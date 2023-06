భావి ఐటి లీడర్‌లను తీర్చిదిద్దడానికి అవగాహన ఒప్పందం చేసుకున్న IMT హైదరాబాద్- HCL టెక్నాలజీస్

ప్రముఖ సాంకేతిక సేవలు, కన్సల్టింగ్ కంపెనీ అయిన HCL టెక్నాలజీస్- IMT హైదరాబాద్‌లో ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ(IT) లో ప్రత్యేకత కలిగిన ఒక వినూత్నమైన పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్‌మెంట్ (PGDM) ప్రోగ్రామ్‌ను రూపొందించడానికి, అందించడానికి అవగాహన ఒప్పందం (MOU) ద్వారా చేతులు కలిపాయి. ఈ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం భవిష్యత్తులో వ్యాపార నాయకులను ఐటి పరిశ్రమలో రాణించడానికి అవసరమైన డొమైన్ పరిజ్ఞానం మరియు క్రియాత్మక నైపుణ్యంతో సన్నద్ధం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ సహకారం పరిశ్రమకు సిద్ధంగా ఉన్న, IT రంగం యొక్క సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండే ప్రతిభావంతులను తీర్చిదిద్దాలని భావిస్తోంది.

IMT హైదరాబాద్‌లో డైరెక్టర్- ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కె. శ్రీహర్ష రెడ్డి, HCL టెక్నాలజీస్ పట్ల తమ అభిమానాన్ని వ్యక్తం చేస్తూనే IMT హైదరాబాద్‌తో వారి భాగస్వామ్య విజన్‌ను గురించి వెల్లడించారు. ఆయన PGDM IT ప్రోగ్రామ్ యొక్క ప్రారంభాన్ని ప్రకటించారు, దీనికి కార్పొరేట్ భాగస్వాముల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. నేటి వ్యాపార దృశ్యంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతలు, వేగవంతమైన డిజిటలైజేషన్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను డాక్టర్ రెడ్డి నొక్కిచెప్పారు. సమాచార సాంకేతికత, ఇ-కామర్స్ మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణలో హైదరాబాద్ జాతీయ అగ్రగామిగా ఉన్నందున, భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సేవా రంగం గణనీయంగా దోహదపడుతుందని ఆయన ప్రధానం గా వెల్లడించారు. ఈ కొత్త PGDM ప్రోగ్రామ్‌ను ప్రారంభించడంలో సహకరించిన HCL టెక్నాలజీస్‌కు డాక్టర్ రెడ్డి తన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

కార్పొరేట్ అతిథులు, మీడియాతో హెచ్‌సిఎల్ టెక్నాలజీస్ డైరెక్టర్ హెచ్‌ఆర్, శ్రీ ఆశిష్ భల్లా మాట్లాడుతూ, పరిశ్రమ మరియు విద్యాసంస్థలు కలిసి రావడం మరియు తమ భాగస్వామ్యం వాటాదారులకు సహాయం చేయడంపై తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు. PGDM IT ప్రోగ్రామ్‌ను ప్రారంభించినందుకు IMTH మరియు HCL టెక్‌ని తెలంగాణ ప్రభుత్వ IT మరియు పరిశ్రమల ముఖ్య కార్యదర్శి శ్రీ జయేష్ రంజన్ అభినందించారు మరియు ఈ తరహా భాగస్వామ్యాల యొక్క ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేశారు. "ఈ అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేయడంలో IMT హైదరాబాద్ మరియు HCL టెక్నాలజీస్ యొక్క సహకార ప్రయత్నాలను మేము అభినందిస్తున్నాము, ఎందుకంటే ఇది తెలంగాణలోని విద్యా రంగం మరియు IT పరిశ్రమ రెండింటిలోనూ సానుకూల పరివర్తనకు హామీ ఇస్తుంది." అని అన్నారు.

తెలంగాణ ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి, శ్రీ SK జోషి మాట్లాడుతూ, "ఈ భాగస్వామ్యం ఔత్సాహిక IT నిపుణుల నైపుణ్యాభివృద్ధిని పెంపొందిస్తుంది, పరిశ్రమకు సంబంధించిన జ్ఞానం మరియు నైపుణ్యంతో వారిని సన్నద్ధం చేస్తుంది. ఇది తెలంగాణను సాంకేతిక హబ్‌గా ఉంచాలనే మా దృష్టికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఆవిష్కరణ మరియు రాష్ట్ర డిజిటల్ వృద్ధికి అర్థవంతంగా తోడ్పడేందుకు యువతకు శక్తినిస్తుంది..." అని అన్నారు. IT రంగంలో మార్కెట్ లీడర్ అయిన HCL టెక్నాలజీస్ మరియు దేశంలోని ప్రముఖ B-స్కూల్‌లలో ఒకటైన IMT హైదరాబాద్ మధ్య ఈ భాగస్వామ్యాన్ని ఒక మైలురాయిగా పరిగణిస్తూ IMT హైదరాబాద్ కార్పొరేట్ రిలేషన్స్ హెడ్ శ్రీ ప్రకాష్ పాఠక్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. కలిసికట్టుగా కొత్తదాన్ని నిర్మించడంలో ఈ భాగస్వామ్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అతను నొక్కి చెప్పారు.