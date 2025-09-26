ఇ- లూనా ప్రైమ్ను ఆవిష్కరించిన కైనెటిక్ గ్రీన్ విప్లవాత్మక ఎలక్ట్రిక్ 2 వీలర్
భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర, త్రిచక్ర వాహనాల తయారీదారు అయిన కైనెటిక్ గ్రీన్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలోని విస్తృత కమ్యూటర్ విభాగం కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడిన పర్పస్-బిల్ట్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ సొల్యూషన్ అయిన ఇ-లూనా ప్రైమ్ను విడుదల చేస్తున్నట్లుగా ఈరోజు ప్రకటించింది. E- లూనా ప్రైమ్ అనేది అత్యాధునిక ఎలక్ట్రిక్ వాహన సాంకేతికతను ఉపయో గించే ఒక పురోగామి ఉత్పాదనను సూచిస్తుంది. ఇది పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో సరసమైన ధరకు లభిస్తుంది. ఆకాంక్షాపూరితంగా, ఆచరణాత్మకమైన విధంగా, శక్తితో నిండిన, ఉపయోగకరమైన, నమ్మదగిన వ్యక్తిగత రవాణాను కోరుకునే లక్షలాది మంది అవసరాలను ఇది నేరుగా తీరుస్తుంది.
కొన్ని నెలల క్రితం ప్రారంభించినప్పటి నుండి 25,000 యూనిట్లకు పైగా అమ్ముడైన ఐకానిక్ బ్రాండ్ ఇ-లూనా వారసత్వం అసాధారణ విజయాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని, కైనెటిక్ గ్రీన్ భారతదేశంలోని విస్తృత ఎంట్రీ-లెవల్ కమ్యూటర్ మోటార్సైకిల్ విభాగంలోకి ఇ-లూనా ప్రైమ్ను ప్రారంభించింది, ఇది ఈ కస్టమర్ విభాగానికి తగిన ఉత్పాదనను అందించడానికి అనుకూలీకరించబడింది.
భారత్ వృద్ధి కథకు నిజమైన ఉత్ప్రేరకంగా నిలిచిన ఇ-లూనా ప్రైమ్,ఇంకా ద్విచక్ర వాహనం లేని దాదాపు 75 కోట్ల మంది భారతీయులకు జనాభాలో దాదాపు 50% మందికి వ్యక్తిగత చలనశీలతను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అన్ని రకాల ప్రాంతాల్లో నడపడానికి వీలుగా రూపొందించబడిన ఇ-లూనా ప్రైమ్ కఠినమైన 16-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇవి అసమానమైన రీతిలో, సవాలుతో కూడిన రోడ్లపై అసాధారణమైన స్థిరత్వం, మన్నికను అందిస్తాయి. పనితీరుకు మించి, ఇ-లూనా ప్రైమ్ వస్తువు లను తీసుకెళ్లడానికి విశాలమైన ఫ్రంట్-లోడింగ్ ఏరియాతో రోజువారీ ఆచరణాత్మక అవసరాలను తీరుస్తుంది. ఈ లక్షణం సాంప్రదాయ మోటార్సైకిళ్లలో ఎక్కువగా లేదు. ఇది భారతదేశ విస్తృత కమ్యూటర్ విభాగానికి ఆదర్శవంతమైన ఎంపికగా నిలిచింది.
ఇ-లూనా ప్రైమ్ డిజైన్, కార్యాచరణలో గణనీయమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఇందులో ప్రకాశవంతమైన ఎల్ఈ డీ హెడ్ల్యాంప్, స్పోర్టీ సౌకర్యవంతమైన సింగిల్ సీటు, శైలీకృత డిజిటల్ రంగు ఇన్స్ట్రుమెంటల్ క్లస్టర్, ప్రభావవం తమైన ఫ్రంట్ వైజర్, ట్రెండీ రిమ్ టేప్, సమకాలీన బాడీ డెకాల్స్, సిల్వర్ ఫినిష్ సైడ్ క్లాడింగ్, నమ్మకమైన ట్యూబ్లెస్ టైర్లు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇప్పటికే బలమైన మార్కెట్ ఆమోదాన్ని పొందిన నిరూపితమైన ఇ-లూనా ప్లాట్ఫామ్తో సజావుగా అనుసంధానించబడి ఉన్నాయి. ఇ-లూనా ప్రైమ్ 110 కి.మీ మరియు 140 కి. మీ పరిధితో 2 వేరియంట్లలో అందించబడుతుంది. దీని ధర Rs. 82,490 (ఎక్స్-షోరూమ్). ఇ-లూనా ప్రైమ్ 6 విభిన్న రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది. మీ సమీపంలోని కైనెటిక్ గ్రీన్ డీలర్షిప్లో అమ్మకానికి అందు బాటులో ఉంటుంది.