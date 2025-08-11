మంగళవారం, 12 ఆగస్టు 2025
సోమవారం, 11 ఆగస్టు 2025 (16:27 IST)

తిరుపతి కిరాణాకు మించి ఇన్‌స్టామార్ట్, 10-నిమిషాల్లో వస్తువులు డెలివరీ

Instamart
తిరుపతి: సెప్టెంబర్ 2024లో తిరుపతిలో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, భారతదేశపు మార్గదర్శక క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్ అయిన ఇన్‌స్టామార్ట్, రోజువారీ నిత్యావసరాలు, వేగంగా పెరుగుతున్న కిరాణాయేతర కేటగిరీల శ్రేణికి ప్రధాన గమ్యస్థానంగా మారింది. పాల ఉత్పత్తుల నుండి బొమ్మలు మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ వరకు, ఈ ఆలయ నగరం తన రోజువారీ దినచర్యలు, ఆచారాలలో 10-నిమిషాల డెలివరీ యొక్క వేగం, వైవిధ్యం, మరియు సౌలభ్యాన్ని స్వీకరిస్తోంది.
 
తిరుపతి యొక్క క్విక్ కామర్స్ ప్రయాణం నడిబొడ్డున సంప్రదాయం, ఆధునిక సౌకర్యాల యొక్క ఒక ఆసక్తికరమైన మిశ్రమం ఉంది. గత ఆరు నెలలుగా, నగరం యొక్క షాపింగ్ కార్ట్‌లు ఈ ద్వంద్వత్వాన్ని ప్రతిబింబించాయి. స్థానిక నిత్యావసరాలలో పాతుకుపోయి, ఇంకా విభిన్నంగా పెరుగుతున్న కేటగిరీ మిశ్రమంతో ఉన్నాయి. పాల ఉత్పత్తులు నిస్సందేహంగా అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి, ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్, పెరుగు, టోన్డ్ మిల్క్ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి, దాని తర్వాత టమోటా, ఉల్లిపాయ, పచ్చి దోసకాయ వంటి కూరగాయలు ఉన్నాయి. శీతల పానీయాలు ఏడాది పొడవునా డిమాండ్‌లో ఉంటాయి, అయితే తాజా ఉల్లిపాయలు, పోషకమైన మునగకాయలు, రోబస్టా అరటిపండ్లు వంటి ప్రాంతీయ ఇష్టమైనవి ప్రామాణికమైన ఆంధ్ర వంటకాలు, ఆలయ నైవేద్యాలకు అంతర్భాగంగా ఉన్నాయి.
 
తిరుపతి యొక్క వినియోగ కథనం అభివృద్ధి చెందుతోంది. బొమ్మలు అసాధారణంగా 141 శాతం వృద్ధిని చూశాయి, అందం- గ్రూమింగ్ ఉత్పత్తులు 94శాతం పెరిగాయి, ఇది జీవనశైలి- విలాసవంతమైన కేటగిరీల వైపు మార్పును సూచిస్తుంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, ఉపకరణాలు 89 శాతం పెరిగాయి, మేకప్ 37 శాతం వృద్ధి చెందింది, పెంపుడు జంతువుల సామాగ్రి కూడా 42 శాతం పెరిగింది. అయితే, ఆర్డరింగ్ అలవాట్లలో ఒక గుర్తించదగిన మార్పు ఉంది, నగరం యొక్క ఉదయాన్నే ఉండే భక్తి దినచర్యలను ప్రతిబింబిస్తూ, ఉదయం ఆర్డర్లు 97 శాతం పెరిగాయి. మరోవైపు, రాత్రి ఆలస్యంగా వచ్చే యాత్రికులకు అనుగుణంగా, అర్థరాత్రి ఆర్డర్లు 70 శాతం పెరిగాయి. ఈ సరళి, తెల్లవారుజామున పూజా సామాగ్రిని ఆర్డర్ చేయడంలో ఎంత సౌకర్యవంతంగా ఉందో, అర్ధరాత్రి గ్యాడ్జెట్లు లేదా బ్యూటీ ఉత్పత్తులను తన కార్ట్‌కు జోడించడంలోనూ అంతే సౌకర్యవంతంగా ఉన్న ఒక నగరాన్ని వెల్లడిస్తుంది. పవిత్ర సంప్రదాయాలను 10-నిమిషాల డెలివరీ యొక్క సౌలభ్యంతో మిళితం చేస్తుంది.
 
