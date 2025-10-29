బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025
  క్రీడలు
  క్రికెట్
  వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025 (19:54 IST)

IND vs AUS: భారత్-ఆస్ట్రేలియాల మధ్య తొలి టీ-20.. వర్షార్పణం

IND vs AUS
IND vs AUS
కాన్‌బెర్రాలోని మనుకా ఓవల్‌లో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగిన తొలి టీ20  వర్షంతో అంతరాయం కలిగింది. సాయంత్రం అంతా నిరంతర వర్షం ఆటను నిలిపివేసింది. దీంతో అధికారులు మ్యాచ్‌ను రద్దు చేయాల్సి వచ్చింది. వర్షం భారత ఆశాజనకమైన ప్రారంభానికి అంతరాయం కలిగించింది.
 
ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ టాస్ గెలిచి మొదట ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు. భారతదేశం ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆరంభించింది, వర్షం ఆటకు అంతరాయం కలిగించే ముందు 9.4 ఓవర్లలో 1 వికెట్‌కు 97 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ 39 పరుగులతో నాటౌట్‌గా కనిపించగా, శుభ్‌మన్ గిల్ అతనికి నిలకడగా 37* పరుగులతో మద్దతు ఇచ్చాడు. చివరి వాష్ అవుట్‌కు ముందు మ్యాచ్ రెండుసార్లు వర్షం ఆటను నిలిపివేసింది. 
 
ఆటను మొదట 18 ఓవర్లకు కుదించారు. కానీ వెంటనే భారీ వర్షాలు తిరిగి వచ్చాయి. తిరిగి ప్రారంభించాలనే అన్ని ఆశలను తుడిచిపెట్టాయి. చివరికి ఈ పోటీ ఫలితం లేకుండానే రద్దు చేయబడింది. రెండు జట్లకు పాయింట్లు లభించలేదు. రెండు జట్లకు, ఈ మ్యాచ్ ఇప్పుడు అక్టోబర్ 31న మెల్ బోర్న్‌లో జరిగే తదుపరి ఆటకు ముందు ఒక వార్మప్ లాంటిది. 
 
భారతదేశం చివరిసారిగా 2020లో మనుకా ఓవల్‌లో ఆడింది. తాజా మ్యాచ్‌లో సూర్యకుమార్, గిల్ మంచి ఫామ్‌ను ప్రదర్శించినప్పటికీ, ఈసారి వాతావరణం తుది నిర్ణయం తీసుకుంది.

Montha Cyclone: మరో రెండు రోజులు పనిచేయండి.. చంద్రబాబు ఏరియల్ సర్వే (video)

Montha Cyclone: మరో రెండు రోజులు పనిచేయండి.. చంద్రబాబు ఏరియల్ సర్వే (video)తీవ్రమైన తుఫాను మొంథా కారణంగా రాష్ట్రంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యల వల్ల నష్టం తగ్గిందని చంద్రబాబు చెప్పారు. తుఫాను బాధిత ప్రజలకు మరింత ఉపశమనం కల్పించడానికి మరో రెండు రోజులు తమ ప్రయత్నాలను కొనసాగించాలని ముఖ్యమంత్రి మొత్తం ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి పిలుపునిచ్చారు. మరో రెండు రోజులు ఇదేవిధంగా పనిచేస్తే.. ప్రజలకు చాలా ఉపశమనం కలిగించగలమని తెలిపారు. వీలైనంత త్వరగా సాధారణ పరిస్థితులు పునరుద్ధరించాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.

Khammam: మొంథా ఎఫెక్ట్.. నిమ్మవాగు వాగులో కొట్టుకుపోయిన డీసీఎం.. డ్రైవర్ గల్లంతు

Khammam: మొంథా ఎఫెక్ట్.. నిమ్మవాగు వాగులో కొట్టుకుపోయిన డీసీఎం.. డ్రైవర్ గల్లంతుఅలాగే వరంగల్, ఖమ్మం, మంచేరియల్, హనుమకొండ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేయడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో తుఫాను ప్రభావం తీవ్రంగా వుంటుందని, భారీ వర్షాలకు వాగులు, వంకలు, నదులు, సరస్సులు పొంగిపొర్లుతాయని చెప్పినా వినకుండా కార్లలో వాగులు దాటేద్దామని, భారీ బండులు నడుపుతూ వాగులు దాటేయడం సులభమని చాలామంది అనుకుంటున్నారు. హెచ్చరికలు జారీ చేసినా, సూచనలు చేసినా.. పట్టించుకోకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తెలంగాణలో ఖమ్మం జిల్లా, కొణిజర్ల మండలం, జనరం వంతెన సమీపంలోని నిమ్మవాగు వాగులో డీసీఎం వాహనం కొట్టుకుపోయింది.

మొంథా తుఫానుతో అపార నష్టం... నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీకి ఆదేశం : సీఎం చంద్రబాబు

మొంథా తుఫానుతో అపార నష్టం... నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీకి ఆదేశం : సీఎం చంద్రబాబుమొంథా తుఫాను రాష్ట్రంలో అపార నష్టాన్ని చేకూర్చిపెట్టిందని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఆయన తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత రోడ్డు మార్గంలో వెళ్ళి అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అల్లవరం మండలం ఓడరేవు పునరావాస కేంద్రాన్ని పరిశింలించి, తుఫాను బాధితులను పరామర్శించి, బాధితులకు నిత్యావసరవస్తువులు, తగిన పరిహారం అందజేశారు.

