తిరుపతి: సెప్టెంబర్ 2024లో తిరుపతిలో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, భారతదేశపు మార్గదర్శక క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ అయిన ఇన్స్టామార్ట్, రోజువారీ నిత్యావసరాలు, వేగంగా పెరుగుతున్న కిరాణాయేతర కేటగిరీల శ్రేణికి ప్రధాన గమ్యస్థానంగా మారింది. పాల ఉత్పత్తుల నుండి బొమ్మలు మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ వరకు, ఈ ఆలయ నగరం తన రోజువారీ దినచర్యలు, ఆచారాలలో 10-నిమిషాల డెలివరీ యొక్క వేగం, వైవిధ్యం, మరియు సౌలభ్యాన్ని స్వీకరిస్తోంది.
తిరుపతి యొక్క క్విక్ కామర్స్ ప్రయాణం నడిబొడ్డున సంప్రదాయం, ఆధునిక సౌకర్యాల యొక్క ఒక ఆసక్తికరమైన మిశ్రమం ఉంది. గత ఆరు నెలలుగా, నగరం యొక్క షాపింగ్ కార్ట్లు ఈ ద్వంద్వత్వాన్ని ప్రతిబింబించాయి. స్థానిక నిత్యావసరాలలో పాతుకుపోయి, ఇంకా విభిన్నంగా పెరుగుతున్న కేటగిరీ మిశ్రమంతో ఉన్నాయి. పాల ఉత్పత్తులు నిస్సందేహంగా అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి, ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్, పెరుగు, టోన్డ్ మిల్క్ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి, దాని తర్వాత టమోటా, ఉల్లిపాయ, పచ్చి దోసకాయ వంటి కూరగాయలు ఉన్నాయి. శీతల పానీయాలు ఏడాది పొడవునా డిమాండ్లో ఉంటాయి, అయితే తాజా ఉల్లిపాయలు, పోషకమైన మునగకాయలు, రోబస్టా అరటిపండ్లు వంటి ప్రాంతీయ ఇష్టమైనవి ప్రామాణికమైన ఆంధ్ర వంటకాలు, ఆలయ నైవేద్యాలకు అంతర్భాగంగా ఉన్నాయి.
తిరుపతి యొక్క వినియోగ కథనం అభివృద్ధి చెందుతోంది. బొమ్మలు అసాధారణంగా 141 శాతం వృద్ధిని చూశాయి, అందం- గ్రూమింగ్ ఉత్పత్తులు 94శాతం పెరిగాయి, ఇది జీవనశైలి- విలాసవంతమైన కేటగిరీల వైపు మార్పును సూచిస్తుంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, ఉపకరణాలు 89 శాతం పెరిగాయి, మేకప్ 37 శాతం వృద్ధి చెందింది, పెంపుడు జంతువుల సామాగ్రి కూడా 42 శాతం పెరిగింది. అయితే, ఆర్డరింగ్ అలవాట్లలో ఒక గుర్తించదగిన మార్పు ఉంది, నగరం యొక్క ఉదయాన్నే ఉండే భక్తి దినచర్యలను ప్రతిబింబిస్తూ, ఉదయం ఆర్డర్లు 97 శాతం పెరిగాయి. మరోవైపు, రాత్రి ఆలస్యంగా వచ్చే యాత్రికులకు అనుగుణంగా, అర్థరాత్రి ఆర్డర్లు 70 శాతం పెరిగాయి. ఈ సరళి, తెల్లవారుజామున పూజా సామాగ్రిని ఆర్డర్ చేయడంలో ఎంత సౌకర్యవంతంగా ఉందో, అర్ధరాత్రి గ్యాడ్జెట్లు లేదా బ్యూటీ ఉత్పత్తులను తన కార్ట్కు జోడించడంలోనూ అంతే సౌకర్యవంతంగా ఉన్న ఒక నగరాన్ని వెల్లడిస్తుంది. పవిత్ర సంప్రదాయాలను 10-నిమిషాల డెలివరీ యొక్క సౌలభ్యంతో మిళితం చేస్తుంది.
