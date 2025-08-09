మనసును అదుపులో పెట్టండి, అతిగా ఆలోచించడంపై సెంటర్ ఫ్రెష్ టీవీ ప్రకటన

భారతదేశంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన చూయింగ్ గమ్ బ్రాండ్లలో ఒకటైన సెంటర్ ఫ్రెష్, పెర్ఫెట్టి వాన్ మెల్ ఇండియా వారి అధీనంలోని ఈ బ్రాండ్, తాజాగా ఓ కొత్త రిఫ్రెషింగ్ క్యాంపెయిన్ను ప్రారంభించింది. ఇది అతిగా ఆలోచించడం అనే వినియోగదారుల పరంగా కీలకమైన అంశాన్ని ఆవిష్కరిస్తోంది. ఈ ఆలోచనకు ప్రేరణగా నిలిచింది సెంటర్ ఫ్రెష్ ఇండియా ఓవర్తింకింగ్ రిపోర్ట్, ఇది యుగోవ్ సహకారంతో అభివృద్ధి చేయబడింది. ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం, ప్రతి రోజూ 81 శాతం మందికి పైగా వ్యక్తులు మూడుగంటలకు ఎక్కువ సమయం అతిగా ఆలోచిస్తున్నారని వెల్లడైంది. ఈ విషయాన్ని సరదాగా ప్రస్తావిస్తూ వచ్చిన కొత్త ప్రకటన మనసును అదుపులో పెట్టండి అని, వినియోగదారులకు రోజులో ఓ రిఫ్రెషింగ్ బ్రేక్లా సెంటర్ ఫ్రెష్ని పరిచయం చేస్తోంది.
ఈ ప్రచారానికి కేంద్ర బిందువు ఒక సరళమైన కానీ బలమైన భావన చాలా మంది చిన్నచిన్న విషయాలపై అతిగా ఆలోచించే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. ఈ ఆసక్తికరమైన ఆలోచన ఆధారంగా, సెంటర్ ఫ్రెష్ రెండు వినూత్నమైన, హాస్యంతో పాటు చలి కలిగిన టీవీ ప్రకటనలను మీ ముందుకు తీసుకువస్తోంది. ఇవి మన చుట్టూ ఉన్న సాధారణ వ్యక్తులు ఎంత చిన్న విషయానికైనా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారో ఆందోళనను సరదాగా చూపిస్తాయి. అతి అలోచన మనసుపై ప్రభావం చూపే సమయంలో, ఆ శబ్దాన్ని ఆపడానికి అవసరమయ్యేది ఒక్కటే ఒక తాజా స్పర్శ. అదే సెంటర్ ఫ్రెష్ ఇచ్చే ఫ్రెష్నెస్, ఇది మనసును ప్రశాంతపరచుతూ, ఒక కొత్త దృష్టికోణాన్ని, ఒక క్షణిక నిశ్శబ్దాన్ని అందిస్తుంది.
ఈ ప్రచార కార్యక్రమం గురించి పెర్ఫెట్టి వాన్ మెల్ ఇండియా మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్ గుంజన్ ఖేతాన్ మాట్లాడుతూ, సెంటర్ ఫ్రెష్ ఎప్పుడూ తాజాదనాన్ని ప్రదర్శించేది, ఈ కొత్త ప్రచార కార్యక్రమంతో, తాజాదనం అతిగా ఆలోచించడానికి విరామం తీసుకొని, స్పష్టత క్షణాలను అందించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ టీవీ ప్రకటన మనం అతిగా ఆలోచన చేస్తూన్నప్పుడు వచ్చే సరదా క్షణాలను ముందుకు తెస్తుంది, ఈ ఆలోచన సరికొత్త సెంటర్ ఫ్రెష్ ఇండియా ఓవర్తింకింగ్ రిపోర్ట్ నుండి అందించిన విజ్ఞానం ఆధారంగా. మనసును అదుపులో పెట్టండి అనే ట్యాగ్లైన్తో, మన ఆలోచనలు పథం తప్పినప్పుడు వినియోగదారులను ఆగిపోవాలని, ప్రస్తుత క్షణాన్ని అనుభవించాలని, తాజా దృష్టికోణాన్ని ఆమోదించాలని ప్రోత్సహిస్తున్నాం.
