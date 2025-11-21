భారతదేశంలో 26 ప్రారంభాలతో, తన ప్రపంచ అరంగేట్రంను వేడుక చేసుకుంటున్న సిరీస్ బై మారియట్
మారియట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్ కార్పొరేషన్ భారతదేశంలో ది ఫెర్న్ హోటల్స్- రిసార్ట్స్, సిరీస్ బై మారియట్ను ప్రారంభించడంతో, మారియట్ బోన్వోయ్ యొక్క 30కి పైగా అసాధారణ హోటల్ బ్రాండ్ల గ్లోబల్ పోర్ట్ఫోలియోలో భాగమైన సిరీస్ బై మారియట్ ప్రపంచవ్యాప్త అరంగేట్రం ప్రకటించింది. ఈ కొత్త కలెక్షన్ బ్రాండ్ మారియట్ ప్రపంచ ప్రమాణాల విశ్వసనీయ స్థిరత్వాన్ని అందిస్తూ ప్రాంతీయ స్వభావాన్ని వేడుక చేసుకోవడానికి రూపొందించబడింది. మొదటి దశ ప్రారంభాల్లో భారతదేశం లోని కీలక గమ్యస్థానాలలో 26 హోటళ్లు ఉన్నాయి. ఇది మారియట్ పోర్ట్ఫోలియోకు 1900కి పైగా గదులను తీసుకువచ్చింది. ఈ బ్రాండ్ ప్రపంచ విస్తరణలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
మారియట్ సిరీస్ అనేది ప్రాంతీయంగా సృష్టించబడిన, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనుసంధానించబడిన, కలెక్షన్ బ్రాండ్. ఇది స్థానికంగా గుర్తింపు పొందిన హోటల్ గ్రూపులను విశ్వసనీయ మారియట్ బోన్వోయ్ కిందకు తీసుకువస్తుంది. గ్లోబల్ దేశీయ ప్రయాణికుల కోసం రూపొందించబడిన ఈ బ్రాండ్, సౌకర్యవంతమైన గదులు, నమ్మకమైన సేవ, ప్రతి గమ్యస్థానం లక్షణాన్ని ప్రతిబింబించే స్థానిక సంబంధిత అనుభవాలను చక్కగా అందించే ప్రాథమిక అంశాలను అందిస్తుంది.
ది ఫెర్న్ హోటల్స్-రిసార్ట్స్, సిరీస్ బై మారియట్ అనేవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రారంభించడానికి బ్రాండ్ యొక్క ప్రారంభ ఆస్తుల సెట్. ఇది సుస్థిరత, ప్రాంతీయ ఆకర్షణతో పెనవేసుకుపోయిన పర్యావరణ-సున్నితమైన హోటళ్ల కలెక్షన్ను ప్రదర్శిస్తుంది. సందడిగా ఉండే వ్యాపార కేంద్రాల నుండి ప్రశాంతమైన ఆహ్లాదం పొందే వరకు, ప్రతి ప్రాపర్టీ కూడా ప్రతి ఒక్క అతిథి ప్రయాణ ప్రయోజనాన్ని నెరవేర్చడానికి రూపొందించబడింది. అది ఒప్పందాన్ని ముగించడం, ప్రియమైనవారితో తిరిగి కనెక్ట్ అవ్వడం లేదా కొంత సమయం విరామం తీసుకోవడం.
ది ఫెర్న్ హోటల్స్-రిసార్ట్స్తో మా వ్యూహాత్మక ఒప్పందం ద్వారా భారతదేశంలో సిరీస్ బై మారియట్ను పరిచయం చేయడానికి మేం సంతోషిస్తున్నాం అని మారియట్ ఇంటర్నేషనల్, సౌత్ ఏషియా సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కిరణ్ ఆండికాట్ అన్నారు. భారతదేశ శక్తివంతమైన దేశీయ ప్రయాణ మార్కెట్, ఆధారపడదగిన, సరసమైన బసల కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్ ఈ బ్రాండ్కు అనువైన లాంచ్ ప్యాడ్గా నిలిచాయి. సిరీస్ బై మారియట్ అనేది మారియట్ నుండి మా అతిథులు ఆశించే సుస్థిరత్వం, సంరక్షణను అందిస్తూ ప్రాంతీయ కథలను వేడుక చేసుకోవడం గురించి. రాబోయే సంవత్సరంలో 100కి పైగా ప్రణాళికాబద్ధమైన ఆవిష్కరణలతో ఈ 26 ప్రారంభాలు విస్తృత విస్తరణకు నాంది పలికాయి అని అన్నారు.