిష్యత్తును పునర్నిర్వచిస్తోంది. తన ఆవిష్కరణాత్మక విధానాలతో, ఈ సంస్థ భారతదేశపు వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థలో వేగంగా అగ్రగామిగా ఎదుగుతూ, పరిశ్రమలు, వినియోగదారులు స్థిరమైన ప్రత్యామ్నాయాల వైపు అడుగులు వేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
కోటక్ బిజ్ల్యాబ్స్ యాక్సిలరేటర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా బయో రీఫార్మ్ వ్యూహాత్మక మార్గదర్శకత్వం, కీలక పరిశ్రమ అనుసంధానాలను పొందింది, వీటి ద్వారా సంస్థ తన వృద్ధి ప్రయాణాన్ని వేగవంతం చేసుకుంది. ఈ కార్యక్రమం ప్రోడక్టు పరీక్ష, ధృవీకరణ కోసం బయో రీఫార్మ్ను CIPET చెన్నైతో అనుసంధానించగా, బయో-ఇంక్ రంగంలో సహకార అవకాశాలను కల్పించింది. అదనంగా, ఇండియన్ ప్లాస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ మరియు ప్రివెంట్ వేస్ట్ అలయన్స్ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థల మద్దతు ద్వారా సంస్థ పరిశ్రమలో తన స్థానం, విశ్వసనీయతను మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.
ఈ మద్దతుతో, బయో రీఫార్మ్ ధృవీకరణ ప్రక్రియను విజయవంతంగా ప్రారంభించి, తన వ్యాపార అవకాశాలను విస్తరించింది. ఇద్దరు కొత్త క్లయింట్లను సంపాదించింది. ₹1.5 కోట్ల వార్షిక పునరావృత ఆదాయం(ARR)ను సాధించింది. స్టార్టప్ ప్రస్తుతం D2C విభాగంలోకి అడుగుపెట్టి, తన పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభానికి సిద్ధమవుతోంది, ఇది సంస్థ స్థిరమైన వృద్ధి దిశగా బలమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది.
ఆవిష్కరణల ఆధారిత విధానం, పర్యావరణ వ్యవస్థ భాగస్వామ్యంతో, బయో రిఫార్మ్ భారతదేశ హరిత ప్యాకేజింగ్ విప్లవానికి మార్గం సుగమం చేస్తోంది. కోటక్ బిజ్ల్యాబ్స్ యాక్సిలరేటర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ హెల్త్టెక్, అగ్రిటెక్, క్లీన్టెక్ వంటి కీలక రంగాల్లో ఆవిష్కరణ, స్థిరత్వం మరియు స్పష్టమైన ప్రభావాన్ని కొనసాగించే అధిక-సంభావ్య స్టార్టప్లను ప్రోత్సహిస్తోంది.