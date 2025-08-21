శుక్రవారం, 22 ఆగస్టు 2025
ఐవీఆర్
గురువారం, 21 ఆగస్టు 2025 (22:19 IST)

సాంకేతిక రంగంలో ఉన్న మహిళలను శక్తివంతం చేసేందుకు అమెజాన్ ప్రోగ్రామ్ 500 స్కాలర్‌షిప్‌లు

అమెజాన్ ఇండియా నేడు తమ అమెజాన్ ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్(ఏఎఫ్ఈ) స్కాలర్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ బృందం యొక్క మొదటి గ్రాడ్యుయేషన్‌ డే వేడుకను జరుపుకుంది. దీనితో పాటుగా 2025-2029 విద్యా సంవత్సరాల కోసం 500 కొత్త స్కాలర్‌షిప్‌లను ప్రకటించింది. అల్పాదాయ నేపథ్యాల నుండి వచ్చిన మహిళా ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు ఈ ప్రోగ్రామ్ మద్దతు ఇస్తుంది. విద్య, కెరీర్ అభివృద్ధిలో సమాన అవకాశాలను అందిస్తుంది. మొదటి 200 మంది గ్రాడ్యుయేట్లలో 80 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది ప్రముఖ ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీలలో ఉద్యోగాలను పొందారు. వీరిలో చాలామంది అమెజాన్ యొక్క సొంత ఇంజనీరింగ్ బృందాలలో చేరారు.
 
దేశం యొక్క డిజిటల్ విప్లవం నుండి మినహాయించబడే ప్రతిభావంతులైన యువతుల కోసం మార్గాలను సృష్టించడం ద్వారా భారతదేశపు టెక్ ఉద్యోగులలో వైవిధ్యాన్ని పెంపొందించడానికి అమెజాన్ కట్టుబడి ఉంది అని అమెజాన్ ఇండియా, అమెజాన్ ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్ లీడ్- ప్రతీక్ అగర్వాల్ అన్నారు. మహారాష్ట్రలోని లాతూర్, జార్ఖండ్‌లోని చైబాసా వంటి టైర్-2, టైర్-3 నగరాల నుండి మొదటి తరం కళాశాల గ్రాడ్యుయేట్లు అయిన ఈ స్కాలర్‌లు ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన టెక్ నిపుణులుగా రూపాంతరం చెందడాన్ని చూడటం విద్య , కెరీర్ అభివృద్ధిలో సమాన అవకాశాలను అందించడం యొక్క ప్రభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. అవకాశాలు సామర్థ్యాన్ని కలిసినప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో ఈ విజయం ప్రదర్శిస్తుంది- నేపథ్యంతో సంబంధం లేకుండా అసాధారణ ప్రతిభ ఉద్భవిస్తుంది అని అన్నారు. 
 
ప్రతి స్కాలర్‌కు నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో రూ. 2 లక్షల ఆర్థిక సహాయం, ల్యాప్‌టాప్, సాంకేతిక బూట్‌క్యాంప్‌ల ద్వారా నైపుణ్య అంతరాలను తగ్గించడంలో సహాయ పడేందుకు ప్రత్యేక శిక్షణ, చెల్లించిన అమెజాన్ ఇంటర్న్‌షిప్‌లు, అనుభవజ్ఞులైన ఇంజనీర్ల నుండి వన్-ఆన్-వన్ కెరీర్ మెంటర్‌షిప్ వంటి సమగ్ర ప్యాకేజీ లభిస్తుంది.
 