పెర్ఫెట్టి వాన్ మెల్ ఇండియాలో, మన బ్రాండ్లు సాంస్కృతికంతో పాటుగా ఎప్పుడూ ముందుకు సాగాయి, ప్రతీ క్షణం ఆనందాన్ని, తాజాదనాన్ని, మరియు హాస్యాన్ని అందిస్తూ. మనసును అదుపులో పెట్టండి ప్రచార కార్యక్రమంతో, సెంటర్ ఫ్రెష్ ఒక కొత్త, ఆసక్తికరమైన స్థలంలో అడుగుపెట్టింది. ఈ బ్రాండ్ ఇండియాలో 3 మిలియన్ ప్లస్ అవుట్లెట్స్లో లభిస్తోంది. అందుకే అది తన వినియోగదారులను కొత్త ప్రచార కార్యక్రమంతో ఉత్తేజింపజేయడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో రూపొందించిన, మా ఏజెన్సీ భాగస్వామి ఓగిల్వి సమర్పించిన ఈ రెండు టీవీ కమర్షియల్స్ మన రోజువారీ జీవితంలో అతిగా ఆలోచించడానికి తిరుగులేని చక్రాలను ఆసక్తికరంగా చూపిస్తాయి అని నిఖిల్ శర్మ, పెర్ఫెట్టి వాన్ మెల్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ తెలిపారు.
ప్రకటన చిత్రాలను దర్శకత్వం వహిస్తుంటే, నాకు ఉత్సాహకరమైన విషయం ఓవర్తింకింగ్ను నిజంగా ఎలా అనిపిస్తుందో దాన్ని విజువలైజ్ చేయడమే అంతర్గత అస్థిరత, మన అందరివల్ల తీసుకువెళ్లబడే అవాస్తవ ఏమైయ్యిందిలు. ఈ అవకాశం నాకు వాస్తవంగా అయినా కానీ సరదాగా, మన అందరికి అనుభవించే ఆ కలవరలలో హాస్యాన్ని కనుగొనడం. సెంటర్ ఫ్రెష్ పాత్ర ఒక సరళమైన విఘటనకర్తగా మనసును తిరిగి ప్రస్తుత క్షణానికి తీసుకొచ్చే ఒక చిన్న క్షణం అద్భుతంగా సరిపోతుంది. ఒక బ్రాండ్ అంతర్గత విజ్ఞానం ఇలాంటి సంపన్నమైన, సంబంధిత కథ ఇవ్వడం అరుదు అని నితేష్ తివారీ, ప్రకటన చిత్రాల దర్శకుడు అన్నారు.
ఓగిల్వి ద్వారా రూపొందించబడిన ఈ చిత్రాన్ని ఒక ధైర్యమైన, హాస్యభరితమైన కథనంతో రూపొందించారు. ఇది ముఖ్యంగా యువత కోసం మరింత అన్వయించేలా ఉంటుంది. వారు తరచుగా డిజిటల్ సంభాషణలు, గందరగోళ సంకేతాలు మరియు రోజువారీ ఓవర్తింకింగ్ను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు.
అనురాగ్ అగ్నిహోత్రీ, ఓగిల్వి ఇండియా చీఫ్ క్రియేటివ్ ఆఫీసర్ మాట్లాడుతూ, మేము ప్రతి రోజు నిశ్శబ్దంగా పోరాడే ఓవర్తింకింగ్ యొక్క ఆ విశ్వవ్యాప్త క్షణాలను చిత్రీకరించాలనుకుంటున్నాము. ఒక డిలీట్ చేసిన సందేశాన్ని చాలా ఎక్కువగా ఆలోచించడం, మీ స్వంత నోటును ఒక లంచం అనుకుంటున్నారా అనే ఆలోచనలు, ఈ క్షణాలు ఎలా ఒక చిన్న ట్రిగ్గర్ మీ మెదడును పూర్తిగా ఓత్తిడిలోకి నెట్టవచ్చు అన్న దానిని అద్భుతంగా ప్రతిబింబిస్తాయి. సెంటర్ ఫ్రెష్, తన తాజాదనంతో, ఆ చిన్న శక్తివంతమైన స్పష్టత క్షణం అవుతుంది. అది ఒక రియాలిటీ చెక్, మీరు ఆ చక్రం నుండి బయటకు వెళ్లిపోవడానికి, మీ పరుగులాడుతున్న మనస్సుకు బ్రేకులు పెట్టడానికి సహాయపడుతుంది. ఎందుకంటే కొన్ని సమయాల్లో, మీ అతి ఆలోచన మెదడుకు అవసరమైనది.
ఈ ప్రచారా కార్యక్కరమం టీవీ, డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లు, సోషల్ మీడియా ద్వారా విడుదల అవుతోంది. సెంటర్ ఫ్రెష్ సాంస్కృతికంగా సంబంధితంగా కొనసాగుతుంది. ఒక సాదా చూయింగ్ గమ్ నుండి మనసు రిఫ్రెష్ చేసే ఒక ప్రాధాన్యతగల ఉత్పత్తిగా అభివృద్ధి చెందింది. ఈ ప్రచార కార్యక్రమం బ్రాండ్ ప్రయాణంలో మరో ఉత్సాహభరితమైన అడుగును సూచిస్తోంది.