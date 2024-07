భారత క్రికెట్ జట్టు కొత్త ప్రధాన కోచ్‌గా గౌతమ్ గంభీర్ నియమితులయ్యారు. ఈ విషయాన్ని బీసీసీఐ అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీనికి సంబంధించి, బీసీసీఐ సెక్రటరీ జే షా తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో గౌతమ్ గంభీర్‌తో కలిసి ఉన్న ఫోటోను షేర్ చేశారు. 'భారత క్రికెట్ జట్టుకు కొత్త ప్రధాన కోచ్‌గా గౌతమ్ గంభీర్‌ను స్వాగతిస్తున్నందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఆధునిక క్రికెట్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది. గౌతమ్ గంభీర్ మారుతున్న వాతావరణాన్ని దగ్గరగా చూశాడు. గౌతమ్ గంభీర్ తన కెరీర్ మొత్తంలో ప్రతికూల పరిస్థితులను తట్టుకుని, వివిధ బాధ్యతల్లో రాణిస్తూ భారత క్రికెట్‌ను ముందుకు నడిపించే అత్యుత్తమ వ్యక్తి అని నేను నమ్ముతున్నాను. భారత జట్టుపై అతని స్పష్టమైన దృక్పథం మరియు అపార అనుభవం అతన్ని జట్టుకు కోచ్‌గా చేసింది. కొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన అతనికి బీసీసీఐ పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది' అని పేర్కొన్నారు అంతకుముందు, భారత జట్టు ప్రధాన కోచ్‌గా రాహుల్ ద్రవిడ్ పదవీకాలం ఇటీవల జరిగిన టీ20 ప్రపంచ కప్ 2024 సిరీస్‌తో ముగిసింది, దీనిలో భారత జట్టు ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన విషయం తెల్సిందే.

అంతకుముందు, ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, గౌతమ్ గంభీర్, 'నేను భారత జట్టుకు ప్రధాన కోచ్‌గా పని చేయాలనుకుంటున్నాను. జాతీయ జట్టుకు కోచ్‌గా పని చేయడం కంటే గొప్ప గౌరవం లేదు. 140 కోట్ల మంది ప్రజాప్రతినిధులుగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. భారత్ ప్రపంచకప్ గెలుస్తుంది. నిర్భయగా ఉండాలని చెప్పడం గమనార్హం. 2007 టీ20 ప్రపంచకప్, 2011 వన్డే ప్రపంచకప్ గెలిచిన భారత జట్టులో భాగమైన గంభీర్ పని చేయడానికి సరైన ఎంపిక అని భారత జట్టు మాజీ కెప్టెన్, బీసీసీఐ మాజీ అధ్యక్షుడు సౌరవ్ గంగూలీ పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే.

ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ దిగ్గజం వసీం అక్రమ్ మాట్లాడుతూ, 'అవును! గౌతమ్ గంభీర్ సరైన వ్యక్తి. అయితే గౌతమ్ గంభీర్ అవకాశం వస్తే అంగీకరించాల్సిందే. ఎందుకంటే రాజకీయాలకు చాలా సమయం పడుతుంది. రాజకీయం అంటే సమయం పట్టే పని అని అర్థం చేసుకోగల తెలివిగలవాడు. అతనికి ఇద్దరు అద్భుమైన కుమార్తెలు ఉన్నారు. గౌతమ్ గంభీర్ సాదాసీదాగా, నిజాయితీపరుడు. తన మనసులోని మాటను నిర్భయంగా బహిర్గతం చేయగలడు. ధైర్యంగా మాట్లాడతాడు. మాట్లాడే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడానికి వెనుకాడడు. భారత క్రికెట్ సంస్కృతిలో అలాంటి లక్షణాలు లేవు. మన క్రికెట్ సంస్కృతిలో ఇతరులను కించపరచకుండా వ్యాఖ్యలు చేస్తాం. అయితే గంభీర్ అందుకు భిన్నం. తనకు నచ్చని విషయాన్ని నేరుగా తన ముఖంపైనే విమర్శించే వ్యక్తి. కాబట్టి అందరూ అతన్ని ఇష్టపడతారు. ఒక్కోసారి దూకుడుగా వ్యవహరిస్తాడు. అతను తన సహచరులకు అదే దూకుడును ప్రసారం చేస్తాడు మరియు గెలవడానికి ప్రేరణను నింపడం కూడా గమనార్హం.

గంభీర్‌కు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కోచింగ్ అనుభవం లేకపోయినా, అతను రెండు ఐపీఎల్ జట్లకు మెంటార్‌గా ఉన్నాడు. అతను లక్నో జట్టును 2022 మరియు 2023లో ప్లే ఆఫ్స్‌కి నడిపించాడు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐపీఎల్ సిరీస్‌లో తన జట్టు కేకేఆర్‌కు తిరిగి వచ్చిన గంభీర్, అతని నాయకత్వంలో జట్టును ప్లే-ఆఫ్ పట్టికలో అగ్రస్థానానికి నడిపించాడు. గంభీర్ తన కెరీర్‌లో విజయవంతమైన ఆటగాడు. 2007లో టీ20 ప్రపంచకప్‌, 2011లో 50 ఓవర్ల ప్రపంచకప్‌ను భారత్‌ గెలవడంలో గంభీర్‌ కీలకపాత్ర పోషించాడు. ఇది కాకుండా, గంభీర్ ఐపిఎల్‌లో ఏడు సీజన్లలో కోల్‌కతాకు నాయకత్వం వహించాడు, రెండుసార్లు ట్రోఫీని గెలుచుకున్నాడు మరియు ఐదుసార్లు ప్లే-ఆఫ్‌కు అర్హత సాధించాడు. దీంతో భారత ప్రధాన కోచ్ పదవికి గంభీర్ సరైన ఎంపిక అని బీసీసీఐ సంప్రదించింది.





