ఆదివారం, 28 సెప్టెంబరు 2025
Last Modified: ఆదివారం, 28 సెప్టెంబరు 2025 (19:49 IST)

ఎక్స్‌క్లూజివ్, లెజెండరీ, అన్‌లీష్డ్: తిరిగి వస్తున్న గ్లోబల్ ఐకాన్ స్కోడా ఆక్టావియా ఆర్ఎస్

skoda
డ్రైవింగ్ ప్రియుల ఆసక్తిని పునరుత్తేజపరచడానికి స్కోడా ఆటో ఇండియా ఓ సరికొత్త లెజెండ్‌ని తిరిగి తీసుకొస్తోంది, అదే Octavia RS. సరికొత్త Octavia RS ప్రీ-బుకింగ్‌లు అక్టోబర్ 6, 2025న ప్రారంభం కానున్నాయి, దీంతో స్కోడా ఆటో వారి అత్యంత పనితీరు చూపించే సెడాన్ తిరిగి మార్కెట్లోకి వచ్చినట్టయింది. ఈ గ్లోబల్ ఐకాన్ భారతదేశంలో పూర్తి-నిర్మిత యూనిట్(FBU)గా పరిమిత లభ్యతతో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ ప్రారంభంతో, స్కోడా ఆటో ఇండియా వారు సరిలేని డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్, అద్భుతమైన డిజైన్, సాటిలేని RS చైతన్యం అన్ని కలగలసిన గొప్ప పనితీరు కనబరిచే వాహనాన్ని మళ్లీ ప్రవేశపెడుతున్నారు.
 
Octavia RS మళ్లీ మార్కెట్‌లోకి రావడం గురించి స్కోడా ఆటో ఇండియా బ్రాండ్ డైరెక్టర్, ఆశిష్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, ఈ ఏడాది మొదట్లో భారతదేశానికి గ్లోబల్ ఐకాన్ తిరిగి వస్తోందని మేము మాటిచ్చాం. ఈరోజు, Octavia RSను ఆవిష్కరించి ఆ మాటను నిలబెట్టుకున్నందుకు నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. ఈ బ్యాడ్జ్ గొప్ప వైభవంతో, దాదాపు రెండు దశాబ్దాలకు పైగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా డ్రైవింగ్ ప్రియులను ఆకట్టుకున్న చరిత్ర కలిగి ఉంది. భారతదేశంలో ఈ సరికొత్త Octavia RS ప్రారంభంతో, మేము కారును మాత్రమే కాకుండా ఒక భావోద్వేగాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తోంది. పనితీరు, ఉత్సాహానికి, డ్రైవింగ్ స్ఫూర్తికి ఈ కారు ఒక ప్రతీకగా నిలిచింది.
 
ఐకాన్ ప్రీ-బుకింగ్
2025లో సరికొత్త Octavia RS తిరిగిరాకతో మరోసారి ఈ స్ఫూర్తిదాయక ఐకాన్, గతంలో ఎన్నడూ లేనంత షార్ప్‌గా, బోల్డ్‌గా, ఎక్స్‌క్లూజివ్‌గా మారింది. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అక్టోబర్ 6, 2025న ఆక్టోవియా RS ప్రీ-బుకింగ్‌లు ప్రారంభమవుతాయి. ఇవి పరిమిత సమయం పాటే అందుబాటులో ఉంటాయి.
 
RS బ్యాడ్జ్
RS బ్యాడ్జ్ పూర్తి రూపం ర్యాలీ స్పోర్ట్, ఇది పనితీరుకు, ఖచ్చితత్వానికి, డ్రైవింగ్ అనుభూతికి కొన్ని తరాల నుంచి ప్రతీకగా నిలిచింది. స్కోడా వారి విజయబావుటా నుంచి పుట్టిన, RS మోడళ్లు రహదారిపై మోటార్‌స్పోర్ట్-ప్రేరిత ఇంజినీరింగ్‌కి ఒక చక్కని గుర్తుగా మారిపోయాయి. భారతదేశంలో Octavia RS 2004లో మొట్టమొదటి టర్బోఛార్జ్‌డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ప్యాసింజర్ కారుగా అడుగుపెట్టి, తక్షణమే డ్రైవింగ్ ప్రియులకు అభిమాన కారుగా మారింది. ఇక అప్పటి నుంచి, RS ప్రతి తరం మోడల్ ఒక గొప్ప అందంతో, యూరోపియన్ ఇంజినీరింగ్ నైపుణ్యం మేళవించి, వైవిధ్యభరితమైన డ్రైవింగ్ అనుభూతిని తరతరాలుగా అందిస్తూనే ఉంది.

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9- ప్రియాశెట్టి అవుట్

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9- ప్రియాశెట్టి అవుట్బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 మూడవ వారం చివరి దశకు చేరుకుంది. ఈరోజు దసరా స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ప్రసారం అవుతుండగా, అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన అంశం బయటకు వచ్చింది. కానీ ఇంట్లోకి వైల్డ్ కార్డ్‌ల ఎంట్రీలు ఎక్కువగా ఉండటంతో, బృందం ఒక పోటీదారుడిని ఇంటి నుండి బయటకు పంపాలని నిర్ణయించుకుంది. అందరికీ తెలిసినట్లే ప్రియా శెట్టి ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్లింది.

