స్టీలేజ్ ఉత్సవం ప్రచారం భారతదేశంలోని 100 ప్రధాన నగరాల్లో ప్రారంభం
హైదరాబాద్-గన్నేబో, ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ రంగంలో గ్లోబల్ నాయకుడు, స్టీలాజ్, చబ్బ్ సేఫ్స్ వంటి విశ్వసనీయ బ్రాండ్ల ద్వారా 90 సంవత్సరాలుగా భారతీయ వినియోగదారులకు అత్యుత్తమ భద్రతా పరిష్కారాలను అందిస్తోంది. బిఐఎస్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తయారుచేసిన బిఐఎస్ సర్టిఫైడ్ సేఫ్లు, స్ట్రాంగ్ రూమ్ డోర్లు, లాకర్ల గురించి ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించడానికి, గన్నేబో సంస్థ ఆగస్టు 1 నుండి 14 వరకు స్టీలేజ్ ఉత్సవం పేరుతో విస్తృత ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ ప్రచారం దేశవ్యాప్తంగా 100కి పైగా నగరాలలో నిర్వహించబడుతోంది. ఇది భౌతిక భద్రతా పరిష్కారాల రంగంలో ఇప్పటివరకు చేపట్టిన అత్యంత భారీ గ్రౌండ్ యాక్టివేషన్ కార్యక్రమాలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది.
బిఐఎస్ ధృవీకరించిన భద్రతా ఉత్పత్తుల వినియోగ ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేయడమే స్టీలేజ్ ఉత్సవం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ ప్రచారం ద్వారా గన్నేబో సంస్థ, ఆభరణాల వ్యాపారులకు సరైన భద్రతా ప్రమాణాలపై అవగాహన పెంచడం ద్వారా వారు తగిన ప్రమాణాలతో కూడిన సేఫ్లు, స్ట్రాంగ్ రూమ్ డోర్లు, అధిక భద్రత కలిగిన తాళాలు వంటి ఉత్పత్తులను ఎంచుకునేలా ప్రోత్సహిస్తోంది.
దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న స్టీలేజ్ ఉత్సవం ప్రచారంలో భాగంగా, ఈ కార్యక్రమం గున్నేబో ఛానల్ భాగస్వామి మద్దతుతో హైదరాబాదులో, 8 ఆగస్టు 2025న నిర్వహించబడింది. భద్రతా ప్రమాణాలపై అవగాహన పెంచడాన్ని లక్ష్యంగా తీసుకున్న ఈ కార్యక్రమంలో, ధృవీకరించబడిన ఉత్పత్తుల ప్రాముఖ్యతను ఆభరణాల వ్యాపారులకు వివరించడానికి ప్రత్యక్ష డెమోలు, నిపుణుల చర్చలు, ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. విస్తృతమైన బ్రాండ్ ఉనికి, వినియోగదారుల సక్రియ భాగస్వామ్యాన్ని మెరుగుపరచేందుకు, ప్రధాన నగరాల్లోని బ్రాండ్ స్టోర్లలో ఉత్పత్తుల ప్రదర్శనలు, ఆన్-గ్రౌండ్ యాక్టివేషన్లు, ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన ఉత్పత్తి వ్యాన్లు ఈ ప్రచారానికి బలంగా మద్దతునిచ్చాయి.
ఈ ప్రచారం గురించి మాట్లాడుతూ, మిస్టర్ అనిర్బన్ ముఖుతి, మార్కెటింగ్-ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ హెడ్, ఆసియా, గన్నేబో సేఫ్ స్టోరేజ్ ఇలా అన్నారు, స్టీలేజ్ ఉత్సవం పాన్-ఇండియా డ్రైవ్గా, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆభరణాల వ్యాపారుల సోదరభావాన్ని కలుపుతూ, భద్రతపై చురుకైన చర్చను ప్రారంభిస్తోంది. బిఐఎస్ ధృవీకృత భద్రతా పరిష్కారాల ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన పెంపొందించడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం. ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ పరిశ్రమలో ఇలాంటి విస్తృత స్థాయి ఆన్-గ్రౌండ్ ప్రచారం ఇదే మొదటిసారి. మా ఛానల్ భాగస్వాముల ఉత్సాహభరిత మద్దతుతో ఈ ప్రస్థానం విజయవంతంగా సాగుతోంది. దేశంలోని ప్రతి ప్రముఖ పట్టణంలో ఉన్న ఆభరణాల వ్యాపారులను ఈ ప్రచారంతో చేరుకోవాలని ఆశిస్తున్నాము.