ఇంటర్న్‌షిప్ తర్వాత అమెజాన్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ ఇంజనీర్‌గా పూర్తి సమయం ఉద్యోగంలో చేరిన గ్రాడ్యుయేట్ సామల కీర్తి మాట్లాడుతూ, తెలంగాణలోని ఒక చిన్న పట్టణం నుండి వచ్చిన మా నాన్న నెలకు రూ. 25,000 కంటే తక్కువ సంపాదిస్తున్న కిరాణా దుకాణం నడుపుతుంటారు, అమెజాన్‌లో ఉద్యోగం పొందడం అసాధ్యం అనిపించింది. ఈ స్కాలర్‌షిప్ ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడమే కాదు- ఇది నాకు ఆత్మవిశ్వాసం, మార్గదర్శకత్వం మరియు నా కెరీర్‌ను సమూలంగా మార్చిన వాస్తవ ప్రపంచ అనుభవాన్ని ఇచ్చింది అని అన్నారు. 
 
అల్పాదాయ నేపథ్యాల నుండి వచ్చిన విద్యార్థులను శక్తివంతం చేయడానికి అంకితమైన లాభాపేక్షలేని సంస్థ ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ (ఎఫ్ఎఫ్ఈ)తో కలిసి అమెజాన్ పనిచేస్తోంది, విద్యాపరమైన అర్హత, ఆర్థిక అవసరం, నాయకత్వ సామర్థ్యం ఆధారంగా అభ్యర్థులను అంచనా వేసే కఠినమైన ఎంపిక ప్రక్రియను అమలు చేస్తోంది. ఎంపికైన స్కాలర్‌లను 2026 ప్రారంభంలో ప్రకటిస్తారు.
 
అమెజాన్ ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్ ప్రోగ్రామ్‌ను నిజంగా అసాధారణమైనదిగా చేసేది ఏమిటంటే, తదుపరి తరం మహిళా టెక్నాలజీ లీడర్‌లను పెంపొందించడానికి దాని సమగ్ర విధానం, అని స్కాలర్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ కోసం అమెజాన్ అమలు భాగస్వామి ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ రామ్ కోలవెన్ను అన్నారు. అమెజాన్ వంటి గ్లోబల్ టెక్నాలజీ లీడర్‌ వద్ద  ఆర్థిక సహాయం, మార్గదర్శకత్వం, నైపుణ్యాల అభివృద్ధి మరియు వాస్తవ ప్రపంచ అనుభవాన్ని మిళితం చేయటం ద్వారా, ఈ కార్యక్రమం అల్పాదాయ నేపథ్యాల నుండి వచ్చిన ప్రతిభావంతులైన యువతులకు టెక్నాలజీలో పరివర్తన అవకాశాలతో సాధికారత కల్పిస్తుంది. ఇది ప్రతిభావంతులైన ఇంజనీర్లను మాత్రమే  కాకుండా భవిష్యత్తులో సాంకేతిక నాయకులను రూపొందిస్తుంది అని అన్నారు. 
 
2022లో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, అమెజాన్ ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్ స్కాలర్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ నాలుగు బృందాలలో యువతులకు 1,700 స్కాలర్‌షిప్‌లను 2025-2029 విద్యా సంవత్సరాల కోసం కంప్యూటర్ సైన్స్, సంబంధిత ప్రోగ్రామ్‌లలో చేరిన మహిళా ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు ఆగస్టు 18 మరియు నవంబర్ 30, 2025 మధ్య దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

Mokshagna: 30వ ఏట మోక్షజ్ఞ సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ.. ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీ రెడీ

Mokshagna: 30వ ఏట మోక్షజ్ఞ సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ.. ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీ రెడీనందమూరి బాలకృష్ణ కుమారుడు మోక్షజ్ఞ నందమూరి, చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు ఎట్టకేలకు సిద్ధమవుతున్నాడు. దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మతో అతని తొలి ప్రాజెక్ట్ అధికారికంగా ప్రారంభించబడినప్పటికీ, అది ఆగిపోయింది. మోక్షజ్ఞ ఇప్పుడు తన వయసు, వ్యక్తిత్వానికి తగిన రొమాంటిక్ డ్రామాతో తన నటనా జీవితాన్ని ప్రారంభించాలని ఆసక్తిగా ఉన్నట్లు తాజా సమాచారం.