తిరుపతిలోని కాలానుగుణ సంఘటనలు క్విక్ కామర్స్ ట్రెండ్లను తీర్చిదిద్దుతున్నాయి, పండుగలు, వర్షాకాలాలు, వివాహాలకు ముడిపడి ఉన్న డిమాండ్లో ప్రత్యేకమైన పెరుగుదలలు ఉన్నాయి. ప్రధాన స్థానిక వేడుకల సమయంలో, నివాసితులు మతపరమైన ఆచారాలకు కేంద్రమైన తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, వంట సామాగ్రి, పూజా సామాగ్రి కోసం ఇన్స్టామార్ట్ వైపు మొగ్గు చూపుతారు. వర్షాకాల నెలలు శుభ్రపరిచే సామాగ్రి, గృహ మరియు వంటగది ఉత్పత్తులు, స్నాక్స్, టీ- కాఫీ వంటి వేడి పానీయాల వైపు మార్పును తెస్తాయి. వివాహ సీజన్ గృహ నిత్యావసరాలు, సాంప్రదాయ ఆభరణాలు, యాక్సెసరీలు, మేకప్ కొనుగోళ్లను నడిపిస్తుంది, పవిత్ర వివాహ వేడుకల కోసం కోరదగిన గమ్యస్థానంగా నగరం యొక్క స్థితిని నొక్కి చెబుతుంది.
ప్లాట్ఫారమ్ యొక్క విశ్వసనీయమైన సేవ దాని సగటు డెలివరీ సమయం 15 నిమిషాల లోపు నిలకడగా ఉండటంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, 2025 యొక్క అత్యంత వేగవంతమైన డెలివరీ ఆకట్టుకునే విధంగా 4.22 నిమిషాల్లో రికార్డ్ చేయబడింది. ఈ విశ్వసనీయత అసాధారణమైన కస్టమర్ విధేయతను పెంపొందించింది, ఒక అంకితభావం గల వినియోగదారు ఏడాది పొడవునా 305 ఆర్డర్లు చేయగా, అత్యధిక సింగిల్ ఆర్డర్ విలువ రూ.38,999కి చేరుకుంది, ఇది తిరుపతి నివాసితులు రోజువారీ అవసరాలు, ముఖ్యమైన కొనుగోళ్ల కోసం ఇన్స్టామార్ట్ను విశ్వసిస్తారని ప్రదర్శిస్తుంది.
తిరుపతి యొక్క విలక్షణమైన క్విక్ కామర్స్ ప్రయాణంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఇన్స్టామార్ట్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్, హరి కుమార్ జి, ఇలా అన్నారు. తిరుపతి లోతైన ఆధ్యాత్మిక మూలాలు, ఆధునిక ఆకాంక్షలు గల ఒక సమాజానికి సేవ చేయడం గురించి మాకు ఒక అందమైన విషయాన్ని నేర్పింది. హెరిటేజ్ హ్యాపీ ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్, బొమ్మలు, బ్యూటీ ఉత్పత్తులలో నాటకీయ వృద్ధితో పాటు నిలకడగా ట్రెండ్ అవుతున్నప్పుడు, ఇక్కడి కుటుంబాలు కిరాణాకు మించి వారి అవసరాల కోసం ఇన్స్టామార్ట్ను స్వీకరించాయని మాకు చూపిస్తుంది. ఉదయం ఆర్డర్లలో అద్భుతమైన 97 శాతం వృద్ధి, మేము కేవలం ఉత్పత్తులను డెలివరీ చేయడం లేదని చెబుతుంది. మేము భక్తి, వేడుక, మరియు కుటుంబ జీవితం యొక్క రోజువారీ లయలకు మద్దతు ఇస్తున్నాము. ఉదయం ఆచారాల కోసం DODLA డెయిరీ అయినా లేదా వర్షాకాలంలో శుభ్రపరిచే సామాగ్రి అయినా, ఈ పవిత్ర నగరం యొక్క రోజువారీ ప్రయాణంలో భాగం కావడం మాకు గర్వకారణం.
ఇన్స్టామార్ట్ దేశవ్యాప్తంగా 127కు పైగా నగరాల్లో తన ఉనికిని విస్తరించడం కొనసాగిస్తోంది, 35,000 ఉత్పత్తుల వరకు నిల్వ చేసే మెగాపాడ్ల యొక్క నిరంతరం పెరుగుతున్న నెట్వర్క్ ద్వారా వేగవంతమైన సౌకర్యాన్ని అందిస్తోంది. ప్రాంతీయ ప్రాధాన్యతలపై లోతైన అవగాహన మరియు అత్యాధునిక లాజిస్టిక్స్ ద్వారా నడపబడుతున్న, తిరుపతిలో ఇన్స్టామార్ట్ యొక్క విజయం, ఆధునిక సౌకర్యాన్ని అందిస్తూ స్థానిక సంప్రదాయాలను గౌరవించే ప్లాట్ఫారమ్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని ఉదాహరిస్తుంది. ప్లాట్ఫారమ్ ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన మ్యాక్స్సేవర్ వినియోగదారులకు విలువను మరింత పెంచుతుంది, భారతదేశ వ్యాప్తంగా యాత్రికులు మరియు నివాసితులకు ప్రణాళికాబద్ధమైన, సరసమైన షాపింగ్ను మరింత అందుబాటులోకి తెస్తుంది.