విజయ్ నేరుగా వచ్చి పరామర్శించలేదు.. రూ.20లక్షలు తిప్పి పంపిన కరూర్ బాధితురాలు

విజయ్ నేరుగా వచ్చి పరామర్శించలేదు.. రూ.20లక్షలు తిప్పి పంపిన కరూర్ బాధితురాలుకరూర్ బాధితులను నటుడు విజయ్ ఇటీవల చెన్నై ఈసీఆర్‌లోని ఓ హోటల్‌లో వారిని రప్పించి పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా కరూర్ బాధిత కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం అందించారు. వీరిలో చాలామంది విజయ్ అందించిన సాయం పొందారు. కానీ ఓ కరూర్ తొక్కిసలాట బాధితురాలు సంఘవి మాత్రం విజయ్ ఇచ్చిన రూ.20 లక్షలను తిరిగి పంపించి షాక్ ఇచ్చింది.

అంటు వ్యాధులు ప్రబలుతాయ్.. తస్మాత్ జాగ్రత్త : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

అంటు వ్యాధులు ప్రబలుతాయ్.. తస్మాత్ జాగ్రత్త : సీఎం రేవంత్ రెడ్డిమొంథా తుఫాను కారణంగా రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయని, ఈ సీజన్‌లో ఎలాంటి అంటు వ్యాధులు ప్రబలకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. మొంథా తుపాను తీవ్ర వాయుగుండంగా మారి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు.

సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను మళ్లీ ఆశ్రయించిన చిరంజీవి

సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను మళ్లీ ఆశ్రయించిన చిరంజీవిమెగాస్టార్ చిరంజీవికి సోషల్ మీడియా కష్టాలు తప్పడం లేదు. దీంతో ఆయన హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఓ నెటిజన్ అసభ్యకర పోస్టులు పెడుతున్నారంటూ ఆయన తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఆ నెటిజన్ దయా చౌదరి పేరుతో ఎక్స్ వేదికగా ఈ పోస్టులు పెడుతున్నట్టు చిరంజీవి తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

Rajamouli : బాహుబలి ఎపిక్ తో రాజమౌళి అందరికీ మరో బాట వేస్తున్నారా !

Rajamouli : బాహుబలి ఎపిక్ తో రాజమౌళి అందరికీ మరో బాట వేస్తున్నారా !దీని కోసం గత అయిదారు నెలలుగా ఈ సినిమా కోసం వర్క్ చేసినట్లు రాజమౌళి చెప్పారు. అందులో ఏ సీన్ లు తీయాలి. యాక్షన్ సీన్ నిడివి తగ్గించాలి. అనేవి ప్రధానంగా ముందుకు వచ్చాయి. కథ చెడిపోకుండా చూపించాలనేది ముగ్గురి ప్లాన్. అసలు ఈ సినిమాను మొదట ఒకే భాగంగా తీసినా రాజమౌళి అంటే నిడివి ఎక్కువ తీస్తాడనీ, వేస్టేజ్ వుంటుందని అందరికీ తెలిసిందే. దానిని తెలివిగా రెండు భాగాలుగా అప్పటిలో ఓ కొత్తప్రయోగం చేశాడు.

Peddi: రామ్ చరణ్, జాన్వీ పై కేరళ లోని రైల్వే టనల్ దగ్గర పెద్ది షూటింగ్

Peddi: రామ్ చరణ్, జాన్వీ పై కేరళ లోని రైల్వే టనల్ దగ్గర పెద్ది షూటింగ్రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా షూటింగ్ కేరళలో జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఓ పాటకోసం చిత్ర టీమ్ వెళ్ళినట్లు ప్రకటించారు. జానీ మాస్టర్ సారధ్యంలో చక్కటి ప్రక్రుతి అందాలను బందిస్తున్నారు. అందుకు సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేల్ తన కెమెరాకు పనిచెబుతున్నారు. ఈ దశలో రైల్వే టెనల్ దగ్గర షూట్ ఏరియాను పరిశీలిస్తున్న ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దర్శకుడు బుజ్జిబాబు కూడా వున్నారు.

సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్?

సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్?సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. గతంలో ఇదే తరహా రూమర్స్ వచ్చినప్పటికీ ఆయన కొట్టిపారేశారు. కానీ, ఈ దఫా మాత్రం సినిమాలకు టాటా చెప్పేసి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పయనించాలని భావిస్తున్నారు.

China Peace : స్పై డ్రామా చైనా పీస్ నుంచి ఇదేంటో జేమ్స్ బాండ్ సాంగ్ రిలీజ్

China Peace : స్పై డ్రామా చైనా పీస్ నుంచి ఇదేంటో జేమ్స్ బాండ్ సాంగ్ రిలీజ్నిహాల్ కోధాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ హీరోలుగా అక్కి విశ్వనాధ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న యూనిక్ స్పై డ్రామా 'చైనా పీస్'. మూన్ లైట్ డ్రీమ్స్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో కమల్ కామరాజు, రఘు బాబు, రంగస్థలం మహేష్, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కీలక పాత్ర పోషించారు.
