మంగళవారం, 2 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 28 ఆగస్టు 2025 (21:41 IST)

స్మార్ట్ ఓనర్‌షిప్ ప్లాన్‌ను ప్రవేశపెట్టిన లెక్సస్ ఇండియా

Lexus car
భారతదేశంలో ప్రీమియం లగ్జరీ కార్లు అనగానే మన అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది లెక్సస్. ఇప్పటికే ఎన్నో విభిన్నమైన మోడల్స్‌ని భారతీయ వినియోగదారులకు అందించింది లెక్సస్. ఇప్పుడు మెరుగైన స్థోమత, లగ్జరీ కార్ల యాజమాన్యాన్ని సరికొత్తగా మార్చే లక్ష్యంతో లెక్సస్ ఇండియా స్మార్ట్ ఓనర్‌షిప్ ప్లాన్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లగ్జరీ ఓనర్ షిప్ ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించాలనుకునే అతిథుల కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. దీర్ఘకాలిక ఫైనాన్షియల్ కమిట్‌మెంట్స్ లేకుండా లెక్సస్ వాహనాలను అనుభవించే అవకాశాన్ని ఇప్పుడు పొందవచ్చు.
 
ఈ ప్లాన్‌తో, లెక్సస్ తన అతిథులకు ఎక్కువ సౌలభ్యాన్ని, సులభమైన EMIల ద్వారా లెక్సస్ కార్లను సొంతం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. దీని ద్వారా లగ్జరీ మరింత అందుబాటులోకి తెస్తుంది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా డెమోక్రటిక్ ఓనర్ షిప్ అనుభవాలను అందించడంలో లెక్సస్ యొక్క నిరంతర నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. అంతేకాకుండా లెక్సస్ ప్రామిస్ గొడుగు కింద దాని అతిథుల అభివృద్ధి చెందుతున్న అంచనాలను తీర్చడానికి ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడింది.
 
ఈ సందర్భంగా లెక్సస్ ఇండియా అధ్యక్షుడు హికారు ఇకేయుచి మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, లెక్సస్ ప్రామిస్ కింద కొత్త స్మార్ట్ ఓనర్‌ షిప్ ప్లాన్‌ను ప్రకటించడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది భారత మార్కెట్ పట్ల మా బలమైన నిబద్ధతను సూచిస్తుంది. ఒమోటేనాషి స్ఫూర్తితో మార్గనిర్దేశం చేయబడిన ఈ ప్లాన్- మా అతిథుల అవసరాలను అంచనా వేయడం, నెరవేర్చడంలో మా ప్రత్యేకమైన విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. లగ్జరీని అందించడం అంటే నిజమైన మనశ్శాంతి, సౌలభ్యాన్ని అందించడం కంటే ఎక్కువ. ఇది మా అతిథుల అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆకాంక్షలను, ముఖ్యంగా ప్రీమియం అనుభవాలతో పాటు ఆర్థిక సౌలభ్యాన్ని కోరుకునే వారి ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబిస్తుంది. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన  ఈ ప్లాన్.. అద్భుతమైన యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడింది. స్మార్ట్, యాక్సెస్ చేయగలది మరియు లెక్సస్ ప్రామిస్ యొక్క నిజమైన ప్రతిబింబం కూడా అని అన్నారు ఆయన.
 
స్మార్ట్ ఓనర్‌షిప్ ప్లాన్‌ తో అష్యూర్డ్ బైబ్యాక్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆధునిక లగ్జరీ కొనుగోలుదారుల కోసం రూపొందించబడిన అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అతిథులు వాహనాన్ని ఎటువంటి బాధ్యతలు లేకుండా తిరిగి ఇవ్వవచ్చు. ముందుగా అంగీకరించిన గ్యారెంటీడ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ(GFV) చెల్లించడం ద్వారా దానిని నిలుపుకోవచ్చు లేదా సాంకేతికత, డిజైన్, భద్రతలో తాజా పురోగతులతో కూడిన కొత్త లెక్సస్‌కి అప్‌గ్రేడ్ చేయవచ్చు. ముందస్తుగా తెలియజేయబడిన GFV, వాహనం యొక్క పునఃవిక్రయ విలువను నిర్ధారిస్తుంది, తరుగుదల, పునఃవిక్రయ చర్చల చుట్టూ ఉన్న అనిశ్చితులను తొలగిస్తుంది. అతిథులు ఈ కార్యక్రమాన్ని లెక్సస్ ES, NX మరియు RX మోడళ్లలో పొందవచ్చు.
 