Chandrabose: చంద్రబోస్ పాట రక్తికట్టించారు, నా కళ్ళు చమర్చాయి : ఆర్.నారాయణమూర్తి

Chandrabose: చంద్రబోస్ పాట రక్తికట్టించారు, నా కళ్ళు చమర్చాయి : ఆర్.నారాయణమూర్తివరుణ్ సందేశ్, మధులిక వారణాసి, హీరో హీరోయిన్లుగా జాగృతి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై ఆర్యన్ సుభాన్ ఎస్.కె దర్శకత్వంలో బలగం జగదీష్ నిర్మిస్తున్నచిత్రం "కానిస్టేబుల్"" చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రంలోని ఓ ఎమోషనల్ పాటను హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఆర్.నారాయణమూర్తి ఆవిష్కరించారు. ఈ పాటను రామారావు రచించగా, ప్రముఖ గీత రచయిత చంద్రబోస్ ఆలపించడం ఓ విశేషం.

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సత్యం మాట్లాడారు : ఆర్. నారాయణ మూర్తి

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సత్యం మాట్లాడారు : ఆర్. నారాయణ మూర్తిఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో నిన్న జరిగిన బాలక్రిష్ణ, కామినేని ప్రశ్న సమాధానాల అనంతరం చిరంజీవి వెంటనే స్పందించారు. దీనిపై అప్పటి జగన్ ప్రభుత్వం ఆహ్వానం మేరకు చిరంజీవితోపాటు ఆర్. నారాయణ మూర్తి కూడా వెళ్ళారు. ఈ విషయాలను ఆయన ముందుంచగా జరిగింది ఏమిటో ఇలా తెలియజేశారు.

OG: హంగ్రీ చీటా పాటపాడిన సింగర్ ఆర్.ఆర్ ధృవన్ కు పవన్ అభినందనలు

OG: హంగ్రీ చీటా పాటపాడిన సింగర్ ఆర్.ఆర్ ధృవన్ కు పవన్ అభినందనలుఓజి. మొదటి షోతోనే సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. దానికి ప్రధాన కారణం 'హంగ్రీ చీటా' అంటూ వచ్చిన గ్లిమ్ప్స్ అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. 'నెత్తురుకు మరిగిన హంగ్రీ చీటా..శత్రువును ఎంచితే మొదలు వేట..చూపు గాని విసిరితే ఓర కంట..డెత్ కోటా కన్ఫిర్మ్ అంట..' అంటూ ఆ గ్లిమ్ప్స్ తో పాటు వచ్చే లిరిక్స్ అభిమానులకు గూజ్ బంప్స్ తెప్పించాయి. సినిమాకి ప్రమోషన్స్ అవసరం లేనంత రేంజ్లో పబ్లిసిటీ తీసుకొచ్చాయి.

Kiran: మళ్లీశ్వరి, వెంకీ, రెడీ చిత్రాల్లా K-ర్యాంప్ చిత్రాన్ని చూడాలని అనుకుంటారు

Kiran: మళ్లీశ్వరి, వెంకీ, రెడీ చిత్రాల్లా K-ర్యాంప్ చిత్రాన్ని చూడాలని అనుకుంటారుకె ర్యాంప్ మూవీని మేమంతా చూశాం. సినిమా చూస్తూ అన్ని ఎజ్ గ్రూప్స్ వాళ్లం చాలా ఎంజాయ్ చేశాం. సినిమా సక్సెస్ మీద కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం. ఈ దీపావళికి థియేటర్స్ కు వచ్చే అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను కె ర్యాంప్ ఎంటర్ టైన్ చేస్తుంది. యూత్ ఫుల్ ఎంటర్ టైనర్ ఇది. మా టీమ్ అంతా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. వారి సపోర్ట్ వల్లే సెట్స్ లో ఎంతో కంఫర్ట్ గా షూటింగ్ చేశాం. కథలో ఉన్న ఫన్ ను సెట్స్ లోనూ ఫీల్ అయ్యాం. మళ్లీ కాలేజ్ కు వెళ్లిన వైబ్ కలిగింది.. అని హీరో కిరణ్ అబ్బవరం అన్నారు.

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహన

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహనక్రికెట్ యొక్క భారీ పరిధిని వినియోగించుకోవటం ద్వారా అర్థవంతమైన సామాజిక మార్పును తీసుకురావటానికి, భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయ జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటైన ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(బిసిసిఐ) థాంక్స్ ఎ డాట్ కార్యక్రమం ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనను అంతర్జాతీయ వేదికపైకి తీసుకెళ్లడానికి కలిసి వచ్చాయి. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే ఇంటర్నేషనల్(ఒడిఐ) మ్యాచ్ సందర్భంగా భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు థాంక్స్-ఎ-డాట్ లోగోతో అలంకరించబడిన విలక్షణమైన గులాబీ రంగు జెర్సీలలో మైదానంలోకి దిగింది.

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?తెల్లవారుజామున అలారం పెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. ఉదయం పూట అలారం పెట్టుకుంటే.. స్కూళ్లకు పిల్లలను సమయానికి పంపడం, ఉద్యోగాలకు సరైన టైమ్‌కి వెళ్లడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే.. అలారం పెట్టుకుని నిద్రలేవడం చేస్తే మెదడుకు, గుండెకు ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం వుందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు
