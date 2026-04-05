పుత్తూరు- అత్తిపట్టు రైల్వే ప్రాజెక్టుకు రూ. 511.47 కోట్లు
తిరుపతి జిల్లాలోని పుత్తూరు- తమిళనాడులోని అత్తిపట్టు మధ్య దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న రైల్వే ప్రాజెక్టుకు కొత్త ఊపు లభించింది. ఈ ప్రాజెక్టు మొదటి దశ నిధులుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 511.47 కోట్లను మంజూరు చేసింది. ఈ ఆమోదం, ఆంధ్రప్రదేశ్- తమిళనాడు రాష్ట్రాల పరిధిలో దక్షిణ రైల్వే ఆధ్వర్యంలో ఒక కొత్త రైల్వే మార్గం ఏర్పాటుకు మార్గం సుగమం చేసింది.
ప్రతిపాదిత 88 కిలోమీటర్ల ఈ రైల్వే మార్గం, ఆయా ప్రాంతాల మధ్య రవాణా అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు, ప్రస్తుతం ఉన్న చెన్నై-తిరుపతి మార్గాల్లోని రద్దీని తగ్గించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ మార్గం నారాయణవనం, పిచ్చాటూరు, నాగలాపురం, ఉత్తుకోట, సత్యవేడు, గుమ్మిడిపూండి, పొన్నేరి మరియు మింజూరు గుండా సాగుతూ, ఈ కారిడార్లోని కీలక ప్రాంతాలను కలుపుతూ వెళ్తుంది.
ఈ ప్రాజెక్టును మొదట 2008-09లో, అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్- తమిళనాడు ప్రభుత్వాలు రూ. 1,105 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రతిపాదించాయి. చె- తిరుపతి మధ్య రైలు సేవలు మరింత సాఫీగా, నిరంతరాయంగా సాగేలా చూసేందుకు కేంద్రానికి ఒక సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక సమర్పించబడింది.
ప్రారంభంలో, ఈ ప్రాజెక్టు వ్యయాన్ని ఎన్నూరు పోర్ట్ - రైల్వే శాఖలు సమానంగా పంచుకోవాల్సి ఉంది. అయితే, సాంకేతిక కారణాల వల్ల 2012లో ఎన్నూరు పోర్ట్ ఈ ప్రాజెక్టు నుండి వైదొలగడంతో, ఈ ప్రతిపాదన ఒక దశాబ్దానికి పైగా పెండింగ్లోనే ఉండిపోయింది.
వరుస రైల్వే బడ్జెట్లలో పదేపదే ఆశలు పెట్టుకున్నప్పటికీ, గతంలో ఎటువంటి నిధులు కేటాయించకపోవడంతో స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. తాజా రైల్వే బడ్జెట్లో, కేంద్ర ప్రభుత్వం 10 కొత్త రైల్వే లైన్లను మంజూరు చేయడంతో పాటు, దక్షిణ రైల్వే పరిధిలోని ఆరు మార్గాల్లో గేజ్ మార్పిడి పనులకు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో, పుత్తూరు-అత్తిపట్టు రైల్వే లైన్ కోసం ఇప్పుడు రూ. 511.47 కోట్లు కేటాయించారు.