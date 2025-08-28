స్మార్ట్ ఓనర్షిప్ ప్లాన్ను ప్రవేశపెట్టిన లెక్సస్ ఇండియా
భారతదేశంలో ప్రీమియం లగ్జరీ కార్లు అనగానే మన అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది లెక్సస్. ఇప్పటికే ఎన్నో విభిన్నమైన మోడల్స్ని భారతీయ వినియోగదారులకు అందించింది లెక్సస్. ఇప్పుడు మెరుగైన స్థోమత, లగ్జరీ కార్ల యాజమాన్యాన్ని సరికొత్తగా మార్చే లక్ష్యంతో లెక్సస్ ఇండియా స్మార్ట్ ఓనర్షిప్ ప్లాన్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లగ్జరీ ఓనర్ షిప్ ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించాలనుకునే అతిథుల కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. దీర్ఘకాలిక ఫైనాన్షియల్ కమిట్మెంట్స్ లేకుండా లెక్సస్ వాహనాలను అనుభవించే అవకాశాన్ని ఇప్పుడు పొందవచ్చు.
ఈ ప్లాన్తో, లెక్సస్ తన అతిథులకు ఎక్కువ సౌలభ్యాన్ని, సులభమైన EMIల ద్వారా లెక్సస్ కార్లను సొంతం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. దీని ద్వారా లగ్జరీ మరింత అందుబాటులోకి తెస్తుంది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా డెమోక్రటిక్ ఓనర్ షిప్ అనుభవాలను అందించడంలో లెక్సస్ యొక్క నిరంతర నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. అంతేకాకుండా లెక్సస్ ప్రామిస్ గొడుగు కింద దాని అతిథుల అభివృద్ధి చెందుతున్న అంచనాలను తీర్చడానికి ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడింది.
ఈ సందర్భంగా లెక్సస్ ఇండియా అధ్యక్షుడు హికారు ఇకేయుచి మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, లెక్సస్ ప్రామిస్ కింద కొత్త స్మార్ట్ ఓనర్ షిప్ ప్లాన్ను ప్రకటించడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది భారత మార్కెట్ పట్ల మా బలమైన నిబద్ధతను సూచిస్తుంది. ఒమోటేనాషి స్ఫూర్తితో మార్గనిర్దేశం చేయబడిన ఈ ప్లాన్- మా అతిథుల అవసరాలను అంచనా వేయడం, నెరవేర్చడంలో మా ప్రత్యేకమైన విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. లగ్జరీని అందించడం అంటే నిజమైన మనశ్శాంతి, సౌలభ్యాన్ని అందించడం కంటే ఎక్కువ. ఇది మా అతిథుల అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆకాంక్షలను, ముఖ్యంగా ప్రీమియం అనుభవాలతో పాటు ఆర్థిక సౌలభ్యాన్ని కోరుకునే వారి ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబిస్తుంది. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ ప్లాన్.. అద్భుతమైన యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడింది. స్మార్ట్, యాక్సెస్ చేయగలది మరియు లెక్సస్ ప్రామిస్ యొక్క నిజమైన ప్రతిబింబం కూడా అని అన్నారు ఆయన.
స్మార్ట్ ఓనర్షిప్ ప్లాన్ తో అష్యూర్డ్ బైబ్యాక్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆధునిక లగ్జరీ కొనుగోలుదారుల కోసం రూపొందించబడిన అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అతిథులు వాహనాన్ని ఎటువంటి బాధ్యతలు లేకుండా తిరిగి ఇవ్వవచ్చు. ముందుగా అంగీకరించిన గ్యారెంటీడ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ(GFV) చెల్లించడం ద్వారా దానిని నిలుపుకోవచ్చు లేదా సాంకేతికత, డిజైన్, భద్రతలో తాజా పురోగతులతో కూడిన కొత్త లెక్సస్కి అప్గ్రేడ్ చేయవచ్చు. ముందస్తుగా తెలియజేయబడిన GFV, వాహనం యొక్క పునఃవిక్రయ విలువను నిర్ధారిస్తుంది, తరుగుదల, పునఃవిక్రయ చర్చల చుట్టూ ఉన్న అనిశ్చితులను తొలగిస్తుంది. అతిథులు ఈ కార్యక్రమాన్ని లెక్సస్ ES, NX మరియు RX మోడళ్లలో పొందవచ్చు.
అదనంగా, ఈ కార్యక్రమం అప్ గ్రేడ్ లను అందిస్తుంది. అతిథులు ప్రతి మూడు నుండి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కొత్త లెక్సస్ను నడపడానికి మరియు అత్యాధునిక డిజైన్, భద్రత, పనితీరుతో ముందుకు సాగడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది కొత్తగా కోరుకునే కొనుగోలుదారుల కోసం ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడిన ఈ కార్యక్రమం లగ్జరీ వాహన యాజమాన్యానికి స్మార్ట్, ఆధునిక, సౌకర్యవంతమైన విధానాన్ని అందిస్తుంది.