RCB: అభిమానం అదుపు తప్పింది.. తొక్కిసలాటలో ఆరుగురు అభిమానులు మృతి? (video)

ఐపీఎల్‌ 2025లో భాగంగా ఆర్సీబీ ట్రోఫీ గెలవడంతో వాళ్ల హోం గ్రౌండ్‌ అయిన బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో బుధవారం సెలబ్రేషన్స్‌ ఏర్పాటు చేశారు. ఆర్సీబీ టీమ్‌ మొత్తం బుధవారం మధ్యాహ్నాం బెంగళూరుకు చేరుకుంది.

తమ అభిమాన ఆటగాళ్లు, టీమ్‌ ట్రోఫీతో వస్తుంటే చూసి.. వారి అభినందించేందుకు స్టేడియానికి పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చిన అభిమానులు ఒక్కసారిగా స్టేడియంలోకి దూసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే తొక్కిసలాట చోటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

#RCB should be blamed for such kind of celebrations. Two people including a child, reportedly died in a stampede at Chinnaswamy Stadium during RCB's victory celebrations pic.twitter.com/hqPmvhbmUT