విజయ్ ఆంటోనీ భద్రకాళి నుంచి లవ్ సాంగ్ మారెనా రిలీజ్

విజయ్ ఆంటోనీ భద్రకాళి నుంచి లవ్ సాంగ్ మారెనా రిలీజ్'మార్గన్' విజయం తర్వాత విజయ్ ఆంటోనీ మరో పవర్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్‌తో 'భద్రకాళి' వస్తున్నారు. విజయ్ ఆంటోనీకి ల్యాండ్‌మార్క్ మూవీగా నిలిచే ఈ చిత్రానికి అరుణ్ ప్రభు దర్శకత్వం వహించగా, సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రామాంజనేయులు జవ్వాజీ నిర్మించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను విజయ్ ఆంటోనీ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్, మీరా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్ కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. 'భద్రకాళి' సెప్టెంబర్ 19న రిలీజ్ కానుంది.

Anupama Parameswaran: ఆ సమస్యకి నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు : అనుపమ పరమేశ్వరన్

Anupama Parameswaran: ఆ సమస్యకి నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు : అనుపమ పరమేశ్వరన్పరదా చాలా కొత్త కథ. ఇలాంటి కథలు తెలుగు సినిమాలోనే కాదు ఇండియన్ సినిమాలో కూడా చాలా అరుదు. ఇలాంటి ఫ్రెష్ కాన్సెప్టు నా దగ్గరికి ఎప్పుడు రాలేదు. డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ నాకు కథ చెప్పినప్పుడు పరదాలోనే నా క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా కనిపించింది. బాడీ లాంగ్వేజ్ డైలాగ్ తో ఎలా నటించగలను అనేది ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని ఈ సినిమాని చేయడం జరిగింది అని అనుపమ పరమేశ్వరన్ తెలిపారు.

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న విశ్వంభర రిలీజ్ లో పెద్ద ట్విస్ట్

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న విశ్వంభర రిలీజ్ లో పెద్ద ట్విస్ట్మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజా సినిమా విశ్వంభర మరో ఏడాదికి మారింది. రేపు చిరంజీవి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా కొద్దిసేపటి క్రితమే సినిమా గురించి గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు. ఈ విశ్వంలో అసలేమి జరిగిందో ఈరోజుైనా చెబుతావా? మురా? అంటూ చిన్నపిల్లవాడి వాయిస్ తో ప్రారంభమవుతోంది. ఒక సంహారం దాని తాలూకు యుద్ధం అని శర్మ గంభీరమైన వాయిస్ తో వస్తుంది. ఆ వెంటనే రకరకాల కీటకాలు కనిపిస్తాయి. ఒక్కడి స్వార్థం యుద్ధంగా మారి హద్దులేని భయాన్నిఇచ్చిందంటూ వాయిస్ తోపాటు బాకులతో రక్తంతో కూడిన కొన్ని యాక్షన్ సన్నివేశాలు చూపించారు. ఆ తర్వాత 2026 సమ్మర్ లో థియేటర్ కు వస్తుందని ట్విస్ట్ ఇచ్చారు.

Gemini Suresh : జెమిని సురేష్ ముఖ్యపాత్రలో ఆత్మ కథ చిత్ర ప్రారంభం

Gemini Suresh : జెమిని సురేష్ ముఖ్యపాత్రలో ఆత్మ కథ చిత్ర ప్రారంభంజెమిని సురేష్ ముఖ్యపాత్రలో అఖిల నాయర్ తో జంటగా ఆత్మ కథ చిత్రం హైదరాబాద్ లో ప్రారంభమైంది. వారాహి ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్ బ్యానర్ పై శ్రీనివాస్ గుండ్రెడ్డి రచన దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సమ్మట గాంధీ, బలగం విజయలక్ష్మి, చింటూ ధనరాజ్, తాగుబోతు రమేష్, మహేష్ విట్టా, నూకరాజు, గుర్రపు విజయ్ కుమార్, సుదర్శన్ రెడ్డి, బాబా శంకర్ తదితరులు కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు.

