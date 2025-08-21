అమెజాన్ ఇండియా నేడు తమ అమెజాన్ ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్(ఏఎఫ్ఈ) స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ బృందం యొక్క మొదటి గ్రాడ్యుయేషన్ డే వేడుకను జరుపుకుంది. దీనితో పాటుగా 2025-2029 విద్యా సంవత్సరాల కోసం 500 కొత్త స్కాలర్షిప్లను ప్రకటించింది. అల్పాదాయ నేపథ్యాల నుండి వచ్చిన మహిళా ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు ఈ ప్రోగ్రామ్ మద్దతు ఇస్తుంది. విద్య, కెరీర్ అభివృద్ధిలో సమాన అవకాశాలను అందిస్తుంది. మొదటి 200 మంది గ్రాడ్యుయేట్లలో 80 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది ప్రముఖ ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీలలో ఉద్యోగాలను పొందారు. వీరిలో చాలామంది అమెజాన్ యొక్క సొంత ఇంజనీరింగ్ బృందాలలో చేరారు.
దేశం యొక్క డిజిటల్ విప్లవం నుండి మినహాయించబడే ప్రతిభావంతులైన యువతుల కోసం మార్గాలను సృష్టించడం ద్వారా భారతదేశపు టెక్ ఉద్యోగులలో వైవిధ్యాన్ని పెంపొందించడానికి అమెజాన్ కట్టుబడి ఉంది అని అమెజాన్ ఇండియా, అమెజాన్ ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్ లీడ్- ప్రతీక్ అగర్వాల్ అన్నారు. మహారాష్ట్రలోని లాతూర్, జార్ఖండ్లోని చైబాసా వంటి టైర్-2, టైర్-3 నగరాల నుండి మొదటి తరం కళాశాల గ్రాడ్యుయేట్లు అయిన ఈ స్కాలర్లు ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన టెక్ నిపుణులుగా రూపాంతరం చెందడాన్ని చూడటం విద్య , కెరీర్ అభివృద్ధిలో సమాన అవకాశాలను అందించడం యొక్క ప్రభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. అవకాశాలు సామర్థ్యాన్ని కలిసినప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో ఈ విజయం ప్రదర్శిస్తుంది- నేపథ్యంతో సంబంధం లేకుండా అసాధారణ ప్రతిభ ఉద్భవిస్తుంది అని అన్నారు.
ప్రతి స్కాలర్కు నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో రూ. 2 లక్షల ఆర్థిక సహాయం, ల్యాప్టాప్, సాంకేతిక బూట్క్యాంప్ల ద్వారా నైపుణ్య అంతరాలను తగ్గించడంలో సహాయ పడేందుకు ప్రత్యేక శిక్షణ, చెల్లించిన అమెజాన్ ఇంటర్న్షిప్లు, అనుభవజ్ఞులైన ఇంజనీర్ల నుండి వన్-ఆన్-వన్ కెరీర్ మెంటర్షిప్ వంటి సమగ్ర ప్యాకేజీ లభిస్తుంది.
ఇంటర్న్షిప్ తర్వాత అమెజాన్లో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్గా పూర్తి సమయం ఉద్యోగంలో చేరిన గ్రాడ్యుయేట్ సామల కీర్తి మాట్లాడుతూ, తెలంగాణలోని ఒక చిన్న పట్టణం నుండి వచ్చిన మా నాన్న నెలకు రూ. 25,000 కంటే తక్కువ సంపాదిస్తున్న కిరాణా దుకాణం నడుపుతుంటారు, అమెజాన్లో ఉద్యోగం పొందడం అసాధ్యం అనిపించింది. ఈ స్కాలర్షిప్ ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడమే కాదు- ఇది నాకు ఆత్మవిశ్వాసం, మార్గదర్శకత్వం మరియు నా కెరీర్ను సమూలంగా మార్చిన వాస్తవ ప్రపంచ అనుభవాన్ని ఇచ్చింది అని అన్నారు.
అల్పాదాయ నేపథ్యాల నుండి వచ్చిన విద్యార్థులను శక్తివంతం చేయడానికి అంకితమైన లాభాపేక్షలేని సంస్థ ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ (ఎఫ్ఎఫ్ఈ)తో కలిసి అమెజాన్ పనిచేస్తోంది, విద్యాపరమైన అర్హత, ఆర్థిక అవసరం, నాయకత్వ సామర్థ్యం ఆధారంగా అభ్యర్థులను అంచనా వేసే కఠినమైన ఎంపిక ప్రక్రియను అమలు చేస్తోంది. ఎంపికైన స్కాలర్లను 2026 ప్రారంభంలో ప్రకటిస్తారు.
అమెజాన్ ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్ ప్రోగ్రామ్ను నిజంగా అసాధారణమైనదిగా చేసేది ఏమిటంటే, తదుపరి తరం మహిళా టెక్నాలజీ లీడర్లను పెంపొందించడానికి దాని సమగ్ర విధానం, అని స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కోసం అమెజాన్ అమలు భాగస్వామి ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ రామ్ కోలవెన్ను అన్నారు. అమెజాన్ వంటి గ్లోబల్ టెక్నాలజీ లీడర్ వద్ద ఆర్థిక సహాయం, మార్గదర్శకత్వం, నైపుణ్యాల అభివృద్ధి మరియు వాస్తవ ప్రపంచ అనుభవాన్ని మిళితం చేయటం ద్వారా, ఈ కార్యక్రమం అల్పాదాయ నేపథ్యాల నుండి వచ్చిన ప్రతిభావంతులైన యువతులకు టెక్నాలజీలో పరివర్తన అవకాశాలతో సాధికారత కల్పిస్తుంది. ఇది ప్రతిభావంతులైన ఇంజనీర్లను మాత్రమే కాకుండా భవిష్యత్తులో సాంకేతిక నాయకులను రూపొందిస్తుంది అని అన్నారు.
2022లో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, అమెజాన్ ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ నాలుగు బృందాలలో యువతులకు 1,700 స్కాలర్షిప్లను 2025-2029 విద్యా సంవత్సరాల కోసం కంప్యూటర్ సైన్స్, సంబంధిత ప్రోగ్రామ్లలో చేరిన మహిళా ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు ఆగస్టు 18 మరియు నవంబర్ 30, 2025 మధ్య దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.