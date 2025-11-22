నమో భారత్ రైళ్లు, స్టేషన్లలో పుట్టినరోజు, ప్రీ-వెడ్డింగ్ షూట్లను జరుపుకోవచ్చు..
నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ (ఎన్సీఆర్టీసీ) తన నమో భారత్ రైళ్లు, స్టేషన్లలో పుట్టినరోజు, ప్రీ-వెడ్డింగ్ షూట్లను జరుపుకోవడానికి ప్రారంభించింది. పుట్టినరోజు కార్యక్రమాలు, వివాహానికి ముందు షూట్లు, ఇతర ప్రైవేట్ సందర్భాలకు ఎంపికలను అందిస్తోందని ఓ అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది.
కొత్త విధానం ప్రకారం, వ్యక్తులు, ఈవెంట్ నిర్వాహకులు, ఫోటోగ్రఫీ లేదా మీడియా కంపెనీలు స్టాటిక్ లేదా రన్నింగ్ నమో భారత్ కోచ్లను బుక్ చేసుకోవచ్చని ఎన్సీఆర్టీసీ ప్రకటన పేర్కొంది. స్టాటిక్ షూట్ల కోసం దుహై డిపోలో మాక్-అప్ కోచ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
బుకింగ్లు గంటకు రూ. 5,000 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. అలంకరణలు లేదా పరికరాలను ఏర్పాటు చేయడానికి, తొలగించడానికి ఒక్కొక్కదానికి 30 నిమిషాలు కేటాయించబడిందని ఎన్సీఆర్టీసీ పేర్కొంది. నమో భారత్ ఆధునిక, అంతర్జాతీయంగా రూపొందించిన కోచ్లు ఛాయాచిత్రాలు, చిన్న సమావేశాలకు దృశ్యపరంగా ఆకర్షణీయమైన వాతావరణాన్ని అందించడంతో ఈ సేవ ఒక అద్భుతమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుందని ఎన్సీఆర్టీసీ తెలిపింది.
మార్గదర్శకాలకు లోబడి, సౌకర్యాలను సాధారణ అలంకరణలతో వ్యక్తిగతీకరించవచ్చని ఎన్సీఆర్టీసీ పేర్కొంది. వేడుకలు ఉదయం 6 గంటల నుండి రాత్రి 11 గంటల వరకు మాత్రమే అనుమతించబడతాయని, రైలు కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలగకుండా లేదా ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలగకుండా నిర్వహించబడతాయని పేర్కొంది.