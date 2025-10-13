టి-హబ్ వద్ద MATH, AI-ఆధారిత మానవ పనితీరు, శ్రేయస్సు ప్లాట్ఫారమ్ స్ప్లింక్ ప్రో
హైదరాబాద్: స్టార్టప్ల కోసం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కేంద్రమైన టి-హబ్, తన మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ హబ్ (MATH) ద్వారా, మానవ పనితీరు, శ్రేయస్సు కోసం భారతదేశపు మొట్టమొదటి AI-ఆధారిత ప్లాట్ఫారమ్ అయిన స్ప్లింక్ ప్రోను ప్రారంభించడానికి ఒక మార్గదర్శక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఈ ఆవిష్కరణను పద్మభూషణ్ పుల్లెల గోపీచంద్ (చీఫ్ నేషనల్ కోచ్, ఇండియన్ బ్యాడ్మింటన్ టీమ్), శ్రీ జయేష్ రంజన్, IAS (ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి, క్రీడలు, తెలంగాణ ప్రభుత్వం), డా. శైలేష్ కుమార్ (చీఫ్ డేటా సైంటిస్ట్, రిలయన్స్ జియో) అధికారికంగా ఆవిష్కరించారు. వీరందరూ కలిసి సాంప్రదాయ జ్యోతిని వెలిగించి, భారతదేశ యువత కోసం డేటా-ఆధారిత, ఆరోగ్య-సాధికారత భవిష్యత్తు వైపు భారతదేశం యొక్క పయనానికి ప్రతీకగా నిలిచారు.
AIతో అభ్యాసాన్ని పునరాలోచించడం. భారతదేశ భవిష్యత్తును పునర్నిర్మించడం అనే పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వం, క్రీడలు, డేటా సైన్స్, విద్యా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. సెంటర్ ఫర్ సోషల్ అండ్ బిహేవియర్ చేంజ్ డైరెక్టర్, ప్రొఫెసర్ పవన్ మామిడి నేతృత్వంలో ఒక ఆలోచనాత్మకమైన ప్యానెల్ చర్చ జరిగింది. ఇందులో డా. సమత తుల్లా (మెడికల్ డైరెక్టర్, PMX హెల్త్), బ్రూనో దమ్జన్ (ప్రొఫెసర్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జాగ్రెబ్), సెరిక్ టోమిస్లావ్ (CEO, సిబోనా జాగ్రెబ్), కీర్తి రెడ్డి (ఫౌండర్ & డైరెక్టర్, ది గౌడియం స్కూల్) వంటి ప్రముఖ వక్తలు పాల్గొన్నారు. వీరందరూ కలిసి, భారతదేశం కాగ్నిటివ్ అభివృద్ధి, శారీరక శ్రేయస్సు, వ్యక్తిగతీకరించిన అభ్యాసాన్ని పెంపొందించే విధానాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా మార్చగలదో అన్వేషించారు.