అదనంగా, ఈ కార్యక్రమం అప్‌ గ్రేడ్‌ లను అందిస్తుంది. అతిథులు ప్రతి మూడు నుండి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కొత్త లెక్సస్‌ను నడపడానికి మరియు అత్యాధునిక డిజైన్, భద్రత, పనితీరుతో ముందుకు సాగడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది కొత్తగా కోరుకునే కొనుగోలుదారుల కోసం ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడిన ఈ కార్యక్రమం లగ్జరీ వాహన యాజమాన్యానికి స్మార్ట్, ఆధునిక, సౌకర్యవంతమైన విధానాన్ని అందిస్తుంది.

Pawan Singh: వివాదంలో పవన్ సింగ్.. హీరోయిన్ అంజలి నడుమును తాకాడు (video)

Pawan Singh: వివాదంలో పవన్ సింగ్.. హీరోయిన్ అంజలి నడుమును తాకాడు (video)భోజ్‌పురి పవర్ స్టార్‌ పవన్ సింగ్ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. హీరోయిన్ అంజలి నడుమును తాకడం తీవ్ర వివాదానికి దారితీసింది. దీనిపై రెండు రోజులుగా మౌనంగా ఉన్న అంజలి, తాజాగా ఒక సంచలన వీడియోను విడుదల చేసి ఆవేదనను వ్యక్తపరిచింది. లక్నోలో జరిగిన ఈవెంట్‌లో పవన్ సింగ్ తనను అసభ్యంగా తాకిన విషయాన్ని అంజలి వివరించింది. మొదట అది పొరపాటుగా జరిగిందని, బ్లౌజ్ ట్యాగ్ ఏమైనా బయటికి వచ్చిందేమోనని తాను భావించానని చెప్పింది. కానీ, తర్వాత అది ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగిందని తెలుసుకొని షాక్‌కు గురయ్యానని పేర్కొంది.

Pawan Kalyan: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పుట్టినరోజు పోస్టర్‌ విడుదల

Pawan Kalyan: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పుట్టినరోజు పోస్టర్‌ విడుదలపవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు(సెప్టెంబర్ 2) సందర్భంగా తాజాగా ఈ చిత్రం నుండి ప్రత్యేక పోస్టర్ ను విడుదల చేశారు. త్రీ పీస్ సూట్ మరియు టోపీతో పూర్తిగా నల్లటి దుస్తులు ధరించి పవన్ కళ్యాణ్ చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టర్ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. పవన్ కళ్యాణ్ ఎల్లప్పుడూ తన ప్రత్యేకమైన స్టైల్ మరియు స్వాగ్ కు ప్రసిద్ధి చెందారు.

Monalisa: మలయాళ సినిమాలో నటించనున్న కుంభమేళా మోనాలిసా

Monalisa: మలయాళ సినిమాలో నటించనున్న కుంభమేళా మోనాలిసాకుంభమేళా మోనాలిసా రాత్రికి రాత్రే స్టార్ అయిపోయింది. ఇప్పటికే బాలీవుడ్‌లో ఓ ప్రాజెక్ట్ సైన్ చేసిన ఈ వైరల్ గర్ల్.. ఇప్పుడు సౌత్‌లో కూడా అడుగుపెట్టేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. తాజాగా మలయాళ సినిమాలో బంపర్ ఆఫర్ కొట్టేసింది. పి. బిను వర్గీస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న నాగమ్మ సినిమా హీరోయిన్‌గా ఎంపికైంది. ఇందులో నీలతామర (2009) ఫేమ్ నటుడు కైలాష్ హీరోగా నటిస్తున్నారు. మంగళవారం పూజ కార్యక్రమాలతో సినిమాను గ్రాండ్‌గా లాంచ్ చేశారు మేకర్స్. అక్టోబర్ మొదటి వారం నుంచి షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. కొచ్చిలో జరిగిన ఈ పూజ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ దర్శకుడు సిబి మలయిల్ హాజరయ్యారు.

Havish: కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణలో హవీష్, కావ్య థాపర్ ల నేను రెడీ

Havish: కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణలో హవీష్, కావ్య థాపర్ ల నేను రెడీహీరో హవీష్, డైరెక్టర్ త్రినాధరావు నక్కిన క్రేజీ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ 'నేను రెడీ'. కావ్య థాపర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని హార్నిక్స్ ఇండియా ఎల్‌ఎల్‌పి బ్యానర్ పై నిఖిల కోనేరు నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్ కు మంచి స్పందన వచ్చింది.

