కొత్త లెక్సస్ LM 350hని పరిచయం చేస్తున్న లెక్సస్ ఇండియా
భారతదేశంలో కార్ల ప్రముఖ ప్రీమియం బ్రాండ్ గా పేరొందిన లెక్సస్ ఇండియా తాజాగా LM 350h ను పరిచయం చేసింది. ఇది అల్ట్రా-లగ్జరీ మొబిలిటీ విభాగాన్ని సరికొత్త పునర్నిర్వచించడానికి రూపొందించబడింది. సరికొత్త LM 350h రాక ప్రీమియం కార్ల మోడల్స్ లో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఇది గెస్ట్ లకు అసమానమైన వైభవం, విలక్షణమైన డిజైన్ మరియు అసాధారణ సౌకర్యాన్ని అందించడంలో లెక్సస్ నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది.
ఫ్లాగ్ షిప్ వెహికల్ అయినటువంటి LM 350hకు ఇప్పటికే భారత మార్కెట్లో అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. ఇది విలాసవంతమైన ప్రయాణానికి పెరుగుతున్న డిమాండ్ను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మార్కెట్లో ఇది ఎంటర్ అయ్యిందో, అప్పటినుంచే కొత్త లెక్సస్ LM 350h దేశవ్యాప్తంగా లగ్జరీ వాహన ప్రియులను ఆకర్షిస్తోంది. విలాసవంతమైన ప్రయాణ అనుభవం కోసం పెరుగుతున్న కోరికను ప్రతిబింబిస్తుంది, ఫస్ట్-క్లాస్ ప్రయాణానికి కొత్త ప్రమాణాన్ని నిర్దేశిస్తుంది.
సరికొత్త LM 350h ప్రీమియం మోడల్ లో చాలా వివరాలను అద్భుతంగా పొందుపరిచారు. అల్ట్రా-లగ్జరీ మొబిలిటీ రంగంలో అగ్రగామి స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకోవడానికి ఇది అప్ డేట్స్ సూట్ను పరిచయం చేస్తుంది. ఈ అప్డేట్స్ని ఒక్కసారి చూస్తే...:
స్థిరత్వం మరియు అధునాతన సాంకేతికత పట్ల లెక్సస్ నిబద్ధతను ప్రదర్శించే E20-కంప్లైంట్ ఇంజిన్.
మెరుగైన సౌలభ్యం మరియు సహజమైన నియంత్రణ కోసం వెనుక కన్సోల్లో పవర్ స్లైడింగ్ డోర్ స్విచ్.
నాలుగు సీట్ల వేరియంట్లో మెరుగైన భద్రత మరియు డ్రైవర్ సౌకర్యం కోసం ఆటో-డిమ్మింగ్ ORVM ఫంక్షన్.
నాలుగు సీట్ల వేరియంట్లో వెనుక సీట్లలో కూర్చునేవారికి సౌలభ్యం మరియు మెరుగుదలను అందించే కొత్త వెనుక కన్సోల్ ట్రే.
ఈ సందర్భంగా లెక్సస్ ఇండియా అధ్యక్షుడు శ్రీ హికారు ఇకేచి గారు తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... లెక్సస్ LM 350h కు మా గెస్ట్ ల నుంచి వచ్చిన అద్భుతమైన స్పందనను చూసి మేము నిజంగా గర్విస్తున్నాము. ఈ అసాధారణ వాహనం కోసం వేచి ఉన్నందుకు మా కస్టమర్లకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. LM అనేది విలాసానికి మా అచంచలమైన నిబద్ధతకు నిదర్శనం. ఇందులో గ్రాండ్ ఇంటీరియర్స్, సౌకర్యం మరియు అధునాతనతను పునర్నిర్వచించే ప్రత్యేకమైన ప్రైవేట్ లాంజ్ ఉన్నాయి. ఇది ఫస్ట్-క్లాస్ లగ్జరీ ప్రయాణంలో కొత్త బెంచ్మార్క్ను నిర్దేశిస్తుంది. భారతదేశంలో మా గెస్ట్ లకు అధునాతనత, ప్రతిష్ట మరియు ఆనందం యొక్క అసమానమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. అని అన్నారు ఆయన. సరికొత్త లెక్సస్ LM 350h డెలివరీలు ఇవాళ్టి నుంచే ప్రారంభమవుతున్నాయి. మరిన్ని వివరాల కోసం గెస్ట్లు తమ సమీపంలోని గెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ను సందర్శించవచ్చు.