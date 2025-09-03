హెల్తీఫైమీ, విజయా డయాగ్నోస్టిక్స్తో జీరోహార్మ్ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: ఒక క్లీన్-లేబుల్ న్యూట్రాస్యూటికల్ బ్రాండ్ అయిన జీరోహార్మ్ సైన్సెస్, తన ఫ్లాగ్షిప్ ఉత్పత్తి కార్బ్ కట్టర్తో భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఆధార-ఆధారిత న్యూట్రాస్యూటికల్ పరిష్కారాన్ని పరిచయం చేస్తోంది. ఈ రుజువు-ఆధారిత విధానాన్ని తన ఇతర ఆఫరింగ్లకు కూడా విస్తరించాలని యోచిస్తోంది. చాలాకాలంగా వాగ్దానాలపై నడుస్తున్న ఒక కేటగిరీలో, జీరోహార్మ్ కంటిన్యూయస్ గ్లూకోజ్ మానిటరింగ్(CGM) సెన్సార్లు, భాగస్వాములైన హెల్తీఫైమీ, విజయా డయాగ్నోస్టిక్స్ ద్వారా డయాగ్నోస్టిక్ మద్దతును ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా రుజువుకు మార్గదర్శకత్వం వహిస్తోంది, ఇది వినియోగదారులు న్యూట్రాస్యూటికల్స్ యొక్క నిజ-సమయ ప్రభావాన్ని ట్రాక్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
ఈ ఆఫరింగ్తో, వినియోగదారులు ఉత్పత్తిని తీసుకున్న గంటల్లోనే వారి గ్లూకోజ్ ప్రతిస్పందనలు, స్పైక్లు, డ్రాప్లు, స్థిరీకరణను పర్యవేక్షించవచ్చు, న్యూట్రాస్యూటికల్ వారి శరీరం యొక్క చక్కెర స్థాయిలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో స్పష్టంగా చూడవచ్చు. కొలవగల ఫలితాలను ఇంత త్వరగా ట్రాక్ చేయగల సామర్థ్యం, సప్లిమెంటేషన్ను పారదర్శకంగా, వ్యక్తిగతీకరించినదిగా, డేటా-ఆధారితంగా చేస్తుంది. మొత్తం డేటా హెల్తీఫైమీ యొక్క ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా సంగ్రహించబడుతుంది. విశ్లేషించబడుతుంది, ఇది సప్లిమెంటేషన్ను పారదర్శకంగా, వ్యక్తిగతీకరించినదిగా, ఫలితాల-ఆధారితంగా చేస్తుంది.
చాలా కాలంగా, సప్లిమెంట్లు తక్కువ రుజువుతో కేవలం వాగ్దానాలపైనే అమ్ముడవుతున్నాయి. జీరోహార్మ్లో, మేము ఆ కథనాన్ని మారుస్తున్నాము. CGM సెన్సార్లు, డయాగ్నోస్టిక్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయబడిన కార్బ్ కట్టర్తో, వినియోగదారులు కేవలం ఒక ఉత్పత్తిని వినియోగించడమే కాకుండా; అది వారి శరీరానికి ఎలా పనిచేస్తుందో స్పష్టమైన, నిజ-సమయ ఆధారాలను చూస్తారు. ఇది సప్లిమెంటేషన్ను పారదర్శకంగా, వ్యక్తిగతీకరించినదిగా, సైన్స్-ఆధారితంగా మార్చడం దిశగా ఒక ముందడుగు అని జీరోహార్మ్ వ్యవస్థాపకుడు- సీఈఓ, సచిన్ దర్బార్వార్ అన్నారు.
ఒక హెల్తీఫైమీ ప్రతినిధి జతచేస్తూ, ప్రజలు మెరుగైన ఆరోగ్య నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడటానికి డేటాను ఉపయోగించడం ఎల్లప్పుడూ మా లక్ష్యం. ఈ భాగస్వామ్యం, ఒక ఉత్పత్తి తమకు ఎలా పనిచేస్తుందో స్పష్టమైన ఆధారాలను వినియోగదారులకు చూపించడం ద్వారా దానిని మరింత ముందుకు తీసుకువెళుతుంది అని అన్నారు.
ఈ చొరవ జీరోహార్మ్ యొక్క కొత్త బ్రాండ్ ప్రచారం, వాగ్దానం కంటే రుజువుకే ప్రాధాన్యం, కింద ప్రారంభించబడుతోంది, ఇది న్యూట్రాస్యూటికల్ సైన్స్, నిరంతర ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ, డయాగ్నోస్టిక్ ధ్రువీకరణను విలీనం చేసిన భారతదేశపు మొట్టమొదటి కంపెనీగా నిలుపుతుంది, ఊహల స్థానంలో కొలవగల ఫలితాలను అందిస్తుంది.