తిరుపతిలోని కాలానుగుణ సంఘటనలు క్విక్ కామర్స్ ట్రెండ్‌లను తీర్చిదిద్దుతున్నాయి, పండుగలు, వర్షాకాలాలు, వివాహాలకు ముడిపడి ఉన్న డిమాండ్‌లో ప్రత్యేకమైన పెరుగుదలలు ఉన్నాయి. ప్రధాన స్థానిక వేడుకల సమయంలో, నివాసితులు మతపరమైన ఆచారాలకు కేంద్రమైన తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, వంట సామాగ్రి, పూజా సామాగ్రి కోసం ఇన్‌స్టామార్ట్‌ వైపు మొగ్గు చూపుతారు. వర్షాకాల నెలలు శుభ్రపరిచే సామాగ్రి, గృహ మరియు వంటగది ఉత్పత్తులు, స్నాక్స్, టీ- కాఫీ వంటి వేడి పానీయాల వైపు మార్పును తెస్తాయి. వివాహ సీజన్ గృహ నిత్యావసరాలు, సాంప్రదాయ ఆభరణాలు, యాక్సెసరీలు, మేకప్ కొనుగోళ్లను నడిపిస్తుంది, పవిత్ర వివాహ వేడుకల కోసం కోరదగిన గమ్యస్థానంగా నగరం యొక్క స్థితిని నొక్కి చెబుతుంది. 
 
ప్లాట్‌ఫారమ్ యొక్క విశ్వసనీయమైన సేవ దాని సగటు డెలివరీ సమయం 15 నిమిషాల లోపు నిలకడగా ఉండటంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, 2025 యొక్క అత్యంత వేగవంతమైన డెలివరీ ఆకట్టుకునే విధంగా 4.22 నిమిషాల్లో రికార్డ్ చేయబడింది. ఈ విశ్వసనీయత అసాధారణమైన కస్టమర్ విధేయతను పెంపొందించింది, ఒక అంకితభావం గల వినియోగదారు ఏడాది పొడవునా 305 ఆర్డర్‌లు చేయగా, అత్యధిక సింగిల్ ఆర్డర్ విలువ రూ.38,999కి చేరుకుంది, ఇది తిరుపతి నివాసితులు రోజువారీ అవసరాలు, ముఖ్యమైన కొనుగోళ్ల కోసం ఇన్‌స్టామార్ట్‌ను విశ్వసిస్తారని ప్రదర్శిస్తుంది.
 
తిరుపతి యొక్క విలక్షణమైన క్విక్ కామర్స్ ప్రయాణంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఇన్‌స్టామార్ట్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్, హరి కుమార్ జి, ఇలా అన్నారు. తిరుపతి లోతైన ఆధ్యాత్మిక మూలాలు, ఆధునిక ఆకాంక్షలు గల ఒక సమాజానికి సేవ చేయడం గురించి మాకు ఒక అందమైన విషయాన్ని నేర్పింది. హెరిటేజ్ హ్యాపీ ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్, బొమ్మలు, బ్యూటీ ఉత్పత్తులలో నాటకీయ వృద్ధితో పాటు నిలకడగా ట్రెండ్ అవుతున్నప్పుడు, ఇక్కడి కుటుంబాలు కిరాణాకు మించి వారి అవసరాల కోసం ఇన్‌స్టామార్ట్‌ను స్వీకరించాయని మాకు చూపిస్తుంది. ఉదయం ఆర్డర్లలో అద్భుతమైన 97 శాతం వృద్ధి, మేము కేవలం ఉత్పత్తులను డెలివరీ చేయడం లేదని చెబుతుంది. మేము భక్తి, వేడుక, మరియు కుటుంబ జీవితం యొక్క రోజువారీ లయలకు మద్దతు ఇస్తున్నాము. ఉదయం ఆచారాల కోసం DODLA డెయిరీ అయినా లేదా వర్షాకాలంలో శుభ్రపరిచే సామాగ్రి అయినా, ఈ పవిత్ర నగరం యొక్క రోజువారీ ప్రయాణంలో భాగం కావడం మాకు గర్వకారణం.
 
