Gold: కొత్త రికార్డు స్థాయికి బంగారం ధరలు: రూ. 1,07,070కి చేరుకున్న పసిడి
అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై పెరుగుతున్న ఆందోళనల మధ్య బుధవారం స్థానిక మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు రూ. 1,000 పెరిగి కొత్త రికార్డు స్థాయి రూ. 1,07,070కి చేరుకున్నాయి. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన ఈ విలువైన బంగారం మంగళవారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,06,070 వద్ద ముగిసింది.
ఢిల్లీ మార్కెట్లో, 99.5 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం వరుసగా ఎనిమిదో సెషన్లో లాభాలను పెంచింది. రూ.1,000 పెరిగి బుధవారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,06,200 (అన్ని పన్నులు కలిపి) కొత్త రికార్డు స్థాయిని తాకింది. గత మార్కెట్ సెషన్లో ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,05,200 వద్ద స్థిరపడింది.
ఇదిలా ఉండగా, బుధవారం నాడు వెండి ధరలు కిలోగ్రాముకు రూ.1,26,100 (అన్ని పన్నులు కలిపి) వద్ద స్థిరంగా ట్రేడవుతున్నాయి. ఇది ఇప్పటివరకు ఎన్నడూ లేనంత గరిష్ట స్థాయి అని అసోసియేషన్ తెలిపింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుకు USD 3,547.09 వద్ద ఆల్ టైమ్ హైని తాకింది. ఫెడ్ సడలింపు రేట్లు, పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, యూఎస్ ఆర్థిక వ్యవస్థ చుట్టూ పెరుగుతున్న ఆందోళనల మధ్య సురక్షితమైన స్వర్గధామ డిమాండ్ బలంగా ఉండటంతో బంగారం పెరుగుతూనే ఉందని అబాన్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సీఈవో చింతన్ మెహతా అన్నారు.