ప్రియదర్శి, నిహారిక ఎన్.ఎం. నటించిన మిత్ర మండలి దీపావళికి రాబోతోంది

ప్రియదర్శి, నిహారిక ఎన్.ఎం. నటించిన మిత్ర మండలి దీపావళికి రాబోతోందిప్రియదర్శి, నిహారిక ఎన్.ఎం., విష్ణు ఓయ్, రాగ్ మయూర్, ప్రసాద్ బెహరా ప్రధాన తారాగణంగా మిత్ర మండలి చిత్రం అనేది స్నేహం ప్రధానంగా నడిచే కథ. బాధలన్నీ మర్చిపోయి, థియేటర్లలో మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుకునేలా ఈ సినిమా ఉంటుందని చిత్ర బృందం తెలిపింది. అందుకే ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 16న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీస్థాయిలో విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. కళ్యాణ్ మంతిన, భాను ప్రతాప, డా. విజయేందర్ రెడ్డి తీగల నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సహ నిర్మాతగా సోమరాజు పెన్మెత్స వ్యవహరిస్తున్నారు.

Watch More Videos

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహన

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహనకన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ల యొక్క ప్రొఫెషనల్ బాడీ అయిన అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజీషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, మహారాష్ట్ర స్టేట్ చాప్టర్ (ఏపీఐ ఎంఎస్సీ), గ్లోబల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ సహకారంతో ఆగస్టు 29ను జాతీయ దగ్గు దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. దగ్గుపై దేశ వ్యాప్తంగా అవగాహన సృష్టించడం, రోగులు- ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులలో ఙ్ఞానం పెంచడం, రుజువుతో కూడిన రోగ నిర్ధారణ, చికిత్సా పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం ఈ మొదటి ప్రయత్నం యొక్క లక్ష్యం.

మహిళా విభాగానికి ప్రచార ముఖచిత్రంగా కృతి సనన్‌ను నియమించిన క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్

మహిళా విభాగానికి ప్రచార ముఖచిత్రంగా కృతి సనన్‌ను నియమించిన క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్భారతదేశంలోని ప్రముఖ స్పోర్ట్స్, అథ్లెజర్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్‌లలో ఒకటైన క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్, జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న నటి కృతి సనన్‌ను తమ మహిళా విభాగానికి నూతన ప్రచారకర్తగా ఎంపిక చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ భాగస్వామ్యం బ్రాండ్-సెలబ్రిటీ భాగస్వామ్యం కంటే ఎక్కువను సూచిస్తుంది, ఇది భారతదేశంలో మహిళల పాదరక్షల విభాగం యొక్క భవిష్యత్తును రూపొందించాలనే క్యాంపస్ లక్ష్యంను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ భాగస్వామ్యం గురించి క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్ లిమిటెడ్ సీఈఓ, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ నిఖిల్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ, క్యాంపస్ మహిళల విభాగానికి కృతి సనన్‌ను స్వాగతిస్తున్నందుకు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము.

ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థ కోసం బాదం తినండి

ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థ కోసం బాదం తినండిప్రతిరోజూ బాదం తినడం ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడంలో సహాయపడగలదని రెండు కొత్త సమగ్ర పరిశోధన పత్రాలు ప్రదర్శిస్తున్నాయి. బాదం పప్పులు సంభావ్య ప్రీబయోటిక్స్‌గా పనిచేస్తాయి, ఇది ప్రయోజనకరమైన గట్ బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ప్రోత్సహించే, ఆరోగ్యకరమైన గట్ మైక్రోబయోమ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే ఒక ఆహార వనరు. బాదం తినడం బ్యూటిరేట్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, ఇది జీర్ణ, గుండె ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూర్చే ఒక షార్ట్-చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్. గట్, గుండెను కలిపే ఒక మార్గమైన గట్-హార్ట్ యాక్సిస్‌లో బాదం ఒక పాత్ర పోషించవచ్చు.

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియా

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియాశామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, తన అనుబంధ సంస్థ శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ద్వారా, న్యూరోలాజికా సహకారంతో, భారతదేశంలో తదుపరి తరం మొబైల్ సిటి ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, ఆధునిక మెడికల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీలలో ప్రపంచ నాయకుడిగా, డయాగ్నొస్టిక్ మరియు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీని మార్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ తదుపరి తరం వ్యవస్థలను అందిస్తుంది. ఇవి మొబిలిటీ, AI-సహాయక సామర్థ్యం, రోగి-మొదటి రూపకల్పనను మిళితం చేస్తూ, ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతలకు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా నాణ్యమైన సేవను అందించడానికి సాధికారత కల్పిస్తాయి.

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?మతిమరుపు తగ్గించుకోవడానికి లేదా మెదడు చురుగ్గా పని చేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం, రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది, ఇది జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. నడక, జాగింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి చాలా మంచివి. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్(చేపలు, అవిసె గింజలు), యాంటీఆక్సిడెంట్లు (పండ్లు, కూరగాయలు) ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. రోజుకు కనీసం 7-8 గంటలు నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. నిద్ర సరిగా లేకపోతే జ్ఞాపకశక్తి బలహీనపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com