ఇన్‌స్టామార్ట్ దేశవ్యాప్తంగా 127కు పైగా నగరాల్లో తన ఉనికిని విస్తరించడం కొనసాగిస్తోంది, 35,000 ఉత్పత్తుల వరకు నిల్వ చేసే మెగాపాడ్‌ల యొక్క నిరంతరం పెరుగుతున్న నెట్‌వర్క్ ద్వారా వేగవంతమైన సౌకర్యాన్ని అందిస్తోంది. ప్రాంతీయ ప్రాధాన్యతలపై లోతైన అవగాహన మరియు అత్యాధునిక లాజిస్టిక్స్ ద్వారా నడపబడుతున్న, తిరుపతిలో ఇన్‌స్టామార్ట్ యొక్క విజయం, ఆధునిక సౌకర్యాన్ని అందిస్తూ స్థానిక సంప్రదాయాలను గౌరవించే ప్లాట్‌ఫారమ్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని ఉదాహరిస్తుంది. ప్లాట్‌ఫారమ్ ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన మ్యాక్స్‌సేవర్ వినియోగదారులకు విలువను మరింత పెంచుతుంది, భారతదేశ వ్యాప్తంగా యాత్రికులు మరియు నివాసితులకు ప్రణాళికాబద్ధమైన, సరసమైన షాపింగ్‌ను మరింత అందుబాటులోకి తెస్తుంది.

ఆర్ నారాయణమూర్తి యూనివర్సిటీ పేపర్ లీక్ నాకు బాగా నచ్చింది : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్

ఆర్ నారాయణమూర్తి యూనివర్సిటీ పేపర్ లీక్ నాకు బాగా నచ్చింది : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్స్నేహ చిత్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ లో ఆర్ నారాయణ మూర్తి స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం యూనివర్సిటీ (పేపర్ లీక్). ఈ చిత్రం ఆగస్టు 22 న ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో ప్రత్యేకంగా వీక్షించిన స్టార్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ మీడియా తో మాట్లాడారు.

యువతను ఆకట్టుకునేలా మ్యానిప్యూలేటర్ టైటిల్ వుందన్న బి.గోపాల్

యువతను ఆకట్టుకునేలా మ్యానిప్యూలేటర్ టైటిల్ వుందన్న బి.గోపాల్“ఏ స్టార్ ఈజ్ బార్న్” టైటిల్ మార్చి ఇప్పుడు "మ్యానిప్యూలేటర్" గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోన్న చిత్రం ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను ప్రముఖ దర్శకులు బి.గోపాల్ ఆవిష్కరించారు. వీజే సాగర్ కథ, కథనం, మాటలు, దర్శకత్వం అందిస్తున్న ఈ సినిమాకు సి.రవి సాగర్ & వి జె సాగర్ నిర్మాణ సారథ్యంలో సి ఆర్ ప్రొడక్షన్స్, వి జె ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ద్వారా కళ్యాణ్, ప్రియా పాల్, సోఫియా ఖాన్, ఊహ రెడ్డి లను తెలుగు తెరకు పరిచయం చేస్తూన్నారు.

GMB: మహేష్ బాబు నిర్మిస్తున్న రావు బహదూర్ చిత్రం నుంచి సత్య దేవ్ ఫస్ట్ లుక్

GMB: మహేష్ బాబు నిర్మిస్తున్న రావు బహదూర్ చిత్రం నుంచి సత్య దేవ్ ఫస్ట్ లుక్సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ GMB ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బేనర్ లో డైరెక్టర్ వెంకటేష్ మహా తాజా చిత్రం 'రావు బహదూర్‌'ను గర్వంగా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. సత్య దేవ్ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని A+S మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ నిర్మిస్తున్నాయి. రావు బహదూర్ కథ నచ్చి మహేష్ బాబు, నమ్రత ప్రొడక్షన్‌లోకి వచ్చారు.

గోవాలో తాగిపడిపోతే సుప్రీత ఆ పని చేసింది : అమర్ దీప్

గోవాలో తాగిపడిపోతే సుప్రీత ఆ పని చేసింది : అమర్ దీప్నటి సుప్రీతపై నటుడు అమర్ దీప్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఆమె తనకు చేసిన సాయాన్ని బహిర్గతం చేశారు. గోవాలో మద్యం సేవించి పడిపోతే, సుప్రీత తనను హోటల్ గదికి చేర్చారని తాజాగా వెల్లడించారు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో అమర్ దీప్ స్పందిస్తూ, షూటింగ్ సమయంలో తామిద్దరం చాలా క్లోజ్ అయ్యామని, స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్స్ కోసం సిట్టింగ్ కూడా చేస్తుంటామని అమర్ దీప్ తెలిపారు. ఒకసారి తన ఫ్రెండ్స్‌తో తాను, సుప్రీంత ఫ్రెండ్స్‌త ఆమె సపరేట్‌గా గోవాకు వెళ్లామని చెప్పారు.

వామ్మో... 'దేవా' పాత్రధారికి అంత రెమ్యునరేషనా?

