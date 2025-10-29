IND vs AUS: భారత్-ఆస్ట్రేలియాల మధ్య తొలి టీ-20.. వర్షార్పణం
కాన్బెర్రాలోని మనుకా ఓవల్లో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగిన తొలి టీ20 వర్షంతో అంతరాయం కలిగింది. సాయంత్రం అంతా నిరంతర వర్షం ఆటను నిలిపివేసింది. దీంతో అధికారులు మ్యాచ్ను రద్దు చేయాల్సి వచ్చింది. వర్షం భారత ఆశాజనకమైన ప్రారంభానికి అంతరాయం కలిగించింది.
ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ టాస్ గెలిచి మొదట ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు. భారతదేశం ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆరంభించింది, వర్షం ఆటకు అంతరాయం కలిగించే ముందు 9.4 ఓవర్లలో 1 వికెట్కు 97 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ 39 పరుగులతో నాటౌట్గా కనిపించగా, శుభ్మన్ గిల్ అతనికి నిలకడగా 37* పరుగులతో మద్దతు ఇచ్చాడు. చివరి వాష్ అవుట్కు ముందు మ్యాచ్ రెండుసార్లు వర్షం ఆటను నిలిపివేసింది.
ఆటను మొదట 18 ఓవర్లకు కుదించారు. కానీ వెంటనే భారీ వర్షాలు తిరిగి వచ్చాయి. తిరిగి ప్రారంభించాలనే అన్ని ఆశలను తుడిచిపెట్టాయి. చివరికి ఈ పోటీ ఫలితం లేకుండానే రద్దు చేయబడింది. రెండు జట్లకు పాయింట్లు లభించలేదు. రెండు జట్లకు, ఈ మ్యాచ్ ఇప్పుడు అక్టోబర్ 31న మెల్ బోర్న్లో జరిగే తదుపరి ఆటకు ముందు ఒక వార్మప్ లాంటిది.
భారతదేశం చివరిసారిగా 2020లో మనుకా ఓవల్లో ఆడింది. తాజా మ్యాచ్లో సూర్యకుమార్, గిల్ మంచి ఫామ్ను ప్రదర్శించినప్పటికీ, ఈసారి వాతావరణం తుది నిర్ణయం తీసుకుంది.