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌అబోట్, గ్లోబల్ హెల్త్కేర్ కంపెనీ ఈ రోజు ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్ సెన్సార్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, ఇది ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే పోర్ట్‌ఫోలియోలో తాజా ఆవిష్కరణగా నిలిచే ఈ పరికరం, ప్రతి నిమిషం వినియోగదారుడి స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు నేరుగా ఆటోమేటిక్ గ్లూకోజ్ రీడింగులను అందిస్తుంది. దీని ద్వారా డయాబెటిస్ ఉన్న వ్యక్తులు తమ పరిస్థితిని మరింత విశ్వాసం, ఖచ్చితత్వం, సులభతతో నియంత్రించగలరు. ఇకపై స్కాన్ చేయకుండా గ్లూకోజ్ రీడింగులు వీక్షించే సౌకర్యంతో పాటు, తక్కువ లేదా అధిక గ్లూకోజ్ స్థాయిలు2 గుర్తించినప్పుడు వినియోగదారుల స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు తక్షణ హెచ్చరికలు చేరతాయి.

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండి

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండిమారుతున్న సీజన్ తేమ, ఉష్ణోగ్రత పరంగా మార్పులను తెస్తుంది, ఇవి తరచుగా స్వేద రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం, చర్మం పై అదనపు నూనె ఉత్పత్తి చేయటం , నిరంతర పగుళ్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. మనం చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారిస్తాం, కానీ మనం తరచుగా ఆహారం యొక్క ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తాము. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, రుతుపవనాల సమయంలో వచ్చే కాలానుగుణ మార్పులు దోషాలను, ముఖ్యంగా వాత, పిత్త దోషాలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. మొటిమలు లేదా దద్దుర్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి.

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుతెల్ల నువ్వులు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి. గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఆర్థరైటిస్ నుండి ఇవి రక్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ తెల్ల నువ్వులు తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తెల్ల నువ్వుల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటుంది కనుక గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. తెల్ల నువ్వులు తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. నువ్వులలో మెగ్నీషియం అధికం, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. నువ్వులులో ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని పెంచే అనేక పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఎర్ర రక్త కణాలను తయారు చేయడానికి, శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు నువ్వులు మేలు చేస్తాయి.

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరి

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరితేనెలో నానబెట్టిన ఉసిరి కాయలు. వీటివల్ల ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తేనె-ఉసిరి రెండింటినీ కలిపి ఇలా తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నీడలో ఆరబెట్టిన ఉసిరికాయలను తేనెలో ఊరబెట్టి వాటిని ఉదయాన్నే పరగడుపున తీసుకోవాలి. ఇలా తేనె, ఉసిరికాయ మిశ్రమాన్ని తయారుచేసి తీసుకోవడం వల్ల లివర్ సమస్యలు దూరమవుతాయి. జాండిస్ వంటి వ్యాధులు ఉంటే అవి త్వరగా నయం అవుతాయి. శరీరంలో ఉన్న వ్యర్థ పదార్థాలను బయటికి పంపడంలో లివర్ మరింత చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. తేనె, ఉసిరి మిశ్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటుంటే చర్మపు ముడతలు తగ్గి యవ్వనంగా కనిపిస్తుంది.

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?జీడిపప్పు రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా, అనేక పోషకాలను కలిగి ఉండే ఒక ఆరోగ్యకరమైన డ్రై ఫ్రూట్. ఇది శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జీడిపప్పులో ఉండే ప్రధాన పోషకాలు, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు బలంగా ఉండటానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి, రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, నాడీ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయడానికి మెగ్నీషియం చాలా అవసరం. రాగి శరీరంలో శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి, ఇనుమును గ్రహించడానికి, ఎర్ర రక్త కణాల నిర్మాణానికి సహాయపడుతుంది. జింక్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో, గాయాలు త్వరగా నయం అవ్వడంలో, కణాల పెరుగుదలకు ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