వామ్మో... 'దేవా' పాత్రధారికి అంత రెమ్యునరేషనా?సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, డైరెక్టర్ లోకేష్ కనకరాజ్ కాంబినేషన్‌లో రూపుదిద్దుకున్న చిత్రం 'కూలీ'. ఈ నె 14వ తేదీన విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంలో రజనీకాంత్‌తో సహా అనేక మంది అగ్రనటులు నటించారు. వీరిలో బాలీవుడ్ నటు అమీర్ ఖాన్, టాలీవుడ్ అగ్రహీరో అక్కినేని నాగార్జున, కన్నడ నటుడు ఉపేంద్ర, కోలీవుడ్ నటుడు సత్యరాజ్, హీరోయిన్ శృతిహాసన్ ఇలా అనేక మంది నటించారు.

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?టమోటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి జీర్ణక్రియకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. ఉదరానికి సంబంధించిన రోగాలుంటే టమోటాలు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. త్రేన్పులు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, నోట్లో పొక్కులు రావడంలాంటివి ఉంటే టమోటా సూప్ తయారు చేసుకుని అల్లం, నల్ల ఉప్పు కలుపుకుని సేవించండి. దీంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. టమోటా సూప్‌ను సేవిస్తుంటే శరీరంలో కొత్త శక్తి పుట్టుకొస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉంటుంది. టమోటా సూప్ సేవిస్తే జలుబు సంబంధిత వ్యాధులు దరిచేరవు. రక్తలేమితో బాధపడేవారు నిత్యం టమోటాలు తింటుంటే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడేవారు సరిపడ మోతాదులో టమోటాలు తింటే మేలు చేస్తాయి.

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?ఫ్రిజ్‌లో ఉల్లిపాయలు పెట్టకూడదు. అలాగే దుంపలకు సంబంధించిన పదార్థాలను ఫ్రిజ్‌లో వుంచకూడదు. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు పిండిని కలిపేసి చపాతీలను చేసే టైం అందరికీ ఉండకపోవచ్చు. అందుకే చాలా మంది ఒకేసారి ఎక్కువ పిండిని కలిపేసి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టేస్తుంటారు. అలా ఫ్రిజ్‌లో కలిపిన చపాతీ పిండిని వుంచకూడదు అంటున్నారు చాలామంది. చపాతీ పిండి ఎక్కువ సేపు ఫ్రిజ్‌లో ఉంటే దానిపై పొర గడ్డకడుతుంది. అలాగే పిండి వాసన కూడా వస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఇది మంచిది కాదని, ఇలాంటి పిండి చపాతీలను తినకూడదని చెప్తుంటారు. అలాగే కొంతమంది అయితే ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన పిండి విషంలా మారుతుందని కూడా అంటుంటారు. ఒకవేళ నిల్వ చేయాలనుకుంటే పిండిని సరిగ్గా నిల్వ చేయడం చాలా అవసరం.

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. వంకాయ తినడం బరువు తగ్గడానికి చాలా మంచిది. ఇది కొవ్వు బర్నింగ్ రేటును మరింత పెంచుతుంది. కళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో పాటు, వంకాయ రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడంలో కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని లోపలి నుండి మెరుస్తూ, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. వంకాయ తినటం వల్ల గుండె సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులు

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులుఅనేక ప్రతిరోజు ఇష్టానుసారంగా శీతలపానీయాలు తాగుతుంటారు. అలాగే డైట్ సోడా కూడా తాగుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి పక్షవాతం తప్పదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ మాస పత్రికలో ఈ అధ్యయన నివేదిక ప్రచురితమైంది. అధ్యయనకారులు 45 ఏళ్లు దాటిన 2,800 మందిని పదేళ్లపాటు పరిశీలించారు. వారి పరిశోధనలో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?గుగ్గిళ్ళు అనేవి వివిధ రకాల ధాన్యాలతో, పప్పులతో చేసే ఆరోగ్యకరమైన, రుచికరమైన చిరుతిండి. గుగ్గిళ్ళను తయారుచేసేందుకు ఎక్కువగా శనగలు, ఉలవలు, పెసలు, అలసందలు వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారు. వీటి వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒక్కొక్క ధాన్యానికి ఒక్కో విధంగా ఉంటాయి. సాధారణంగా గుగ్గిళ్ళలో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుగ్గిళ్ళలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి శరీర కణజాలాల నిర్మాణం, మరమ్మత్తుకు అవసరం. వీటిలో ఫైబర్ ఎక్కువ కనుక ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. గుగ్గిళ్ళను తినడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
